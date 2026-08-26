El Instituto Guatemalteco de Migración continúa con la descentralización de la nueva sede regional en Quetzaltenango

Dos autoridades develan una placa conmemorativa en la Sede Migratoria Regional de Quetzaltenango del Instituto Guatemalteco de Migración. (Vicepresidencia de Guatemala)

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El Instituto Guatemalteco de Migración inauguró este martes 25 de agosto una nueva sede regional en Quetzaltenango para atender a seis departamentos del occidente de Guatemala y evitar que los usuarios deban viajar hasta la capital para realizar trámites como pasaportes, residencias, visas, certificaciones migratorias y solicitudes de refugio.

La oficina quedó instalada en la avenida Las Américas, zona 3, en Supercom Delco, segundo nivel, oficina dos. La sede atenderá a la población de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.

La apertura se inscribe en una estrategia más amplia de expansión territorial del organismo. En una presentación ante el Parlamento Centroamericano, el director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, había informado que ya funcionaban sedes en Chiquimula y Zacapa y que también se proyectaban nuevas oficinas en Izabal, Cobán, Quetzaltenango y Huehuetenango.

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En el acto de inauguración participaron la vicepresidenta de la República, Karin Herrera; la gobernadora de Quetzaltenango, Bibiana Leticia Ramírez Ramírez; el director del IGM, Danilo Rivera, y autoridades municipales. También asistió el jefe de misión de la OIM en Guatemala, Jeremy Mac Gillivray.

Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración participan en la apertura de la Sede Migratoria Regional de Quetzaltenango junto al personal de la institución. (Migración Guate)

La nueva oficina concentra trámites migratorios clave para el occidente

La sede ofrecerá atención integral para la emisión de pasaportes ordinarios, la gestión de residencias y visas, y la entrega de certificaciones de movimiento migratorio y arraigo. También recibirá reportes de personas desaparecidas por causa de la migración, solicitudes de refugio y consultas sobre requisitos migratorios.

El objetivo central de la oficina es acercar los servicios públicos al territorio. Según la información oficial, esa descentralización busca reducir costos, tiempos de traslado y barreras de acceso para los habitantes del occidente del país.

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El IGM presentó esta apertura como parte de un modelo de gestión más cercano a la población. La institución sostuvo que la ampliación de la red reafirma el compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de consolidar un sistema migratorio moderno, humano y eficiente dentro del propio territorio guatemalteco.

La organización OIM respaldó esa lectura. Su jefe de misión en Guatemala afirmó que la apertura de sedes regionales permite que las personas del occidente hagan sus trámites sin trasladarse a la capital y señaló: “Menos costos, menos tiempo y menos barreras se traducen en derechos efectivamente ejercidos”.

La descentralización forma parte de una política migratoria con enfoque de derechos

La instalación de la sede de Quetzaltenango se suma a un proceso que el instituto ya había iniciado en el oriente del país. El 27 de enero de 2026, el organismo inauguró su primera sede migratoria regional en Chiquimula, con el mismo propósito de desconcentrar la atención y facilitar gestiones a los usuarios del interior.

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En esa sede, el instituto detalló un esquema de servicios que incluye pasaportes nuevos, renovaciones, extensiones de vigencia, orientación sobre residencias temporales y permanentes, recepción de solicitudes de residencia y garantes, emisión de constancias, cálculo y cobro de sanciones, así como atención a personas desaparecidas por migración y permanencias por razones humanitarias.

Rivera había explicado ante el Parlacén que la gestión migratoria guatemalteca se desarrolla con enfoque humanitario y reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos conforme a la legislación nacional. En esa exposición también destacó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia interinstitucional para la atención de guatemaltecos que regresan desde México y Estados Unidos.

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De acuerdo con registros del IGM, entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026 el Gobierno de Guatemala atendió a 29.153 personas migrantes retornadas. De ese total, 28.441 fueron adultas y 712 niñas, niños y adolescentes; dentro de este último grupo, 449 regresaron acompañados y 263 no acompañados.

El Centro de Recepción de Retornados de la zona 13 de la ciudad de Guatemala funciona con participación del IGM, CONAMIGUA, SOSEP, SBS, RENAP, PNC, MSPAS y PGN. Según el instituto, el lugar cuenta con áreas especializadas para niñez, adolescencia y unidades familiares, clínicas de atención primaria y pediatría, servicio de llamadas, salas de atención psicosocial, acceso a internet, servicios sanitarios y tasa de cambio.

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En ese mismo centro se invita a las personas retornadas a incorporarse al Plan Retorno al Hogar y ser trasladadas al Centro de Atención y Registro, donde más de 20 instituciones brindan servicios sin costo, incluidas opciones laborales, atención médica, asesoría legal y telefonía móvil con entrega de un chip con internet y mensajería.