Marina Borensztein festejó sus 60 años en Londres con Oscar Martínez y su hija: “Me siento más plena que a los 40”

Marina Borensztein celebró sus 60 años en Londres junto a su hija Malena Leyba y Oscar Martínez

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Marina Borensztein cumplió 60 años en Londres, rodeada de su pareja, el actor Oscar Martínez, y de su hija Malena Leyba, y lo celebró con un mensaje donde definió la llegada a esta nueva década. El viaje a la capital inglesa no era casual: la actriz y escritora había adelantado semanas atrás que cruzaría desde Madrid, donde reside, para reunirse con Malena, que cumplió 27 años el 22 de septiembre y está viviendo en dicha ciudad.

El festejo quedó documentado en una serie de postales que Borensztein compartió en sus redes sociales. Las imágenes mostraron a madre e hija en el living de una suite de hotel, luego en un salón de té tradicional londinense, con la clásica torre de scones y mermeladas sobre la mesa, y más tarde en una cena nocturna junto a Martínez, con quien la escritora se encamina a las dos décadas de relación.

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La foto más romántica captó a la pareja besándose con una copa de champagne en la mano, en un salón de paredes verdes y decoración dorada. El cierre llegó con la postal que no podía faltar: Marina soplando la vela de una pequeña torta blanca con la inscripción “Happy Birthday”.

Malena Leyba reside en el Reino Unido y festejó sus 27 años en septiembre.

“Llegaron los 60. Y qué suerte que llegaron”, escribió Borensztein al publicar las fotos, y agregó una comparación directa con etapas anteriores de su vida: “Me siento mejor y más plena que a los 50 y que a los 40, ni hablar”. El texto repasa distintos planos de su presente: la salud física, los vínculos afectivos y el estado interior con el que encara esta etapa.

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“Los 60 me encuentran bien de salud, con mucha energía, con mi cuerpo más tonificado y fuerte. Los 60 me encuentran con mis amores y nuestras relaciones más sanas, felices y en paz. Los 60 me encuentran con más y más ganas de seguir creando salud y bienestar”, escribió, de cara a su presente pero también a su futuro.

El viaje desde Madrid hasta la capital británica permitió el reencuentro familiar

La relación entre la autora y el actor Oscar Martínez alcanzó los 19 años

La reflexión avanzó también hacia un plano más introspectivo. “Los 60 me encuentran más serena, más presente, más flexible, más sensible, más conectada con el mundo invisible, espiritual, con el misterio de vivir y las ganas de vivir más y disfrutar de todo como nunca”, escribió, antes de sintetizar el espíritu del mensaje en una frase: “A los 60 años ya sé que no va más y que va más que nunca. A los 60 años soy más libre, más segura, más amorosa conmigo y con los demás”.

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El vínculo entre Borensztein y Martínez, que este año cumplió 19 años, había sido motivo de otro mensaje público en agosto, cuando la escritora le dedicó una carta en la que lo definió como “mi compañero, mi amigo, mi maestro, mi familia, mi amante, mi amor”. En aquel texto también reconocía las tensiones propias de una relación larga: “Hay momentos en los que nos distanciamos con la mente por diferencias de la personalidad, por el cansancio de las rutinas y la vida misma, pero siempre en nuestro caso gana el corazón, el amor”.

La escritora expresó sentirse en una etapa de mayor plenitud que a los 40 o 50 años

La celebración incluyó un té tradicional londinense y una cena en la ciudad

Con Malena, la relación tuvo su propio capítulo reciente. Para el cumpleaños de su hija, el 22 de septiembre, Borensztein había publicado un álbum de fotos familiares con imágenes de la infancia de la joven, de su padre, Jorge Leyba, y de la abuela materna, Berta Szpindler, la pareja del inolvidable Tato Bores, fallecida en 2020. “Te felicito por todo lo que estás haciendo con tu vida, que es vivir la vida que querés”, le había escrito entonces, y adelantó que viajaría a Londres para abrazarla en persona. Ese reencuentro terminó coincidiendo con sus propios 60 años.

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“¿Qué más puedo pedir? Y si… puedo pedir más de todo esto por muchos años más. Por ahora, a seguir disfrutando de esta etapa que comenzó hoy", exclamó la autora en su profundo mensaje que cerró con un agradecimiento a quienes la acompañaron, tanto en el festejo como a lo largo de su vida: “Gracias por acompañarme y confiar en mí desde hace tantos años”.