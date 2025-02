Diana Taurasi, la mejor basquetbolista de todos los tiempos, anunció su retiro: la historia de su amor por Argentina

En París 2024 logró su sexto oro olímpico (EFE/KIYOSHI OTA)

“Mental y físicamente, simplemente estoy llena. Esa es probablemente la mejor manera de describirlo. Estoy llena y feliz”.

Diana Taurasi, considerada la mejor basquetbolista de todos los tiempos, anunció este martes su retiro de la actividad, en el umbral de su cumpleaños N° 43. Las declaraciones a la Revista Time le pusieron punto final a una carrera difícil de igualar. Con 1.447 triples anotados en la temporada regular y 215 más en los playoffs, la estadounidense ha dejado su marca como la máxima anotadora desde la línea de tres puntos en la historia de la WNBA. A lo largo de 565 partidos de temporada regular, acumuló 10.646 puntos, cifra que la distingue como la única jugadora en superar la barrera de los 10 mil puntos en la liga. En los playoffs, sumó 1.476 puntos más en 72 partidos disputados.

Seleccionada como la número uno en el draft de 2004 por el equipo de Phoenix Mercury, Taurasi lideró al equipo hacia tres títulos de la WNBA, logrados en 2007, 2009 y 2014. Durante su trayectoria, fue reconocida en cinco ocasiones como la mejor anotadora de toda la liga y seleccionada en 14 oportunidades para integrar el equipo All-WNBA. Además, en 2009 fue nombrada como la MVP de la liga, y en los campeonatos de 2009 y 2014 obtuvo el título de MVP de las Finales.

En el ámbito internacional, hizo historia al convertirse en la primera jugadora de baloncesto en sumar seis medallas de oro olímpicas, logro alcanzado en agosto en París. Hija de una argentina, vivió en Rosario y siempre se comportó como embajadora de las tradiciones albicelestes. “Yo me siento tan argentina como estadounidense. Podés preguntarles a mis compañeras de selección cómo me comporto cuando estamos en un Juego Olímpico o un Mundial. Pensá que en mi casa se habla castellano, se toma mate, se come facturas, milanesas, empanadas, asado, tripa, pollo al galeto, hablamos todo el día de fútbol... Yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pero llegaba a mi casa en Los Angeles y era como llegar a Argentina”, supo declarar en una entrevista con Infobae.

Su padre, Mario, fue jugador. Italiano, llegó al país a los cinco años y ya de grande conoció a Liliana, una rosarina de pura cepa. Se casaron, tuvieron a Jessica y cuando pensaron que se quedarían a vivir en el país, salió una oportunidad en California y se fueron. Allá, en Chino, una ciudad del condado de San Bernardino, se afincaron y nació Diana, el 11 de junio de 1982. Tenía 12 cuando volvió a Rosario, por poco más de un año, pero tiempo suficiente para que le quedaran marcadas las vivencias.

Con la casaca de Phoenix Mercury, en la WNBA (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

“Atesoro hermosos recuerdos. Tenía 12 años y prácticamente vivía en el Club Atlético Villa Diego. Estaba todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La vida de club que aún extraño porque en Estados Unidos no existe. Allá es la escuela y la universidad, pero no hay instituciones así. Yo recuerdo que allí jugaba a todo, al fútbol, al tenis, al hockey…”, rememoró.

Allí, por caso, abrazó su amor por Rosario Central. En 2019, en el primer partido de local en la WNBA, Phoenix Mercury –su equipo- decidió usar esa primera noche en casa para resaltar a mujeres que han marcado la historia y ella eligió poner dos imágenes en sus zapatillas: la de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg y la de Eva Perón, en un calzado que además tuvo los colores (celeste, blanco y dorado).

Además, siempre tuvo como referentes a Maradona, Manu Ginóbili y Lionel Messi. “Con Maradona me saqué las ganas de conocerlo en 2008, cuando estábamos en China y fuimos a ver a la Selección. Se lo pedí especialmente a Adam Silver, el comisionado de la NBA que justo estaba con nosotros. Logró conseguirme un rato con Diego y aún conservo la foto que nos sacamos. Con Manu he estado bastante cuando él iba a jugar a Phoenix. También con Luis (Scola) cuando jugaba en los Suns y con Pepe (Sánchez) en los Juegos Olímpicos, aunque en 2019 tuve la chance de estar con él cuando viajé a Bahía Blanca y jugué en un centro de alto rendimiento. Siempre me ha gustado charlar con ellos y preguntarles de todo del país”, contó.

Un retazo enorme de la historia del básquet colgó los botines. Orgullo de Estados Unidos... Y también de Argentina.