República Dominicana

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia

Con pancartas en mano y bajo una profunda incertidumbre, decenas de familiares e integrantes del comité de madres inician desde este lunes una manifestación de carácter indefinido frente al Congreso Nacional

Pese a las alertas oficiales emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) sobre redes de contratación engañosa hacia Rusia, las familias de los jóvenes reclutados aseguran no haber recibido respuesta.
Pese a las alertas oficiales emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) sobre redes de contratación engañosa hacia Rusia, las familias de los jóvenes reclutados aseguran no haber recibido respuesta.
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Entre lágrimas, angustia e impotencia, decenas de familias dominicanas protagonizan desde la tarde de ayer 5 de octubre una manifestación de carácter indefinido en la explanada frontal del Congreso Nacional de la República Dominicana.

La protesta, encabezada predominantemente por madres desesperadas, busca llamar la atención urgente del Poder Ejecutivo para que intervenga de manera directa ante el Gobierno de la Federación de Rusia y gestione el retorno seguro de sus familiares, quienes habrían sido reclutados engañosamente para sumarse a las filas del conflicto bélico frente a Ucrania.

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El plantón, que comenzó alrededor de las tres de la tarde del día anterior, se ha transformado en un clamor colectivo de auxilio. Con pancartas y consignas, los familiares se mantienen firmes a las puertas de la sede legislativa exigiendo ser escuchados por el presidente de la República, Luis Abinader, y por la primera dama, Raquel Arbaje.

Las familias aseguran que no abandonarán la explanada hasta obtener garantías concretas de una acción gubernamental de repatriación. Las historias que se escuchan en la protesta reflejan un profundo drama de trata de personas y vulnerabilidad.

Las madres exigen al presidente Luis Abinader y a la Cancillería interceder formalmente para garantizar una evacuación segura (Cortesía: Carlos Sánchez).
Las madres exigen al presidente Luis Abinader y a la Cancillería interceder formalmente para garantizar una evacuación segura (Cortesía: Carlos Sánchez).

Ante el incremento de las denuncias, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana emitió una alerta oficial el pasado 25 de septiembre. En dicho comunicado, el órgano diplomático confirmó haber detectado la existencia de una red estructurada de ofertas laborales fraudulentas dirigidas a ciudadanos dominicanos para trasladarlos hacia la Federación de Rusia.

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En ese documento, el MIREX asumió el compromiso público de intervenir de forma directa en el asunto y aseguró que brindaría la debida asistencia consular y diplomática a todos aquellos connacionales que, tras haber sido engañados por estas ofertas ficticias, se encuentren en situaciones de alto riesgo, vulnerabilidad o desamparo en territorio extranjero.

Sin embargo, a pesar del anuncio institucional del MIREX, las familias concentradas en el Congreso afirman que hasta la fecha no han recibido respuestas operativas ni un plan concreto de rescate por parte de las autoridades.

Las madres insisten en que los jóvenes que han logrado comunicarse esporádicamente hacen hincapié en la urgencia de una evacuación oportuna y un rescate seguro. Los parientes exigen que la ayuda consular no se quede en enunciados administrativos y se traduzca en una estrategia diplomática inmediata entre Santo Domingo y Moscú que garantice la integridad física y la pronta repatriación de cada uno de los dominicanos atrapados en el conflicto.

Familiares de dominicanos reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania protestan frente al Congreso Nacional, pidiendo al gobierno gestionar de manera urgente el regreso de sus seres queridos. Denuncian que fueron llevados bajo engaño.

Declaraciones del embajador ruso y contradicción de los familiares

El activista Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del Comisión Derechos Humanos (CDDH), informó a Infobae que el pasado jueves las madres de los afectados, en compañía de él, entregaron personalmente los documentos de sus familiares al agregado de la Embajada de Rusia en República Dominicana, Alexander Agafonov, como un acto de desesperación en busca de apoyo.

Sin embargo, de acuerdo con el activista, la delegación rusa niega la existencia de estos casos y afirma no tener constancia oficial ni datos suficientes que confirmen que haya dominicanos combatiendo en la guerra contra Ucrania.

Por su parte, el embajador ruso en la República Dominicana, Alexey Seredin, aclaró en una entrevista que la sede diplomática no ha recibido solicitudes formales con la documentación requerida (como nombres completos, fechas de nacimiento y fotografías) para verificar la identidad y situación de los denunciados.

A pesar de esto, el diplomático enfatizó que Rusia mantiene la disposición de investigar cada caso de forma individual y colaborar con las autoridades dominicanas para facilitar el retorno de quienes lo requieran.

No obstante, los familiares de los afectados contradicen la versión de la embajada. Representantes de las familias aseguran haber entregado listados documentados con los datos correspondientes tanto a la sede diplomática rusa como al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

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