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La actriz favorita de 'Bridgerton' que aparecerá mucho menos de lo esperado en la temporada 5

Una de las caras más reconocidas de la serie de Netflix confirmó que volverá, pero solo para hacer un cameo en la nueva entrega

Bridgerton
Nicola Coughlan reduce su presencia en la próxima temporada de 'Bridgerton' debido a compromisos en otros proyectos. (Netflix)
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Nicola Coughlan, una de las figuras más reconocidas de Bridgerton, confirmó que su presencia en la próxima temporada será considerablemente menor a la que los seguidores de la serie esperaban.

La actriz, que lideró la tercera entrega junto a Luke Newton, adelantó que sus compromisos actuales la mantienen lejos del set principal de la producción de Netflix.

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El motivo de su ausencia extendida tiene nombre propio: Only Murders in the Building. Coughlan fue anunciada en junio de 2026 como parte del elenco de la sexta temporada de la serie de Disney+, que lleva a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez hasta Londres para investigar la muerte del personaje interpretado por Tina Fey.

Mientras tanto, su vínculo con Bridgerton se mantiene, aunque en un plano secundario.

Sigo filmando en Bridgerton en un rol de cameo esta vez, pero ha sido una alegría volver y ver a todos”, afirmó Coughlan en declaraciones a PureWow el 1 de octubre.

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El personaje de Penelope Featherington pasa a un rol secundario en Bridgerton luego de encabezar la trama de la tercera entrega. (Liam Daniel/Netflix)
El personaje de Penelope Featherington pasa a un rol secundario en Bridgerton luego de encabezar la trama de la tercera entrega. (Liam Daniel/Netflix)

La confirmación contrasta con el lugar central que Penelope Featherington —y su alter ego, la anónima columnista Lady Whistledown— ocupó en el desarrollo de la serie durante varias temporadas.

En la tercera, basada en la novela Romancing Mister Bridgerton de Julia Quinn, Coughlan fue la protagonista indiscutida de la trama.

Bridgerton, producida por Shondaland, sigue a los miembros de una acaudalada familia londinense del siglo XIX en su búsqueda de pareja. Cada temporada gira en torno a una historia de amor diferente.

La primera siguió a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page); la segunda, a Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley); y la cuarta incorporó la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), postergada desde la tercera entrega.

La showrunner Jess Brownell confirmó en enero que la quinta temporada priorizará a Francesca (Hannah Dodd) y Michaela (Masali Baduza), con Eloise (Claudia Jessie) y Phillip Crane (Chris Fulton) también en la línea de sucesión.

Bridgerton - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)
La quinta temporada de la serie de Shondaland priorizará la historia de amor entre Francesca y Michaela. (Captura de tráiler oficial)

Nicola Coughlan habló de su reducida participación en ‘Bridgerton’

En una entrevista previa el pasado agosto, Nicola Coughlan no ocultó su postura ante el cambio de rol.

“Es lo mejor de ambos mundos, porque actualmente estoy filmando en Only Murders, pero igual puedo volver de vez en cuando a Bridgerton y ver a todos, y es como volver a casa”, declaró a E! News.

La artista británica reconoció que la transición tiene algo de agridulce, aunque valoró la experiencia con distancia.

“Siento que tuve una carrera épica. Creo que esa es parte de la belleza de ese mundo: se reinventa constantemente. Cada temporada es una nueva historia, toma una forma diferente”, sostuvo en el mismo medio.

Y agregó: “Siempre voy a volver a Bridgerton si me quieren. Si puedo ser decorado, estaré ahí. Sin problema”.

'Bridgerton' mantiene la estrategia de reducir la presencia de sus figuras principales a lo largo de las temporadas. (Liam Daniel/Netflix © 2025)
'Bridgerton' mantiene la estrategia de reducir la presencia de sus figuras principales a lo largo de las temporadas. (Liam Daniel/Netflix © 2025)

El martes previo a esas declaraciones, Coughlan había culminado su participación en Only Murders in the Building, según comunicó en su cuenta de Instagram.

La salida progresiva de figuras protagónicas es una tendencia que la producción maneja desde su primera temporada.

Regé-Jean Page fue el primero en retirarse tras una sola entrega, y Phoebe Dynevor confirmó su propia salida posteriormente.

Ante la posibilidad de un regreso con otro actor en el rol de Simon Basset, Brownell fue categórica en declaraciones a Variety: “No nos interesa recastear a los personajes. Creo que sería un flaco favor a todo lo que Regé y Phoebe construyeron en la primera temporada”.

Jess Brownell, guionista y productora a cargo de la serie actualmente, dejó abierta, no obstante, la puerta a un retorno de los ex protagonistas.

Bridgerton Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page
El actor Regé-Jean Page se retiró de la producción tras la primera temporada y Phoebe Dynevor confirmó su salida tiempo después. (LIAM DANIEL/NETFLIX)

“Nos encantaría potencialmente tenerlos de vuelta en algún momento, pero queremos asegurarnos de traerlos cuando tengamos algo realmente sustancioso para ellos”, añadió en el mismo medio.

En declaraciones a People, Brownell reconoció que aún no ha conversado con Page sobre un eventual regreso: “Las conversaciones no han ocurrido, pero las ideas están”.

Brownell expresó además su intención de “algún día reunir a todos los protagonistas”, especialmente de cara a las historias futuras de Hyacinth y Gregory Bridgerton.

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