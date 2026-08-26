Más 3,000 tortuguillos paslama llegan al Pacífico tras ser liberados en una playa de Nicaragua

Un grupo de 3.321 tortuguillos paslama fue liberado en una playa de Nicaragua y llegó al océano Pacífico. (REUTERS/Maynor Valenzuela/Foto de archivo)

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Un grupo de 3,321 tortuguillos paslama llegó al océano Pacífico tras ser liberado en una playa de Nicaragua. Los animales nacieron en viveros del refugio Río Escalante Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, y forman parte de una especie que enfrenta riesgo de extinción. La actividad fue coordinada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

La liberación se realizó en el marco de la campaña “Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas”, que busca fortalecer la protección y supervivencia de distintas especies marinas en el país. El traslado de los tortuguillos consistió en llevarlos desde los viveros hasta la arena, a pocos metros del mar, para que emprendieran su primer recorrido hacia el océano.

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De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, esta acción tuvo lugar durante la segunda arribada masiva del año. Las arribadas son fenómenos naturales en los que numerosos ejemplares llegan a la costa para anidar, lo que facilita que las autoridades y voluntarios protejan los nidos y colaboren en la conservación de la especie.

Conservación y desafíos para las tortugas marinas en Nicaragua

Hasta mediados de mayo, el número de tortugas marinas liberadas en Nicaragua superaba las 443,000. Este dato incluye ejemplares de especies como paslama, carey, tora y tortuga verde. Las liberaciones de esa primera mitad del año se realizaron en varias zonas del litoral pacífico, incluyendo refugios como La Flor en Rivas, además de Chacocente, la playa Salamina en Managua y la reserva natural Estero Padre Ramos en Chinandega.

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La acción coincidió con la segunda arribada masiva del año, un fenómeno natural que facilita la protección de nidos y la conservación de la especie. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Nicaragua destaca internacionalmente porque dos de las siete playas en el mundo donde ocurren arribadas masivas de tortugas están en su territorio: Chacocente y La Flor. En estas playas, pueden congregarse hasta 4,000 tortugas en una sola noche durante la temporada, que usualmente se extiende de julio a enero.

Para el cierre de la temporada, la proyección de las autoridades ambientales, reportado en mayo, era el arribo de alrededor de 120,000 tortugas y hasta 1.8 millones de crías nacidas en la costa del Pacífico.

Ciclo de vida, protección legal y proyecciones

El ciclo de vida de estas especies lleva a que, después de cerca de quince años en el océano, los ejemplares adultos regresen a la misma playa donde nacieron, normalmente en noches de luna nueva o luna llena. Este patrón facilita la elaboración de calendarios que ayudan a anticipar y gestionar las arribadas.

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La legislación nicaragüense prohíbe la comercialización de huevos de paslama debido a su condición de especie amenazada. Sin embargo, como ha documentado EFE, aún se observa la venta de estos productos en mercados y por vendedores ambulantes, pese a la normativa.

La liberación de tortuguillos en Chacocente se enmarca dentro de distintas acciones de conservación, como campañas informativas, vigilancia en playas y protección de áreas de anidación, además de la participación de comunidades locales. Según las autoridades, estas medidas buscan favorecer la supervivencia de las tortugas marinas.

Las arribadas masivas y los programas de liberación de crías figuran entre las principales prácticas implementadas para preservar la biodiversidad marina en la región.