Defensa y Justicia y San Lorenzo chocan por la fecha 11 del Torneo Clausura

La jornada del sábado por la fecha 11 del Torneo Clausura ofrecerá tres duelos

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La undécima fecha del Torneo Clausura 2026 ofrecerá este sábado tres partidos con objetivos distintos: Defensa y Justicia buscará afirmarse en la Zona A ante un San Lorenzo urgido de reacción, Atlético Tucumán intentará conseguir su primera victoria como local frente a Barracas Central y Newell’s recibirá a Lanús en un duelo entre equipos que aspiran a los playoffs.

Defensa y Justicia-San Lorenzo

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Defensa y Justicia se cruzará con San Lorenzo

Defensa y Justicia recibirá a San Lorenzo este sábado, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, comenzará a las 14:45 y contará con transmisión de ESPN Premium. Luis Lobo Medina será el árbitro principal.

El Halcón pretende conservar su lugar entre los protagonistas de la zona y prolongar su buena serie: solo cayó una vez en sus siete presentaciones más recientes, ante Lanús por 1-0. Viene de igualar 2-2 con Central Córdoba después de haber tomado una ventaja de dos goles. El equipo de Julio Vaccari también busca acercarse a la Copa Sudamericana: está a cinco puntos de la zona de clasificación. Además, el capitán Leandro Fernández llega como una de sus cartas ofensivas por su racha en definiciones.

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El Ciclón afrontará el cruce tras perder 2-0 ante Boca Juniors y todavía sin victorias desde el regreso de Rubén Darío Insúa para su tercer ciclo como director técnico. El conjunto azulgrana está lejos de los puestos de clasificación a las copas de 2027 y llega con la obligación de sumar. En cuanto a la formación, el entrenador evalúa dos modificaciones: Franco Lorenzon por Emiliano Amor y Matías Reali por Ezequiel Herrera.

Después de este compromiso, Defensa y Justicia visitará a Unión el viernes 9 de octubre a las 21.45. San Lorenzo, en tanto, será local frente a Deportivo Riestra el domingo a las 14.45.

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Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López, Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Franco Lorenzon; Matías Reali, Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo y Mathias De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 14:45

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: ESPN Premium

Atlético Tucumán-Barracas Central

Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central

Atlético Tucumán se enfrentará a Barracas Central este sábado por la fecha 11 de la zona B del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17:00 en el Monumental Presidente José Fierro, será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro.

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El Decano buscará su primer triunfo como local en el certamen. El equipo tucumano llega después de caer 1-0 ante Aldosivi, aunque también afronta el partido tras asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Argentina: eliminó a Independiente Rivadavia por 3-2 en los penales, luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario.

Barracas Central atraviesa una racha de ocho partidos sin victorias. El último festejo del Guapo fue como visitante ante Deportivo Riestra, en la tercera jornada. Desde entonces acumuló cinco derrotas y tres empates, incluida la caída más reciente por 1-0 frente a Independiente Rivadavia.

En la fecha 12, Atlético Tucumán visitará a Gimnasia La Plata el viernes 9 de octubre a las 18.00. Barracas Central, en tanto, recibirá a Huracán al día siguiente desde las 14.45.

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Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni

Barracas Central:

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 17:00

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

TV: ESPN Premium

Newell’s-Lanús

Newell’s y Lanús buscarán asegurarse su lugar en la próxima instancia del torneo

Newell’s y Lanús jugarán este sábado en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00, será arbitrado por Darío Herrera y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

La Lepra afrontará el cruce con una racha de seis partidos sin derrotas. El equipo viene de vencer 1 a 0 a Platense y necesita sostener ese impulso en una jornada que puede influir en la clasificación a los playoffs.

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Lanús también llega en alza, con tres triunfos consecutivos desde la caída frente a Boca Juniors. El Granate superó a Defensa y Justicia, Riestra y Estudiantes de La Plata, al que derrotó 2 a 1 en su última presentación. El conjunto ocupa el séptimo puesto del Grupo A con 16 puntos, la misma cifra que Newell’s un puesto por debajo.

En la siguiente fecha, el equipo de Mauricio Pellegrino visitará a Gimnasia de Mendoza el lunes 12 de octubre a las 18.30. Lanús, dirigido por Frank Kudelka, recibirá a Vélez ese mismo día desde las 16.00.

Posibles formaciones

Newell’s:

Lanús:

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 17:00

Estadio: Marcelo Bielsa

TV: TNT Sports Premium