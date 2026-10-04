Demi Moore recuerda cómo su millonario pago en 'Striptease' la expuso al escarnio público en los 90

Demi Moore recordó la controversia generada por su remuneración en la película "Striptease" durante la década de 1990 (Sony Pictures/REUTERS)

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Demi Moore recordó el polémico contrato que firmó para protagonizar Striptease en 1996 y que la convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood en aquella época.

La polémica que siguió a ese acuerdo, según ella misma reconoció, la expuso a un escarnio público intenso.

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La actriz habló sobre ese capítulo de su carrera durante la ceremonia Inspiration Awards de Step Up, celebrada el 25 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. Sus declaraciones fueron recogidas por People.

“Creo que cuando vemos algo como una pelea, esa confrontación genera más confrontación”, señaló Moore ante el público reunido en la gala.

En ese sentido, aseguró que en aquel momento no concebía su reclamo como una lucha sino como un cuestionamiento natural.

La actriz reconoció que la exposición mediática por Striptease la sometió a una intensa vergüenza pública frente a la opinión general. (Sony Poctures)

“No creo que lo estuviera viendo como una batalla por algo”, sostuvo. Era simplemente hacerse la pregunta: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no debería recibir lo igual a lo que merezco? Si me lo gané, no debería simplemente dármelo por dármelo’“.

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Striptease, dirigida por Andrew Bergman, codirector de Locuras en el Oeste, presentaba a Moore como Erin Grant, una exsecretaria del FBI que recurre al baile erótico para recaudar fondos y recuperar la custodia de su hija.

La artista de Hollywood tomó riesgos artísticos visibles, incluyendo escenas con desnudos parciales.

La recepción fue adversa desde su estreno. La cinta se llevó los principales premios de los Golden Raspberry Awards de ese año: peor película, peor actriz para Moore y peor director para Bergman. Burt Reynolds recibió una nominación a peor actor de reparto, aunque no obtuvo el galardón.

Moore ahondó en el rechazo que suscitó el filme en declaraciones al podcast New York Times Interview en 2024.

El largometraje acumuló varios premios Golden Raspberry en la edición correspondiente a su año de estreno. (Sony Pictures)

“Con Striptease, fue como si hubiera traicionado a las mujeres, y con GI Jane, fue como si hubiera traicionado a los hombres. Pero porque hice una película que trataba sobre el mundo del striptease y el cuerpo, fui tremendamente avergonzada”, señaló.

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La estrella de cine, que recibió una nominación al Oscar por La sustancia, fue la primera mujer en alcanzar ese nivel salarial en la industria cinematográfica estadounidense de los años noventa.

Demi Moore redefine el envejecimiento femenino

Más allá de su pasado en pantalla, Demi Moore atraviesa hoy lo que describe como la etapa de mayor autonomía de su vida.

Soltera y con sus hijos ya adultos, la actriz habló con Harper’s Bazaar Arabia sobre la libertad que experimenta por primera vez.

“Esta es probablemente la etapa más autónoma de mi vida. Soy una mujer solada. Mis hijos son mayores. Estar donde estoy, en esta singularidad, donde mi vida es más mía que nunca”, declaró.

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La estrella cinematográfica afirmó que atraviesa la etapa con mayor libertad personal tras la emancipación de sus hijos. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En esa misma entrevista, Moore comparó esa sensación con algo desconocido hasta ahora: “Esta agencia, esta autonomía que tengo el privilegio de experimentar ahora, es casi como una fruta que nunca he probado y que es tan deliciosa. Mi agenda es mía. No está construida alrededor de los hijos, la familia o una pareja”.

Moore reconoció que asumió responsabilidades familiares desde joven, lo que le impidió vivir ese tipo de libertad en etapas anteriores de su vida. Sin embargo, aclaró que eso no implica que descarte una nueva relación.

“No significa que esté cerrada a la idea de una pareja, y mi familia sigue siendo todo para mí. Pero no me identifico como parte de una pareja. Estoy en el mundo simplemente como yo misma”, aclaró.

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Moore también trazó una distinción que considera central en su forma de ver la madurez: “Creo que ha habido una percepción errónea de que envejecer y hacerse vieja son lo mismo. Y no lo son. Envejecer es un regalo increíble y hacerse vieja es una mentalidad. Hacerse vieja es una elección”.

Sobre la invisibilidad que históricamente han sentido las mujeres a partir de los 50 años, explicó que esa experiencia responde a una falta de referentes emocionales.

Demi Moore marcó una distinción conceptual entre el paso biológico del tiempo y la decisión mental de hacerse vieja. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“No había un modelo que preparara emocionalmente para esa posible apatía que de repente no se siente como tu personalidad, como si faltara algo”, admitió.

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En cuanto a la presión estética que ejerce la industria del entretenimiento, Moore fue directa: “Mi valor no se basa en el exterior de lo que soy, sino en el interior de lo que me he convertido. Creo que donde ha avanzado la longevidad frente a la idea del antienvejecimiento... el antienvejecimiento era luchar contra algo. Estamos luchando contra algo inevitable. Es un desperdicio energético”.

La actriz mencionó el sueño de calidad, la alimentación saludable, la meditación y la búsqueda de calma como los pilares que guían su bienestar cotidiano.