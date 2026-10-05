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‘RuneScape 4′ abandona RuneTek por Unreal Engine, pero aún no tiene fecha

Jagex dará más detalles durante 2027, aunque el lanzamiento todavía está a varios años de distancia

RuneScape presenta un nuevo tráiler.
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Jagex anunció durante RuneFest 2026 el desarrollo de un nuevo MMORPG de RuneScape, conocido provisionalmente como RS4 y presentado como la cuarta generación de la franquicia. El proyecto utilizará Unreal Engine, todavía está en una fase muy temprana y tardará varios años en llegar, sin fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas.

El cambio de RuneTek a Unreal Engine

La principal novedad técnica es el abandono de RuneTek, la tecnología empleada tradicionalmente por RuneScape, en favor del motor desarrollado por Epic Games. Jagex no especificó qué versión de Unreal Engine está utilizando, por lo que todavía no puede afirmarse que el proyecto funcione sobre Unreal Engine 5.

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El estudio busca aprovechar la experiencia obtenida durante la producción de RuneScape: Dragonwilds, que también llevó escenarios y elementos de la franquicia a una tecnología diferente de la utilizada por las entregas principales. Esa base servirá para construir la nueva representación de Gielinor, aunque Jagex todavía no enseñó cómo serán sus sistemas fundamentales.

Entre las incógnitas están el combate, las habilidades, la progresión de personajes, las cuentas y el modelo de suscripción. Tampoco se sabe si el juego aparecerá en PC, consolas o dispositivos móviles. Jagex evitó comprometerse con una ventana concreta y se limitó a señalar que faltan varios años para que el público pueda jugarlo.

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RS4 tampoco es necesariamente el nombre comercial definitivo. Se trata de una denominación interna que identifica al proyecto como la cuarta generación de RuneScape, pero podría cambiar antes del lanzamiento. La presentación temprana responde al plan de mostrar conceptos, recoger opiniones y permitir que los jugadores prueben determinados elementos mientras continúa la producción.

Un juego independiente que convivirá con los actuales

Jagex remarcó que RS4 no reemplazará a RuneScape, Old School RuneScape ni RuneScape: Dragonwilds. Cada juego conservará su propio equipo, hoja de ruta, inversión y calendario de actualizaciones. El nuevo MMORPG será una experiencia independiente, en lugar de una migración obligatoria para quienes ya participan en las otras comunidades.

La aclaración resulta clave para los jugadores que acumularon años de progreso en las versiones actuales. Por ahora, Jagex no informó si habrá alguna conexión entre cuentas, personajes, objetos o suscripciones. La única certeza es que los títulos existentes continuarán funcionando y recibiendo contenido después de la incorporación del nuevo proyecto.

El estudio planea conservar varios principios históricos de la saga, entre ellos la progresión permanente y la integridad del juego. También trasladará el modelo de desarrollo comunitario utilizado durante años en RuneScape y Old School RuneScape. En la práctica, los jugadores podrán aportar comentarios, probar conceptos y participar en la definición de algunos sistemas antes de que queden cerrados.

La presentación con tanta anticipación implica que una parte considerable del diseño todavía puede cambiar. Jagex deberá explicar más adelante qué elementos estarán abiertos a consulta, cómo seleccionará a los participantes y qué peso tendrán sus comentarios en las decisiones finales.

RuneScape 4
RuneScape 4

Ashenfall será el punto de partida

La historia se desarrollará durante la Sexta Edad de Gielinor y comenzará en Ashenfall, el continente ubicado al noreste de Gielinor que apareció en RuneScape: Dragonwilds. Los acontecimientos transcurrirán varios años después de ese juego y de la destrucción de la reina dragón Kuldra, por lo que la región presentará cambios respecto de su versión conocida.

Ashenfall funcionará como el escenario inicial, pero no abarcará todo el recorrido previsto. Jagex planea ampliar el mapa con el paso del tiempo mediante regiones ya conocidas por los jugadores y localizaciones nuevas. El planteamiento apunta a un MMORPG que crecerá gradualmente, en vez de comenzar con una recreación completa de todos los territorios asociados con RuneScape.

Esta continuidad temporal conecta el proyecto con Dragonwilds, aunque Jagex lo describe como una experiencia separada. Todavía no se detallaron los personajes, conflictos o misiones que impulsarán la historia, ni qué conocimientos previos serán necesarios para entenderla.

El próximo bloque de información llegará durante 2027. Jagex anticipó que entonces presentará más detalles sobre el mundo, los sistemas, el equipo responsable y las formas en que la comunidad podrá participar en el desarrollo.

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