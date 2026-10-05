PlatinumGames quiere desarrollar más a ‘Bayonetta’ tras la marcha de Hideki Kamiya

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Atsushi Inaba, director ejecutivo de PlatinumGames, afirmó en una entrevista con Famitsu que el estudio quiere seguir desarrollando a Bayonetta como personaje y ampliar su mundo, pese a la salida de varios responsables de la saga. El ejecutivo no anunció un juego ni ofreció fechas, plataformas o detalles sobre el formato del posible proyecto; cuando le preguntaron directamente por una nueva entrega, respondió sin comentarios entre risas.

Una intención clara, pero sin un juego anunciado

Las declaraciones surgieron durante una conversación conjunta entre Inaba y Kim Hyung Tae, director de SHIFT UP. Kim señaló que Bayonetta se acerca a los 17 años y destacó que el diseño de la protagonista mantiene su identidad después de todo ese tiempo. Inaba respondió comparándola con Eve, la figura central de Stellar Blade, antes de hablar sobre los planes de PlatinumGames.

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El ejecutivo dijo que siente un fuerte deseo de desarrollar más al personaje y explorar otros aspectos de su mundo, aunque pidió esperar para conocer qué forma podría tomar esa intención. La elección de palabras deja abiertas varias posibilidades: una entrega principal, un proyecto derivado o una experiencia de otro tipo. Ninguna de esas opciones fue confirmada durante la entrevista.

Inaba también bromeó con la idea de llevar la serie hasta Bayonetta 10, comentario que recibió una reacción positiva de Kim. Sin embargo, cuando la conversación pasó de una posibilidad lejana a la pregunta concreta sobre el siguiente juego, el director ejecutivo evitó responder. Por ahora, tampoco existe una confirmación de Bayonetta 4.

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La charla incluyó el potencial de Nintendo Switch 2. Inaba reconoció que PlatinumGames todavía no publicó un título para la consola, pero considera que el hardware puede permitir nuevas ideas y experiencias. Sus palabras no vincularon directamente a Bayonetta con la plataforma, por lo que tampoco representan una confirmación de que la saga ya tenga un proyecto en desarrollo para el sistema.

Las salidas que cambiaron a PlatinumGames

La intención de continuar la franquicia llega después de una serie de bajas importantes. Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Bayonetta 3 para Nintendo Switch, mientras que el juego más reciente fue Bayonetta Origins en 2023. Desde entonces, varios creativos vinculados con la serie y otros títulos destacados abandonaron el estudio de Osaka.

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La salida más visible fue la de Hideki Kamiya, creador de Bayonetta. También se marcharon Abebe Tinari, director de Bayonetta Origins; Yusuke Miyata, director de Bayonetta 3; y Masaki Yamanaka, diseñador de personajes. La lista incluye además a Takahisa Taura, director de Astral Chain, y Kenji Saito, responsable de Metal Gear Rising: Revengeance.

La pérdida de esos perfiles plantea una dificultad concreta: una futura entrega tendría que avanzar sin buena parte del equipo creativo que definió a la franquicia durante sus primeros 17 años. Inaba no explicó quién podría dirigir el siguiente proyecto ni si PlatinumGames ya formó un nuevo grupo para trabajar con el personaje.

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Kamiya tampoco cerró la puerta a que la serie continúe sin sus creadores originales. Actualmente trabaja en Okami 2 desde su nuevo estudio, Clovers, y expresó su deseo de que Bayonetta siga adelante. La postura coincide con la intención comunicada por Inaba, aunque ninguno ofreció información sobre un acuerdo o desarrollo activo.

Bayonetta, de Platinum Games

Los derechos y la nueva estrategia del estudio

PlatinumGames tampoco puede decidir por cuenta propia el futuro comercial de la franquicia. Según la información disponible, la licencia está vinculada con Sega y Nintendo, de modo que cualquier nueva producción requeriría decisiones que exceden al estudio desarrollador. Esta situación ayuda a explicar la cautela de Inaba al separar su interés creativo de un anuncio formal.

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El director ejecutivo también describió un cambio en la estrategia de PlatinumGames. El estudio quiere dejar de limitarse al desarrollo de encargos para clientes y participar en más etapas: creación, comunicación, venta y publicación de sus propios juegos. Inaba no precisó qué proyectos seguirán ese modelo ni si Bayonetta podría formar parte de esa etapa.

Mientras define ese rumbo, PlatinumGames trabaja en Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un juego de acción desarrollado en colaboración con Paramount. Su trabajo anterior fue Ninja Gaiden 4, codesarrollado con Team Ninja y publicado bajo el sello de Xbox. Ambos casos corresponden a propiedades externas, justo el tipo de relación que el estudio busca complementar con producciones propias.

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La franquicia Bayonetta, mientras tanto, mantiene presencia fuera de sus entregas principales: el personaje llegará como contenido descargable gratuito a Sonic Racing: CrossWorlds. PlatinumGames no comunicó cuándo revelará si esa aparición será seguida por un nuevo juego.