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Luis Ventura celebró el alta de su hijo Antoñito con un emotivo posteo en redes sociales

El menor de 12 años, que padece encefalopatía crónica no evolutiva, estuvo internado en la Trinidad de Palermo desde el lunes 28 de septiembre

Luis Ventura anunció el alta de su hijo Antonio
Luis Ventura contó en sus redes que le dieron el alta a su hijo Antonio
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Antoñito, el hijo de 12 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, recibió el alta médica de la Clínica Trinidad de Palermo este sábado 3 de octubre, tras casi una semana internado. Fue el propio periodista quien lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del niño mirando por la ventana del sanatorio y agradeció al equipo de salud que lo atendió. “Gracias a todos sus profesionales de salud y también a todos los que se preocuparon por este Lupín que ya está en su casa”, escribió Luis Ventura en su posteo.

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Ventura internó a Antoñito el 28 de septiembre tras notar cambios en su comportamiento

La internación había comenzado el lunes 28 de septiembre, cuando la familia advirtió señales de alarma en el niño. Ventura fue el primero en dar detalles públicos sobre lo ocurrido. “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, escribió en redes sociales al explicar la decisión de llevarlo a la clínica. Según relató, los estudios médicos permitieron identificar el problema: “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien”, añadió, en referencia al apodo cariñoso que le pone a su hijo.

Fabiana Liuzzi, por su parte, también se expresó en sus redes durante la internación. Publicó imágenes del pequeño en el sanatorio y agradeció especialmente al personal del centro médico. “El poder de Dios y la fuerza del amor van más allá de todo. Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor... te amamos pequeño gigante”, escribió la actriz.

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Un hombre de cabello canoso recostado en un sofá mientras un niño apoya la cara sobre su pecho
El periodista Luis Ventura junto a su hijo Antonio

Antoñito nació prematuro y tiene encefalopatía crónica no evolutiva

Antonio tiene 12 años y nació con seis meses y medio de gestación, con un peso de apenas 700 gramos. Su llegada al mundo fue incierta y atravesada por una larga estadía en neonatología. Con el tiempo, el niño desarrolló una encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), una condición neurológica que afecta principalmente el lado izquierdo de su cerebro y que tiene consecuencias concretas en su vida cotidiana, en particular en el habla.

“Él es un nene como cualquier otro. Le quedaron estas secuelas del lado izquierdo de su cerebro. Son las cicatrices que le quedaron como secuela de que nació prematuro, de seis meses y medio”, explicó Liuzzi en una entrevista con Infobae publicada este mismo sábado. En esa misma charla, la actriz reveló que también hubo un gemelo “que se detuvo” durante el embarazo.

La familia sigue de cerca su evolución y trabaja en nuevos tratamientos

A lo largo de estos doce años, Liuzzi se convirtió en una referente del acompañamiento de su hijo. Investigó diagnósticos, recorrió profesionales y buscó herramientas terapéuticas para apoyar su desarrollo. Uno de los avances que más la emocionó en el último tiempo está relacionado con el lenguaje: según le informaron, estudios recientes confirmaron que el hemisferio derecho del cerebro también puede intervenir en la adquisición del habla. “Tony hace cada vez más sonidos, logra decir ‘mamá’”, contó, y subrayó que para Antonio cada conquista representa un logro enorme.

Una mujer rubia acostada en una cama abraza a un niño con camiseta amarilla que sostiene su cabeza
Fabiana Liuzzi permanece recostada junto a su hijo Antonio Ventura

El propio Ventura se había mostrado emocionado en declaraciones previas al hablar de los avances de su hijo. “Yo tengo un hijo de 12 años que todavía no habla, pero se hace entender con la mirada”, había dicho el periodista en apariciones públicas anteriores.

No es la primera vez que Antoñito es internado en la Clínica Trinidad

Esta no fue la primera internación del niño en ese centro médico. En septiembre de 2024, cuando tenía 10 años, debió ser hospitalizado de urgencia en la Clínica Trinidad tras experimentar crisis vinculadas a un cambio en su medicación. En esa oportunidad, su neurólogo optó por revertir el ajuste farmacológico luego de evaluar las reacciones del paciente. Además, en febrero de 2026, el menor requirió atención en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro tras una caída por una escalera de mármol que le provocó un golpe en la cabeza, aunque en ese caso permaneció pocas horas en observación.

Con el alta confirmada, Antoñito volvió a su casa. “Tony avanza también por el padre que tiene y por la madre que tiene, por los dos. Y porque somos una familia unida y con amor”, resumió Liuzzi, que cerró su relato con una definición que repite cada vez que habla de su hijo: “Es un guerrero”.

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