Recalculando: las consultoras proyectan una inflación más baja en agosto, incluso inferior al 1,5 por ciento

Los privados consideran que la inflación se ubicará entre 1,4% y 1,9% en agosto. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian).

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Luego de que la inflación saltó a 2,1% en julio, por factores estacionales ligados a las vacaciones de invierno, hay expectativa sobre si el dato de agosto permitirá al Gobierno mostrar una desaceleración del ritmo de aumento de precios. Los relevamientos de las consultoras semana a semana vienen recortan proyecciones, al punto que consideran que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes podría ser incluso de 1,4 por ciento.

Distintas consultoras ajustaron sus estimaciones a partir de mediciones semanales con variaciones sucesivamente menores en los precios de alimentos y bebidas, rubro de fuerte incidencia en el índice general. Pero aún hay un rango importante de diferencias: mientras en la Fundación Libertad y Progreso consideran que la inflación mensual será de 1,4%, en Eco Go la ubican algo más arriba, en 1,5%; C&T Asesores Económicos en 1,6%; Analytica en 1,7% y en Invecq con 1,9 por ciento.

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Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que arrojó la proyección más baja, explicó que luego del impacto estacional de las vacaciones de invierno, la canasta del IPC subió ese porcentaje, en parte por el modesto aumento de 1,1% en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Además, el régimen de actualización de tarifas aplicado por el Gobierno en el segundo semestre permitió que los precios de la electricidad crecieran a un ritmo menor, moderando la evolución del índice general.

Una variación de 1,4% implicaría una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto del dato de julio y se ubicaría incluso por debajo del aumento de mayo de 2025, del 1,5% según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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El Gobierno ya conoció el dato de inflación mayorista de julio que fue del 0,8%, dato festejado por el presidente Javier Milei, quien había dicho que este mes la inflación empezaría “con un cero adelante”. El dato mayorista podría ser un anticipo de la tendencia de precios minoristas del próximo mes.

La consultora Eco Go ubicó su proyección en 1,5%. Según su relevamiento semanal, en la última semana de agosto, los precios de alimentos aumentaron 0,3% y contribuyeron a una desaceleración del índice general. Eco Go puntualizó que alimentos y bebidas mantuvieron esta tendencia y que el IPC terminó 0,1 p.p. por debajo del cálculo de la semana anterior.

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Mayores proyecciones

Un escalón más arriba se ubica C&T Asesores Económicos estimó la inflación de agosto en 1,6%. Como también Analytica que proyectó una suba mensual de 1,7%. El informe de la consultora indicó que, en la cuarta semana de agosto, los precios de alimentos y bebidas crecieron 0,9 por ciento. En el promedio de las últimas cuatro semanas C&T , destacó que las verduras aumentaron 5,6% y las frutas 2,6% en ese período, mientras que otros alimentos subieron 0,9% y carnes y derivados 0,7 por ciento.

Para Analytica, las verduras aumentaron 5,6% y las frutas 2,6%, mientras que otros alimentos subieron 0,9% y carnes y derivados 0,7 por ciento. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta).

En el extremo superior de las previsiones, para la consultora Invecq en la cuarta semana de agosto, los precios se redujeron un 0,1% y lo que llevó a que la inflación de agosto se ubicará en 1,9%. Y si bien se trata de la estimación más alta, aún así implica una desaceleración de 0,2 p.p. contra julio.

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¿Cuánto dura la tendencia?

El salto inflacionario de 2,1% en julio respondió a factores estacionales, especialmente por el impacto de las vacaciones de invierno en Recreación y cultura (5%) y Restaurantes y hoteles (2,8%). Después de ese salto, la atención de los analistas se enfocó en la chance de una moderación de precios en agosto. El monitoreo semanal de precios permitió a las consultoras detectar un ritmo de aumentos más lento, sobre todo en la canasta básica y en los servicios regulados.

En el análisis de los distintos rubros, el rubro alimentos y bebidas tuvo un papel central en la explicación de la tendencia de desaceleración de agosto. El comportamiento de estos productos fue determinante para el índice general, ya que representan una parte significativa del gasto de los hogares y tienen alta visibilidad en la percepción pública sobre la inflación.

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Si la inflación se ubica por debajo de 2,1% en agosto se conformaría la segunda tendencia de desaceleración en el año. (Foto: Ilustración Infobae).

Las consultoras coincidieron en que la desaceleración en alimentos y bebidas no alcohólicas incidió de manera directa sobre el IPC de agosto. Los aumentos en verduras y frutas se ubicaron por encima del promedio del rubro, mientras que otros alimentos y carnes y derivados mostraron subas más acotadas. La evolución de los precios regulados, como la electricidad, también influyó en la dinámica de la inflación mensual. El nuevo régimen implementado por el gobierno para la actualización de tarifas en el segundo semestre se tradujo en una suba más lenta de los precios de la electricidad, según el análisis de la Fundación Libertad y Progreso.

Hay una diferencia considerable entre el 1,4% de inflación que proyecta la Fundación Libertad y Proceso y el 1,9% de Invecq, pero ambos detectan una desaceleración respecto del 2,1% de julio. Además, Invecq midió que en la última semana del mes los precios se redujeron 0,1 por ciento.

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La pregunta que se abre es si esta vez el Gobierno logrará consolidar la desaceleración y a qué ritmo. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las respuestas arrojó que la inflación se mantendría en el rango de 1,8%-1,7% hasta enero del 2027.