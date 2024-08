Habló por primera vez Raygun, la bailarina viral que recibió críticas tras los Juegos Olímpicos: “El odio es devastador”

El mensaje de Rachael Gunn en medio de las críticas por su actuación en los Juegos Olímpicos

Rachael Gunn, mejor conocida como b-girl Raygun, finalmente habló sobre la polémica generada alrededor de su actuación en el estreno del breaking en los Juegos Olímpicos París 2024. La bailarina de 36 años no logró impresionar a los jueces, perdió su batalla frente a la estadounidense Logistx, llamada Logan Edra, sin recibir puntos, lo que desató una serie de duras críticas y comentarios negativos en las redes sociales.

En un video emotivo publicado en sus redes sociales, Gunn fue contundente en su mensaje. “Sólo quiero empezar dando las gracias a todas las personas que me han apoyado. Realmente aprecio la positividad, y me alegro de haber sido capaz de traer un poco de alegría a sus vidas. Eso es lo que esperaba. No me di cuenta de que eso también abriría la puerta a tanto odio que, francamente, ha sido bastante devastador”, fueron las primeras palabras de la australiana, que se grabó en medio de sus vacaciones tras participar del evento multideportivo más relevante del mundo.

Gunn declaró sentirse honrada de formar parte del equipo olímpico australiano y destacó su dedicación para llegar a la competencia: “Salí y me divertí. Me lo tomé muy en serio. Me dejé la piel preparándome para los Juegos Olímpicos y lo di todo. De verdad. Es un honor haber formado parte del equipo olímpico australiano y del debut olímpico del Breaking”.

Raygun ha sido objeto de múltiples acusaciones, entre ellas, la creación de un organismo rector del breakdance para manipular su selección para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la Asociación Australiana de Breaking (ABA), que fue fundada en 2019 y que desde el año pasado pasó a llamarse AUSBreaking, aclaró que aunque la atleta ha tenido interacciones con la organización, nunca tuvo un rol directivo ni influyó en decisiones estratégicas, según la información proporcionada en el comunicado.

La performance de Rachael Gunn que se hizo viral

“Me gustaría pedirles a todos que se refieran a la reciente declaración hecha por el AOC, así como a las publicaciones en la página de Instagram de AUSbreaking y en la página de ‘Breaking for Gold’ de la WDSF”, explicó en su descargo la breakdance en relación a lo que fue su selección para competir en París.

Las teorías de conspiración también pusieron un manto de dudas sobre la plaza que ganó tras coronarse en el torneo dedicado a Oceanía organizado por la federación internacional tras superar a otras 14 mujeres luego de una ronda inicial y con batallas hasta la final donde superó por 2-1 a Molly, la otra representante que alcanzó la definición por el cupo femenino para Australia.

Una petición anónima en el sitio change.org aseguraba que la denominada Raygun “montó su propio organismo de gobierno para el breakdance, manipuló el proceso de selección en su propio beneficio” y que incluso negó “financiación crucial” para asistir a eliminatorias que les permitirían clasificar a los París 2024. Esto podría haber quedado como una simple acusación virtual, pero el tema sumó más de 54 mil firmas en tres días y decantó en una reacción del Comité Olímpico Australiano (AOC).

El director ejecutivo de la entidad calificó estas peticiones como “horribles” y sin “base factual”, según indicó el diario local The Age, además de solicitar a la plataforma la retirada inmediata de la petición. Por su parte, AUSBreaking, el organismo rector del breakdance en Australia, desmintió las acusaciones sobre la implicación de Samuel Free, esposo de la atleta. “Contrariamente a la información errónea que circula, el esposo de la Dra. Gunn, el entrenador de Raygun, no fue miembro del panel de selección ni del comité de evaluación”, afirmó la entidad, subrayando que eso “hubiera constituido un conflicto de intereses”.

Rachael Gunn se hizo viral tras su actuación en los Juegos Olímpicos

Una de las afirmaciones más controvertidas fue que Gunn obtuvo 0 puntos en su actuación olímpica. Esto fue desmentido por la propia Gunn en el video que publicó en su cuenta de Instagram: “En realidad no tiene sentido romper si quieres ver cómo los jueces pensaban que me comparé con mis oponentes. Puedes ver los porcentajes de comparación de los cinco criterios en Olympics.com. Todos los resultados están ahí”, añadió. El sitio oficial aún muestra cero puntos, mientras que la competidora estadounidense Logistx posee dos puntos.

Raygun finalizó su mensaje pidiendo privacidad para ella y su entorno tras las graves críticas que recibió: “Voy a estar en Europa unas semanas para descansar. Pero me gustaría pedir a la prensa que por favor deje de acosar a mi familia. A mis amigos, a la comunidad australiana de breaking y a la comunidad de street dance en general. Todos han pasado por mucho a raíz de esto. Así que les pido por favor que respeten su privacidad”.

Es importante recordar que Rachael contó con el apoyo de sus colegas deportistas cuando se hizo viral las acusaciones por su desempeño en los Juegos Olímpicos. La campeona olímpica de canotaje slalom Jessica Fox salió en defensa de su compañera.”Hablé con ella. Es devastador para ella”, informó la palista en contacto con la prensa australiana.

“Ella es humana y es enorme lo que ha pasado durante la última semana”, agregó la ganadora de dos medallas de oro, en las pruebas C1 (canoa) y K1 (kayak) de la disciplina. Otro de los que apoyó a la breakdance fue Zac Stubblety-Cook, medallista de plata en los 200 metros pecho y bronce en la posta 4x100 combinada en París 2024.

“Es víctima de una cultura en línea donde todos están buscando algo en lo que hacer click”, manifestó Stubblety-Cook, al mismo tiempo que sentenció que fue “increíble” ver a Gunn de buen ánimo en la ceremonia de clausura después de la difícil experiencia que atravesó en los Juegos Olímpicos.