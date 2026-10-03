Guatemala

El presidente Arévalo entrega la tarjeta 75 mil del programa Bolsa Social en Guatemala

La cobertura alcanza a familias vulnerables de los 17 municipios del departamento, tras incorporar 27.221 hogares en 2024 y llegar a 50 mil beneficiarios al cierre del año pasado, según datos oficiales

Un hombre habla frente a un podio junto a la bandera de Guatemala ante una pantalla con el anuncio de la tarjeta 75.000 del Programa Bolsa Social
El presidente Bernardo Arévalo presenta la tarjeta 75.000 del Programa Bolsa Social del Ministerio de Desarrollo Social durante un acto público en Guatemala. (Diario de Centroamerica)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, entregó la tarjeta número 75 mil de Bolsa Social, el programa del Ministerio de Desarrollo Social que otorga transferencias mensuales para alimentos a hogares en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad del departamento de Guatemala. La expansión cumple la meta anunciada para este año y amplía un esquema que reemplazó las bolsas de productos fijos por una tarjeta de compra.

La beneficiaria Ana María Gómez recibió el plástico que le permitirá acceder al aporte mensual. El programa comenzó en 2024 con 27.221 beneficiarios y cerró el año pasado con 50 mil familias incorporadas.

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La cobertura actual se concentra en los 17 municipios del departamento de Guatemala. El beneficio está dirigido a hogares con niños y adolescentes de hasta 15 años, personas mayores de 60 años y familias que viven en áreas precarias.

Un hombre habla frente a un podio junto a la bandera de Guatemala ante una pantalla con el anuncio de la tarjeta 75.000 del Programa Bolsa Social
El presidente Bernardo Arévalo presenta la tarjeta 75.000 del Programa Bolsa Social del Ministerio de Desarrollo Social durante un acto público en Guatemala. (Diario de Centroamerica)

Transferencias directas de 325 quetzales mensuales

Cada familia recibe 325 quetzales mensuales a través de una tarjeta administrada por el Crédito Hipotecario Nacional. El dinero se deposita directamente, sin intermediarios, para la compra de productos de la canasta básica en comercios habilitados.

“El apoyo les va a llegar directo. Cada mes les van a depositar 325 quetzales en su tarjeta a través del Crédito Hipotecario Nacional. No van a tener que ir a pedírselo a nadie. Nadie se va a quedar con una parte”, afirmó Arévalo durante el acto de entrega.

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El mandatario contrastó el modelo con mecanismos previos de asistencia social y sostuvo que los recursos estatales deben llegar a quienes los necesitan sin prácticas de clientelismo. “No a quienes están intercambiando su voto a cambio de una ayuda, sino a todos y a cada una”, dijo.

La identificación de los hogares se realiza mediante el Registro Social de Hogares, una herramienta que funciona desde julio de 2024. Equipos del Ministerio de Desarrollo Social visitaron las viviendas para relevar las condiciones socioeconómicas de las familias y consultaron a más de un millón de hogares en todo el país.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, la selección incluye una comprobación de los medios de vida: se verifica la información sobre ingresos o patrimonio de un hogar con fuentes independientes, como registros salariales, tributarios o de propiedad. Las familias deben residir en zonas rurales o urbanas del departamento y estar calificadas en situación de pobreza o pobreza extrema.

Elección de alimentos en una red de comercios locales

La tarjeta permite elegir entre 50 productos nutritivos, entre ellos frijol, huevos, leche y arroz. El mecanismo excluye artículos no aptos para la alimentación, como golosinas y bebidas azucaradas.

“Antes les daban una bolsa con diez productos, todas las bolsas iguales, sin considerar las necesidades particulares, las preferencias o los deseos de cada familia”, señaló el presidente. “Hoy, con esa tarjeta, pueden escoger entre 50 productos nutritivos: frijol, huevos, leche, arroz, lo que cada familia necesite cada semana”.

Arévalo vinculó la posibilidad de elegir los alimentos con la autonomía de las madres de familia. “Nadie conoce mejor que una madre lo que hace falta en su hogar y lo que necesitan sus hijos”, sostuvo, al definir esa decisión como una cuestión de “dignidad” y “respeto”.

Más de 190 comercios —tiendas, abarroterías y supermercados— del departamento de Guatemala están habilitados para recibir los pagos con la tarjeta. Las familias pueden comprar en establecimientos cercanos a sus viviendas.

“No es un negocio que se hizo con alguien para comprar todos los productos. Esto se va a la comunidad y cada una de ustedes escoge en qué tienda quiere ir a comprar los productos”, indicó Arévalo. El mandatario agregó que el esquema busca sostener la actividad de los pequeños comercios: “De esa manera apoyan a que estas tiendas, estas abarroterías en sus comunidades sigan abiertas y sigan creciendo”.

Asistencia alimentaria para hogares en situación de vulnerabilidad

Bolsa Social depende de la Dirección de Prevención Social, dentro del Viceministerio de Protección Social. El programa entrega transferencias monetarias condicionadas de forma periódica a las personas beneficiarias o a representantes de cada familia.

La iniciativa contempla corresponsabilidades de participación en actividades de información y sensibilización. El objetivo es apoyar a las familias en su papel como promotoras del desarrollo de sus hijos y en la mejora de sus condiciones de vulnerabilidad social.

El programa busca promover la asistencia alimentaria y nutricional en áreas urbanas precarias mediante transferencias para alimentos. También se orienta a reducir los efectos de la inseguridad alimentaria, definida como una disminución drástica del acceso a comida o de los niveles de consumo por riesgos ambientales, sociales o una capacidad de respuesta limitada.

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