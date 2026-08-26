Nicaragua

Más 3,000 tortuguillos paslama llegan al Pacífico tras ser liberados en una playa de Nicaragua

Los ejemplares, nacidos en viveros del refugio Río Escalante Chacocente en Santa Teresa, Carazo, fueron trasladados hasta la arena para iniciar su primer recorrido hacia el mar durante una actividad oficial

Un grupo de 3.321 tortuguillos paslama fue liberado en una playa de Nicaragua y llegó al océano Pacífico. (REUTERS/Maynor Valenzuela/Foto de archivo)
Un grupo de 3.321 tortuguillos paslama fue liberado en una playa de Nicaragua y llegó al océano Pacífico. (REUTERS/Maynor Valenzuela/Foto de archivo)
Guardar

Un grupo de 3,321 tortuguillos paslama llegó al océano Pacífico tras ser liberado en una playa de Nicaragua. Los animales nacieron en viveros del refugio Río Escalante Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, y forman parte de una especie que enfrenta riesgo de extinción. La actividad fue coordinada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

La liberación se realizó en el marco de la campaña “Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas”, que busca fortalecer la protección y supervivencia de distintas especies marinas en el país. El traslado de los tortuguillos consistió en llevarlos desde los viveros hasta la arena, a pocos metros del mar, para que emprendieran su primer recorrido hacia el océano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, esta acción tuvo lugar durante la segunda arribada masiva del año. Las arribadas son fenómenos naturales en los que numerosos ejemplares llegan a la costa para anidar, lo que facilita que las autoridades y voluntarios protejan los nidos y colaboren en la conservación de la especie.

Conservación y desafíos para las tortugas marinas en Nicaragua

Hasta mediados de mayo, el número de tortugas marinas liberadas en Nicaragua superaba las 443,000. Este dato incluye ejemplares de especies como paslama, carey, tora y tortuga verde. Las liberaciones de esa primera mitad del año se realizaron en varias zonas del litoral pacífico, incluyendo refugios como La Flor en Rivas, además de Chacocente, la playa Salamina en Managua y la reserva natural Estero Padre Ramos en Chinandega.

PUBLICIDAD

La acción coincidió con la segunda arribada masiva del año, un fenómeno natural que facilita la protección de nidos y la conservación de la especie. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
La acción coincidió con la segunda arribada masiva del año, un fenómeno natural que facilita la protección de nidos y la conservación de la especie. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Nicaragua destaca internacionalmente porque dos de las siete playas en el mundo donde ocurren arribadas masivas de tortugas están en su territorio: Chacocente y La Flor. En estas playas, pueden congregarse hasta 4,000 tortugas en una sola noche durante la temporada, que usualmente se extiende de julio a enero.

Para el cierre de la temporada, la proyección de las autoridades ambientales, reportado en mayo, era el arribo de alrededor de 120,000 tortugas y hasta 1.8 millones de crías nacidas en la costa del Pacífico.

Ciclo de vida, protección legal y proyecciones

El ciclo de vida de estas especies lleva a que, después de cerca de quince años en el océano, los ejemplares adultos regresen a la misma playa donde nacieron, normalmente en noches de luna nueva o luna llena. Este patrón facilita la elaboración de calendarios que ayudan a anticipar y gestionar las arribadas.

La legislación nicaragüense prohíbe la comercialización de huevos de paslama debido a su condición de especie amenazada. Sin embargo, como ha documentado EFE, aún se observa la venta de estos productos en mercados y por vendedores ambulantes, pese a la normativa.

La liberación de tortuguillos en Chacocente se enmarca dentro de distintas acciones de conservación, como campañas informativas, vigilancia en playas y protección de áreas de anidación, además de la participación de comunidades locales. Según las autoridades, estas medidas buscan favorecer la supervivencia de las tortugas marinas.

Las arribadas masivas y los programas de liberación de crías figuran entre las principales prácticas implementadas para preservar la biodiversidad marina en la región.

Temas Relacionados

TortugasNicaraguaconservación marinaEspecies amenazadas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El impacto de El Niño se refleja en la baja de los principales humedales y ríos del oriente, según datos y testimonios recogidos por especialistas en meteorología

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

La decisión dejó sin efecto su actividad dentro de la agrupación, luego de que un juzgado de Mayor Riesgo D le impusiera dos años conmutables por entorpecer las pesquisas del caso Milton Orellana

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

El sospechoso quedó inmovilizado en el fondo de una estructura sanitaria, cubierto de heces y sin poder salir, hasta que socorristas y habitantes del sector lograron extraerlo durante un operativo en Masaya

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

La Aresep archivó el estudio tarifario extraordinario que podía modificar el costo de la electricidad entre septiembre y diciembre, después de analizar información técnica y financiera suministrada por el ICE.

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

Alexander “Chande” Ardón volvió a El Paraíso, Copán, después de ser absuelto en Honduras por lavado de activos. Su llegada, un día después del fallo, estuvo marcada por una multitud que lo recibió con globos, abrazos y aplausos, en contraste con su pasado judicial en Estados Unidos

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

TECNO

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

Cómo usar electrodomésticos para ahorrar agua y energía durante las altas temperaturas del Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Cuáles son las 10 películas más taquilleras de 2026

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

“No siempre tener las respuestas puede crear magia”, afirmó Shawn Hatosy sobre su trabajo en The Pitt

MUNDO

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

Unos arqueólogos rusos hallaron en Kolomna un tesoro con más de 2.600 monedas de plata del siglo XV

Francia militariza el control migratorio en Mayotte con drones e inteligencia artificial

El Gobierno de Bélgica decretó una emergencia nacional por la ola de tiroteos narco en Bruselas

El embajador de Estados Unidos en Líbano condiciona el fin de la ofensiva israelí al desarme de Hezbollah