Créditos hipotecarios: la Cámara de la Construcción analizó el alcance de las nuevas medidas de Caputo

Gustavo Weiss analizó las medidas de Luis Caputo para impulsar los créditos hipotecarios y sostuvo que el impacto sobre la construcción será gradual

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El Gobierno anunció nuevas medidas para impulsar el crédito hipotecario y planteó la iniciativa como una herramienta para reactivar la construcción y dinamizar la economía. Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, analizó el alcance de las decisiones y explicó qué impacto pueden tener sobre la actividad.

En diálogo con Infobae a la Tarde, Weiss valoró especialmente la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar hipotecas, una alternativa que, según explicó, el sector venía reclamando desde hace tiempo. Sin embargo, aclaró que el efecto sobre la construcción no será inmediato y dependerá de cómo evolucione el stock de viviendas terminadas.

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El FGS como fuente de financiamiento para las hipotecas

Weiss consideró que la decisión del Gobierno va en línea con una propuesta que la Cámara de la Construcción había planteado anteriormente para ampliar el financiamiento hipotecario.

“Está en línea con lo que nosotros y otros actores del sector, incluso economistas y bancos, estábamos planteando, que es la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aplicara fondos para descuento de hipotecas”, explicó.

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El empresario señaló que uno de los principales problemas del sistema es la falta de fondeo de largo plazo para los bancos. Las entidades pueden otorgar hipotecas, pero necesitan luego transformar esos créditos en recursos que les permitan continuar prestando.

La Cámara Argentina de la Construcción respaldó el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar hipotecas y ampliar el fondeo de largo plazo (Infobae en Vivo)

“Lo que hacen es colocar las hipotecas y descontarlas en el mercado de capitales, fundamentalmente con fondos de pensión y compañías de seguro. En Argentina, el único lugar que hay disponible hoy es justamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, detalló.

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En ese sentido, Weiss destacó la posibilidad de utilizar esos recursos para respaldar el mercado hipotecario y remarcó que se trata de fondos pertenecientes a los trabajadores y jubilados, aunque sean administrados por el Estado.

“Son fondos privados, son fondos de los jubilados, no son fondos del Gobierno. El Gobierno los administra, pero son fondos privados”, afirmó.

Para el presidente de la Cámara de la Construcción, se trata de un avance, aunque recordó que la propuesta del sector había sido más amplia. El FGS administra, según explicó, unos USD 75.000 millones, de los cuales una parte importante está colocada en bonos del Tesoro y entre USD 15.000 millones y USD 18.000 millones corresponde a acciones de empresas privadas.

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“¿Por qué no se venden esas acciones o se caucionan? Era una sugerencia más ambiciosa que lo que plantea el ministro, pero por lo menos esto es un puntapié inicial en el sentido positivo”, sostuvo.

Por qué el crédito no implica una reactivación inmediata

El punto central del análisis de Weiss fue el impacto concreto que puede tener el nuevo impulso al crédito sobre la construcción. El dirigente marcó una diferencia entre facilitar el acceso a una vivienda y generar nuevas obras.

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El presidente de la Cámara de la Construcción señaló que los créditos hipotecarios apuntan a la compra de viviendas terminadas y no reactivan de forma directa nuevas obras

“Todos estos créditos hipotecarios están dirigidos a la compra de viviendas terminadas, sean nuevas o sean usadas. Esto directamente no reactiva al sector de la construcción”, explicó.

El efecto, según su diagnóstico, llegará en una segunda etapa. Si el crédito permite que se reduzca el stock de propiedades terminadas, será necesario construir nuevas unidades para reponer esa oferta.

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“Si el stock de viviendas terminadas se va agotando, y ojalá se agote lo más rápido posible porque significa que hay personas que pueden acceder a su propia vivienda, tarde o temprano hay que renovar el stock y entonces sí ahí se dinamiza la industria”, señaló.

Por eso, Weiss no espera un cambio sustancial en el nivel de actividad durante los próximos meses. La construcción, recordó, sufrió una fuerte contracción en los últimos años y todavía se encuentra lejos de sus niveles máximos.

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“Nosotros tuvimos una caída del 25% en actividad entre mediados del año 23, gestión anterior, y mediados del año 24 con esta gestión. A partir de ese momento, hace ya dos años, estamos estabilizados. No seguimos cayendo, no crecemos”, describió.

El costo de construir aumentó con fuerza

El otro eje del diagnóstico de Weiss fue la evolución de los costos. El empresario explicó que buena parte de los gastos de construcción se pagan en pesos, mientras que el precio de los inmuebles se expresa habitualmente en dólares. Esa diferencia modificó de manera significativa el costo de levantar una vivienda.

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“La construcción en Argentina, como todos sabemos, se mide en dólares. Cuando uno va a comprar un inmueble o vender un inmueble, el valor es en dólares”, explicó.

La actividad de la construcción cayó 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene estabilizada sin crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terreno suele comprarse en dólares, mientras que materiales, impuestos, honorarios profesionales y otros gastos se abonan en pesos. La relación entre esos costos y el tipo de cambio determina finalmente cuánto cuesta construir medido en moneda estadounidense.

Según Weiss, entre fines de 2023 y la actualidad, el costo de construcción aumentó alrededor de 230%, mientras que el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable.

El resultado fue un fuerte incremento del costo por metro cuadrado. “El cociente entre el costo y los dólares me da que en aquel entonces el costo de la construcción era 600 dólares. Hoy el costo de la construcción es 1.600, 1.700 o 1.800”, señaló.

Esa evolución también tuvo consecuencias sobre el precio de las viviendas. “Cuando yo agrego eso a la matriz, me da un precio final de venta sustancialmente más caro que antes. Desde ese punto de vista, si lo comparamos con dos años atrás, efectivamente las viviendas están bastante más caras en dólares”, sostuvo.

Qué impacto pueden tener los créditos en dólares y la obra pública

Durante la entrevista, Weiss también relativizó el impacto de los créditos en dólares sobre el sector de la construcción. Consideró que pueden resultar útiles para proyectos puntuales, pero que no representan una herramienta determinante para la actividad residencial.

“Puede ser que algún desarrollador para algún desarrollo muy especial requiera financiamiento en dólares. En nuestro caso, no es muy significativo”, explicó.

En cambio, valoró positivamente el proceso de concesión de rutas nacionales impulsado por el Gobierno. Según señaló, el esquema permitirá que empresas privadas reparen y mantengan alrededor de 9.000 kilómetros de rutas a cambio del cobro de peajes.

“Eso va a dinamizar parcialmente las obras viales que hoy están con casi nula ejecución en el orden nacional”, afirmó.

Sin embargo, Weiss advirtió que la medida no resuelve todo el déficit de infraestructura. Todavía quedan unos 31.000 kilómetros bajo jurisdicción de Vialidad Nacional que no tienen suficiente volumen de tránsito para ser financiados mediante peajes. “Ahí es necesario fondos nacionales que veremos si en algún momento el Gobierno está dispuesto a poner”, concluyó.

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