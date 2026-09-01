Medio Ambiente

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

El fenómeno avanza desde hace 6 décadas en territorio escocés y desde los 2000 en suelo canadiense, impulsado por la alteración del entorno que acerca a fauna silvestre con animales domésticos

Oso de pelaje claro y patas oscuras caminando sobre hielo y agua en la orilla de un río con montañas al fondo.
El grolar, cruce entre oso polar y grizzly, apareció en Canadá y se expandió en el archipiélago ártico por la pérdida de hielo marino (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los 3 animales híbridos ponen en riesgo ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia. Estos cruces entre especies se multiplicaron en las últimas décadas por la acción humana y el cambio climático.

El fenómeno fue detectado en distintos momentos, desde hace unos 60 años en Escocia y desde la década de 2000 en Canadá. Avanza en zonas donde la alteración del hábitat favorece el contacto entre la fauna silvestre y doméstica.

Según explica GEO, estos animales fascinan tanto como preocupan porque detrás de su singularidad aparecen grandes desafíos ecológicos, algunos todavía mal comprendidos. En ciertos casos, estos cruzamientos pueden desplazar a los salvajes o incluso representar un peligro para las personas.

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El deshielo del Ártico favoreció la aparición del grolar

Un oso pardo con nieve en el pelaje camina cerca de una pequeña cascada y agua helada
Los animales híbridos se multiplicaron en Canadá, Escocia e Italia por la acción humana, el cambio climático y la alteración del hábitat (Magnific)

Uno de los ejemplos citados es el del grolar, también llamado pizzly, surgido del cruce entre un grizzly y un oso polar. La primera identificación ocurrió en la década de 2000 en Canadá, después de que un cazador abatiera a un ejemplar con una apariencia inusual. Más tarde, análisis de ADN confirmaron la hibridación.

Desde entonces, varios individuos fueron detectados sobre todo en el archipiélago ártico canadiense, en especial en las islas Banks y Victoria. Aunque el fenómeno sigue siendo poco frecuente, el medio indica que se intensificó por la pérdida de hielo marino.

La investigación publicada en la revista Arctic, identificó 4 híbridos de primera generación y 4 descendientes de esos cruces con grizzlies, todos vinculados a una misma hembra de oso polar, y ubicó estos casos en el archipiélago ártico canadiense.

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Oso grizzly adulto caminando en un terreno con pasto y rocas, con montañas cubiertas de nieve y bosques de coníferas al fondo bajo un cielo despejado.
El retroceso de la banquisa empuja a los osos polares hacia el sur y la expansión de los grizzlies hacia el norte facilita la hibridación en el Ártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de registros de caza, avistamientos, capturas y análisis genéticos, el trabajo además señala que la presencia de grizzlies en esas islas aumentó en un período de cambios ambientales, lo que amplió las oportunidades de contacto entre ambas especies.

El retroceso de la banquisa empuja a los osos polares hacia el sur, mientras los grizzlies amplían su territorio hacia el norte, hasta 72 grados de latitud norte, de acuerdo con un estudio de 2017 mencionado por GEO y publicado en Biology Letters. Ese acercamiento forzado facilita los cruces entre ambos grupos.

El grolar reúne rasgos de los 2 mamíferos. Puede medir hasta 2,4 metros erguido y pesar entre 300 y 400 kilos. También es descrito como un nadador capaz de recorrer hasta 50 kilómetros sin pausa y como un cazador oportunista que puede perseguir caribúes, pescar salmones o capturar focas sobre la superficie helada.

La fertilidad de los híbridos agrava el impacto sobre la fauna

Un oso polar adulto junto a dos crías sobre un terreno llano de tierra
La disminución del hielo marino amenaza la conservación del oso polar y un estudio proyecta una caída global de más del 30% hacia mediados de siglo (Magnific)

La revista Biology Letters dio a conocer un estudio que analizó cómo la disminución del hielo marino afecta la conservación del animal polar en todo el mundo y sostiene que el derretimiento representa una de las amenazas más graves para esta especie.

A partir de proyecciones sobre el retroceso de la banquisa en el Ártico y del análisis de distintas subpoblaciones, la investigación concluyó que existe una alta probabilidad de que el conjunto mundial de osos polares se reduzca en más de 30% en un período de unas 3 generaciones hacia mediados de siglo.

Un oso polar blanco se encuentra de pie sobre una formación de hielo blanco rodeada de agua azul
Un estudio de la Universidad de Alaska identificó grolares de segunda y tercera generación y abrió interrogantes legales sobre su estatus (Magnific)

La publicación también advierte sobre el riesgo para las personas, en 2019 un ejemplar atacó a 2 personas en Alaska tras destruir varios refugios. Ese episodio muestra que el fenómeno no solo afecta a la biodiversidad.

Otro punto señalado es que a diferencia de muchos híbridos animales, los grolares sí pueden reproducirse. Según una investigación de 2021 de la Universidad de Alaska, ya fueron identificados mamíferos cruzados de segunda y tercera generación. Esa capacidad, complica el manejo de la población y abre interrogantes legales sobre su estatus.

En Escocia, los cruces borran el patrimonio biológico

Un gato montés manchado agazapado sobre un tronco con musgo rodeado de helechos y hojas.
Los análisis genéticos son clave en Escocia porque los híbridos del gato montés europeo suelen parecerse a los ejemplares salvajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del gato montés europeo muestra otro tipo de amenaza: en el pasado estuvo presente en toda Gran Bretaña, pero hoy su situación es crítica.

En Escocia quedarían entre 30 y 430 individuos, y la principal presión ya no sería solo la caza o la pérdida de hábitat, sino el cruce con los domésticos, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Current Biology.

Desde hace aproximadamente 60 años, gatos domésticos o asilvestrados se reproducen con gatos monteses. Sus descendientes también son fértiles y siguen cruzándose entre sí, formando lo que los científicos llaman “manadas híbridas”.

El resultado es una dilución progresiva del patrimonio genético del gato montés. De acuerdo con los especialistas citados, hoy ya no existirían en Escocia felinos completamente “puros”. Este proceso es “irreversible a gran escala”, porque una vez diluida la herencia genética resulta casi imposible reconstruir una población pura.

Un gato montés con pelaje moteado camina sobre pasto verde entre varias flores de diente de león.
La hibridación entre gato montés europeo y gato doméstico diluye el patrimonio genético en Escocia y deja a la especie en una situación crítica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad no es solo biológica, ya que los descendientes de cruces suelen parecerse visualmente a los ejemplares salvajes, por lo que los investigadores necesitan análisis genéticos para distinguirlos.

Algunos científicos temen además que esa mezcla modifique el comportamiento de la especie, con una menor desconfianza hacia las personas y una mayor adaptación a entornos humanizados.

Tanto ellos como los híbridos cazan numerosos animales pequeños, incluidos grupos amenazados, por lo que esa presión extra reduce los recursos disponibles y debilita todavía más a poblaciones ya muy dispersas.

Los híbridos entre perro y lobo ya se expanden por Europa

Un perro con pelaje gris y castaño permanece de pie sobre la hierba ante un fondo de vegetación
Los híbridos entre lobo y perro se expanden en Italia y Europa, donde la presencia humana aumenta el riesgo de contacto y de contaminación genética del lobo europeo (Magnific)

El tercer caso descrito se ubica en el valle de Susa, en el norte de Italia, donde desde 2020 especialistas siguen a un mestizo de perro y lobo de pelaje claro, apodado “el rubio”. Ese ejemplar encendió la alarma por su rápida reproducción.

En pocos años tuvo al menos 2 camadas y, según los investigadores, la situación evolucionó con rapidez. “De un solo animal, ahora tenemos varias manadas de híbridos”, explicó Luca Anselmo, especialista del programa Life WolfAlps EU.

Un estudio publicado en la revista PLOS ONE, indica que el riesgo de hibridación crece en paisajes con fuerte presencia humana, donde los perros que viven en libertad y los lobos tienen más posibilidades de entrar en contacto, reproducirse y generar cruces que luego pueden dispersarse dentro de la población salvaje.

Un perro de pelaje marrón y gris yace sobre la tierra junto al tronco de un árbol rodeado de plantas
El valle de Susa, en el norte de Italia, concentra desde 2020 el seguimiento de un híbrido de perro y lobo apodado “el rubio” (Magnific)

El fenómeno ya no se limita a Italia, ya que están presentes en casi todos los países europeos donde viven lobos y su número aumenta.

El riesgo principal vuelve a ser genético: estas mezclas podrían “contaminar” el patrimonio del lobo europeo, una especie que ya atraviesa una situación frágil, y eso podría alterar con el tiempo sus características biológicas y de comportamiento.

Mientras algunos países, como Austria, Suiza o Eslovenia, autorizan abatir ejemplares mestizos, otros prefieren estudiarlos, en un debate que sigue abierto sobre cómo proteger la biodiversidad frente a un fenómeno en expansión.

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