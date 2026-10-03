Al no poder ingresar a Estados Unidos, más de 6,500 migrantes regresan por Panamá rumbo al sur

El flujo norte-sur contabilizó 6,534 migrantes irregulares hasta el 27 de septiembre de 2026, en medio de una transformación de las rutas regionales y una disminución progresiva de estos desplazamientos durante el año. (AP Foto/Matías Delacroix)

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Hasta el 27 de septiembre de 2026, Panamá contabilizó 6,534 migrantes irregulares desplazándose de norte a sur, un movimiento protagonizado principalmente por personas que habían avanzado hacia Estados Unidos y posteriormente emprendieron el regreso.

Los venezolanos representan ampliamente la mayoría de este flujo, según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

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De ese total, 5,995 personas eran venezolanas, cerca del 92% de los registros. También fueron contabilizados 222 colombianos, 74 ecuatorianos y 64 hijos de migrantes irregulares nacidos en Estados Unidos, mientras otras nacionalidades reunieron 179 personas dentro del movimiento hacia el sur.

El fenómeno, sin embargo, ha perdido intensidad frente a lo observado durante 2025. Al 30 de septiembre del año pasado, Migración había contabilizado 18,644 personas desplazándose en esa dirección, por lo que el volumen actual representa una reducción cercana al 65% en aproximadamente un año.

Los venezolanos representan la principal nacionalidad dentro del movimiento migratorio de norte a sur, con 5,995 personas registradas hasta finales de septiembre y una participación cercana al 92% del total. (AP Foto/Matías Delacroix)

El comportamiento mensual permite observar cómo el retorno fue disminuyendo conforme avanzó 2026. Enero comenzó con 1,250 personas, febrero registró 1,086 y marzo 916. Posteriormente fueron contabilizadas 674 en abril y 537 durante mayo, antes de un repunte hasta 622 en junio.

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La tendencia volvió a moderarse durante los meses siguientes. Julio cerró con 470 personas y agosto con 568, mientras septiembre acumulaba 411 migrantes hasta el día 27. Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, el reporte semanal registraba apenas 24 personas dentro de este movimiento.

El giro comenzó a hacerse visible después de los cambios experimentados por la política migratoria de Estados Unidos, que modificaron las expectativas de miles de personas que pretendían alcanzar ese país.

El endurecimiento de controles y las mayores dificultades para permanecer allí impulsaron movimientos de regreso hacia países de América Latina.

Pero el descenso del flujo norte-sur durante 2026 indica que también se está reduciendo la cantidad de personas que emprenden ese retorno. La situación coincide con una disminución todavía más pronunciada de quienes atraviesan Panamá rumbo al norte, especialmente por la ruta irregular de la selva del Darién.

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El tránsito irregular por Darién se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2026, cuando fueron contabilizadas 522 personas, frente a los miles de migrantes que atravesaban anteriormente la selva panameña. EFE/ Moncho Torres

Hasta el 27 de septiembre, 522 personas habían ingresado irregularmente por Darién durante 2026. La cifra contrasta con las 2,982 contabilizadas hasta el 30 de septiembre del año pasado y representa una disminución aproximada de 82.5% en los cruces registrados por esa zona fronteriza.

Agosto fue hasta entonces el mes con mayor movimiento de 2026 por Darién, con 148 personas, seguido por junio con 102. Septiembre acumulaba 54. Ninguno de los demás meses llegó a 50 ingresos, reflejando que la ruta opera actualmente con volúmenes muy inferiores a los observados anteriormente.

La diferencia resulta especialmente marcada frente a enero de 2025, cuando 2,229 migrantes atravesaron irregularmente Darién en un solo mes. Esa cantidad supera cuatro veces todo lo registrado durante los primeros nueve meses de 2026, período en el que el acumulado apenas alcanzaba 522 personas.

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Entre quienes ingresaron este año por la selva, 461 eran adultos y otros 61 menores de edad. Venezuela encabezó nuevamente las nacionalidades con 252 personas, seguida por Colombia con 92 y Ecuador con 75, mientras el resto correspondió a ciudadanos de diferentes países.

Panamá contabilizó 3,656 deportaciones y expulsiones hasta el 27 de septiembre, con Colombia como principal nacionalidad entre las personas sometidas a estos procedimientos ejecutados por las autoridades migratorias. Cortesía Migración

A la reducción de los movimientos migratorios se suma un incremento de las deportaciones y expulsiones ejecutadas desde Panamá. Hasta el 27 de septiembre fueron contabilizadas 3,656 personas bajo estas medidas, frente a 2,644 un año antes, lo que representa un aumento aproximado de 38%.

Del total registrado durante 2026, 2,873 casos correspondieron a deportaciones y 783 a expulsiones. Los hombres concentraron 3,128 procedimientos y las mujeres 528. Colombia encabezó la estadística con 2,079 personas, mientras Ecuador registró 507 e India otras 237.

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Una parte importante de estos procedimientos se realizó mediante el acuerdo migratorio existente entre Panamá y Estados Unidos. Hasta finales de septiembre, 3,154 deportaciones y expulsiones estaban vinculadas con este mecanismo, frente a 2,269 en 2025, mientras 2,708 correspondieron a hombres y 446 a mujeres.

Dentro de ese grupo, Colombia concentró 1,860 personas deportadas o expulsadas mediante el acuerdo, seguida por Ecuador con 493 e India con 236. Vietnam sumó 57 casos y Camerún otros 39, mientras 469 correspondieron a ciudadanos de diversas nacionalidades.

Las estadísticas muestran así una transformación profunda del escenario migratorio panameño durante 2026: disminuyeron tanto los cruces irregulares por Darién como el retorno desde el norte, mientras aumentaron las deportaciones y expulsiones. Panamá continúa siendo parte del corredor regional, pero bajo una dinámica muy diferente a la registrada en años anteriores.

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