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Benjamín Agüero viajó a probarse en el Inter Miami de Lionel Messi: el posible acuerdo con Independiente

Junto con el juvenil Ciro Berrati, el delantero hijo del Kun se encuentra en Florida para ser evaluado por Las Garzas

Benja Agüero quiere seguir los pasos de su padrino, Lionel Messi (IG @aguerobenja19)
Benja Agüero quiere seguir los pasos de su padrino, Lionel Messi (IG @aguerobenja19)
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Benjamín Agüero y Ciro Berratti, dos juveniles con ficha en Independiente, realizan una prueba en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Ambos jugadores viajaron a Florida bajo la condición de que, si el club estadounidense decide incorporarlos, la transferencia se concretaría por un acuerdo entre las instituciones.

Según informó el periodista Matías Martínez, quien sigue de cerca la actualidad del club de Avellaneda, “ambos futbolistas están fichados por Independiente y en caso de quedar se irían por convenio”, lo que implica que el Rojo no perdería a sus jugadores sin ninguna contraprestación.

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El periodista también apuntó que esta situación “podría abrir las puertas para algún acuerdo a futuro entre clubes por juveniles”, una perspectiva que encuadra la prueba en una lógica institucional más amplia que la simple transferencia de dos promesas.

Benjamín, de 17 años, carga con un árbol genealógico que lo convierte en uno de los juveniles más observados del fútbol argentino. Hijo de Sergio Kun Agüero -ídolo del Rojo donde debutó en 2003 a los 15 años— y de Giannina Maradona, es también nieto de Diego Armando Maradona y ahijado de Lionel Messi. Delantero centro como su padre, llegó a Independiente en enero de 2024 desde las inferiores de Tigre y debutó ese mismo año en la octava división con la camiseta número 16, el mismo número que el Kun vistió durante cuatro temporadas en el Manchester City y en la Selección Argentina.

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El defensor Ciro Berrati también se prueba en Norteamérica
El defensor Ciro Berrati también se prueba en Norteamérica

La posibilidad de que el club del Rojo establezca un vínculo formal con una franquicia de la MLS que tiene entre sus figuras a Lionel Messi amplió el debate en dicha red social sobre las ventajas que ese tipo de alianzas puede ofrecer a los clubes argentinos en materia de desarrollo de inferiores.

Cabe destacar que Infobae en Vivo anticipó que el propio Kun Agüero iba a respaldar a la Lista Roja, encabezada por Luciano Nakis, para las próximas elecciones de Independiente, con el foco puesto en la formación de juveniles y el fortalecimiento del fútbol base. El respaldo de Agüero surge tras varias conversaciones con Nakis. El ex jugador explicó los motivos de su decisión: “Siempre dije que mi intención es ayudar a Independiente. Lo hice en su momento con el Centro de Alto Rendimiento y hoy, más que nunca, quiero aportar mi experiencia deportiva”.

El viaje de Benjamín a Miami se produce mientras su padre busca involucrarse en la política interna del club que lo formó. La prueba en el Inter Miami, que tiene previsto su próximo partido de MLS el 29 de agosto ante el CF Montreal, no tiene aún resolución definitiva. En el elenco rosa, último campeón de la MLS, brillan figuras internacionales como el citado Messi, Luis Suárez, el brasileño Casemiro y el español Sergio Reguilón. La escuadra dirigida por Guillermo Hoyos, y que tiene a David Beckham como referente dirigencial, suele apostar por los juveniles, lo que ofrece una oportunidad tentadora para Agüero y Berratti.

La decisión del club estadounidense determinará si los dos juveniles de Independiente cruzan el Atlántico o regresan a Avellaneda para continuar su desarrollo en las inferiores del Rojo.

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