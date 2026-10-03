Cuba

Un centro de genealogía de EE. UU. busca en Cuba y Canarias a la familia de una joven hallada muerta en 1980

El análisis forense de una víctima encontrada hace 46 años en Sussex reveló raíces en el archipiélago antillano y las Islas Canarias, motivando un pedido urgente a potenciales parientes

Un monitor con un mapa de conexiones, tubos de ensayo en un soporte, una carpeta titulada Caso Frío 2024 y una lupa sobre un escritorio.
Un laboratorio forense utiliza mapas de datos genéticos y muestras de ADN para investigar expedientes archivados de casos fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un centro de genealogía forense de Estados Unidos solicita la colaboración de la comunidad internacional para identificar a una joven cuyo cuerpo fue encontrado en Nueva Jersey hace 46 años, luego de que análisis avanzados de ADN revelaran vínculos genéticos directos con Cuba y las Islas Canarias.

La solicitud busca movilizar a familias de origen hispano que puedan aportar datos o muestras biológicas para esclarecer la identidad de la víctima, cuyo caso permanece abierto desde junio de 1980.

PUBLICIDAD

El Ramapo College Investigative Genetic Genealogy Center (IGG Center), perteneciente al Ramapo College of New Jersey, impulsó este llamado con la expectativa de que residentes o integrantes de la comunidad caribeña reconozcan las características físicas o la historia de la joven. La iniciativa fue difundida por el medio CiberCuba, que detalló las acciones de las autoridades para localizar a posibles parientes genéticos.

Los restos de la mujer, registrada de forma provisional bajo la denominación de Montague Jane Doe, fueron localizados el 24 de junio de 1980 en las cercanías del High Point State Park, en el municipio de Montague, dentro del condado de Sussex. Los análisis forenses iniciales estimaron que la víctima tenía entre 15 y 20 años al momento de su muerte, medía 1,55 metros (5 pies y 1 pulgada) y poseía cabello castaño oscuro lacio con algunos mechones teñidos de rubio.

PUBLICIDAD

A pesar de los rastreos efectuados durante la década de 1980 por los organismos de seguridad locales, la ausencia de coincidencias en las huellas dactilares y en los registros de personas desaparecidas impidió establecer su nombre. La investigación se mantuvo sin avances decisivos durante más de cuatro décadas, período en el cual el expediente permaneció clasificado entre los casos no resueltos de la región.

El afiche de búsqueda elaborado por el Ramapo College muestra el retrato hablado de la joven hallada en 1980 y las banderas de Cuba, las Islas Canarias y España, regiones vinculadas a su perfil genético.
El afiche de búsqueda elaborado por el Ramapo College muestra el retrato hablado de la joven hallada en 1980 y las banderas de Cuba, las Islas Canarias y España, regiones vinculadas a su perfil genético.

El ADN revela vínculos genéticos con Cuba y La Palma

La reapertura y avance de la causa se produjo mediante el trabajo coordinado entre la Unidad de Casos Fríos de la Policía Estatal de Nueva Jersey, el laboratorio Astrea Forensics y los investigadores del IGG Center. Mediante el empleo de técnicas de secuenciación de ADN forense aplicadas a muestras antiguas, los expertos obtuvieron un perfil genético que fue cotejado en bases de datos especializadas.

Los estudios científicos determinaron que la joven presentaba ascendencia española con líneas familiares vinculadas a Cuba y a la isla de La Palma, en las Islas Canarias.

Sin embargo, el genealogista investigativo Julián Rebelo precisó que los datos obtenidos en las plataformas actuales no ofrecen un parentesco lo suficientemente cercano para confirmar una identidad sin el aporte de nuevas muestras de la comunidad.

Monitor con una estructura de ADN y gráficos numéricos, una pipeta automática y cuatro tubos con etiquetas sobre una mesa metálica.
Un monitor de laboratorio exhibe un modelo de doble hélice de ADN y gráficos de coincidencias genéticas junto a una pipeta y tubos de muestra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración histórica entre las Islas Canarias y el Caribe explica el perfil genético

El cruce de información genética entre poblaciones canarias y cubanas responde a un proceso migratorio constante iniciado en el siglo XVII. A lo largo de varias centurias, miles de pobladores del archipiélago español se asentaron en la isla caribeña, lo que derivó en una profunda relación genealógica compartida. Debido a esta dinámica demográfica, los exámenes de ADN en personas de origen cubano suelen reflejar marcadores propios de las islas de España, con especial presencia de La Palma.

Esta particularidad histórica orienta la búsqueda hacia familias cubanas radicadas tanto en la isla como en la diáspora asentada en Estados Unidos. La coincidencia observada en los exámenes biológicos confirma que la joven pertenecía a un linaje familiar con raíces en ambas geografías.

Temas Relacionados

CubaADN forenseGenealogíaDesaparecidosMontague Jane Doe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba registra 56 feminicidios: señalan a la pareja de la víctima, un hombre con antecedentes, por el asesinato

De acuerdo con el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), el presunto agresor ya había cumplido condena por el asesinato de otra mujer en 2010

Cuba registra 56 feminicidios: señalan a la pareja de la víctima, un hombre con antecedentes, por el asesinato

Dos jóvenes cubanos enfrentan hasta diez años de prisión por publicar videos donde hacen llamados a instituciones estatales

El escrito acusatorio atribuye a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones e instigación a delinquir por videos y mensajes dirigidos a funcionarios estatales cubanos

Dos jóvenes cubanos enfrentan hasta diez años de prisión por publicar videos donde hacen llamados a instituciones estatales

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un carguero con combustible que se dirigía a Cuba

La embarcación Grace fue detenida el 5 de septiembre en el Caribe, entre México y la isla, y trasladada a Progreso tras sospechas de maniobras asociadas a la flota en la sombra

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un carguero con combustible que se dirigía a Cuba

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Un informe del Observatorio Cubano de Conflictos registró 689 eventos en un mes marcado por apagones masivos, desabastecimiento y un aumento del 36% en actos represivos contra la población

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

El artículo del Código Penal cubano que usaron para condenar a Anna Bensi y su madre por publicar un video en redes

Una grabación difundida desde Alamar desencadenó un proceso judicial que movilizó a iglesias evangélicas, escritores y activistas afuera del recinto donde se celebró la audiencia

El artículo del Código Penal cubano que usaron para condenar a Anna Bensi y su madre por publicar un video en redes

TECNO

Quién es más rico, Elon Musk o Mark Zuckerberg

Quién es más rico, Elon Musk o Mark Zuckerberg

Android comienza a bloquear APK no verificados en varios países: qué cambia para los usuarios

Cómo lograr que el celular cargue al 100% de batería en menos tiempo

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Cuidado con el falso ChatGPT: se instala desde Google y puede controlar una PC

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

La serie “Loki” alcanza el primer puesto de Disney+ en varios territorios antes de “Avengers: Doomsday”

Sophia Bush, estrella de ‘One Tree Hill’, se casó en secreto con Ashlyn Harris

Al igual que BTS, Stray Kids le dice “no” a los Grammy 2027 en plena polémica por la nueva categoría asiática

“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

MUNDO

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero

Bulgaria recuperó los restos del zar Samuel mil años después de su trágica muerte tras un acuerdo cultural con Grecia

Rusia volvió a atacar puentes, buques e infraestructura vital para la población civil ucraniana

El viceprimer ministro emiratí visitó al piloto indio de Flydubai en el hospital: “Personifica los más altos grados de valentía”

Los iraníes acusados de planear un ataque contra la comunidad judía de Manchester comparecieron ante un tribunal de Londres