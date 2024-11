Se retiró Rachael “Raygun”, la breakdancer que recibió un puntaje de 0 en los Juegos Olímpicos de París 2024

La performance de Rachael Gunn que se hizo viral

El debut y despedida del breakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024 no pasó desapercibido debido a su colorido espectáculo y, particularmente, a la actuación de la australiana Rachael “Raygun” Gunn. La representante femenina fue el blanco de críticas luego de no sumar puntos en su participación de los JJOO y que el jurado le imponga un cero.

Luego de las opiniones en su contra, B-Girl Raygun anunció que puso fin a su carrera en la competición. La breakdancer de 37 años decidió el miércoles que se retiraba de forma profesional después de haber sido afectada por la ola de reacciones, principalmente negativas, a su actuación en París 2024.

En la emisora de radio australiana 2DayFM, la olímpica reveló: “Realmente me estaba preparando para continuar en la competición, pero ahora parece ser algo realmente difícil para mí. Simplemente ya no sería la misma experiencia”. Posterior a su participación en los Juegos Olímpicos, la breakdancer había dicho que no se imaginó que su actuación abriría la puerta “a tanto odio, lo que fue francamente bastante devastador”. Y aseguró: “He trabajado arduamente para prepararme para los Juegos Olímpicos y he dado todo lo que tenía, realmente”.

Raygun se transformó en una sensación viral tras su debut olímpico, con su rutina peculiar que incluía movimientos como el “salto del canguro” y el “balanceo de serpiente”. Sin embargo, perdió en todas sus rondas contra oponentes de Estados Unidos, Francia y Lituania, con puntajes de 0-18.

Rachael “Raygun” Gunn se retiró del breakdance debido a la ola de críticas

Su presentación llamó la atención de propios y extraños en el mundo del baile olímpico que ya no será parte del programa deportivo en Los Ángeles 2028. La artista fue objeto de burlas en Internet y en los principales medios de comunicación, siendo cuestionada desde sus movimientos hasta su uniforme verde oficial del equipo australiano.

Más allá de su labor profesional, Rachael Gunn tiene una vida en paralelo a su actuación en los escenarios. Con un doctorado en estudios culturales por la Universidad Macquarie, la australiana confesó que en los últimos meses repartió su preparación antes de los Juegos Olímpicos con su tarea como profesora de universidad.

En una entrevista que concedió al medio The Age, dio detalles de cómo se ganó su lugar en el evento deportivo multideportivo más importante. “Gané la eliminatoria de Oceanía y, al ganar esa competición, obtuve una plaza directa para París. Fue una competición muy intensa, muy estresante, pero realmente increíble”.

El baile de Rachael Gunn para clasificar a los Juegos Olímpicos

Tras terminar como la mejor en 2021 y segunda en los años posteriores (2022 y 2023), fue enviada junto con Molly Chapman para dirimir quién iba a ser la elegida, pero la actuación de ambos no fue positiva y ninguna se aseguró la plaza olímpica. ¿Cómo fue entonces que Raygun se ganó su boleto a los Juegos Olímpicos? Ganó el torneo dedicado a Oceanía organizado por la federación internacional tras superar a otras 14 mujeres luego de una ronda inicial y con batallas mano a mano.

Ridiculizada en las redes y por los jueces, la breakdancer recibió el apoyo de atletas australianos y del primer ministro de su país. En septiembre, la Federación Mundial de Danza Deportiva (WDSF) la designó como la mejor breakdancer del mundo, en vista de los eventos organizados entre diciembre de 2023 y los Juegos, como el Campeonato de Oceanía del cual salió victoriosa durante ese período.

A pesar de la confirmación de que el breakdance no formará parte de la grilla de Los Ángeles 2028, resta saber cuáles son las otras disciplinas que dejarán la competición olímpica. Sin embargo, ya dieron a conocer los cinco deportes designados por Estados Unidos, el país anfitrión: fútbol bandera, béisbol/softbol, críquet, lacrosse y squash.