Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata

La Comisión de Piedad Popular coordina el operativo de la Peregrinación Juvenil a Luján con un recorrido que alcanza los 60 kilómetros

Guardar

La lluvia prevista para la mañana del sábado no cambiará el despliegue de la Peregrinación Juvenil a Luján, que volverá a reunir a miles de personas en un recorrido de hasta 60 kilómetros hacia la basílica. La Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires coordina el operativo con la provincia y los municipios, con puestos sanitarios, agua y voluntarios a lo largo del trayecto.

El padre Juan Bautista Xatruch, presidente de la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, definió la convocatoria como una “fiesta de la fe”. “Es la Virgen la que convoca y la que nos anima”, señaló el sacerdote en diálogo con Infobae Al Amanecer, al explicar que los peregrinos llegan a Luján con pedidos, agradecimientos y promesas personales.

PUBLICIDAD

Para Xatruch, la peregrinación es un esfuerzo que cada persona ofrece por aquello que considera importante. “Siempre es un pedir, un agradecer”, afirmó. Según explicó, quienes participan no se congregan para ver o escuchar a una figura determinada, sino para encontrarse con la Virgen de Luján.

El sacerdote Juan Bautista Xatruch calificó la marcha hacia la Basílica de Luján como una fiesta de la fe centrada en el encuentro con la Virgen

El sacerdote sostuvo que el trayecto no tiene como fin el sufrimiento. La decisión de caminar surge, dijo, de una motivación propia, asociada con una promesa, un pedido o un agradecimiento. También comparó la experiencia con la vida: hay una meta, pero el camino se hace acompañado, con la posibilidad de recibir ayuda o asistir a otros.

PUBLICIDAD

La llegada a la Basílica de Luján concentra el sentido de la caminata. Allí, los peregrinos buscan mirar la imagen de la Virgen y dejar sus intenciones. Entre los motivos más frecuentes, Xatruch mencionó pedidos por familiares, problemas de salud y situaciones vinculadas con consumos problemáticos, además de agradecimientos por recuperaciones o por poder volver al año siguiente.

Los cuadernos de intenciones de los santuarios reflejan esa diversidad, según indicó. El lema de esta edición será “En tu madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una frase que figura en el afiche de la basílica.

Los pedidos por problemas de salud y situaciones ligadas a consumos problemáticos figuran entre las principales intenciones de los devotos

Las parroquias completaron cupos antes de lo habitual

Varias parroquias agotaron sus cupos unos 15 días antes de la peregrinación, una demanda que habitualmente se registra más cerca de la fecha. Sin embargo, Xatruch aclaró que los grupos parroquiales representan una porción minoritaria de la convocatoria: “Los que van desde las parroquias es un 20% del total”, precisó.

PUBLICIDAD

La mayor parte de los caminantes se organiza con compañeros de trabajo, familiares o amigos. Por eso, el sacerdote evitó proyectar una cantidad total de participantes. “No tenemos modo de calcular”, afirmó sobre la asistencia prevista.

Xatruch reconoció que hay circunstancias difíciles que pueden impulsar a algunas personas a participar, aunque remarcó que esas situaciones estuvieron presentes en distintas ediciones. También dijo que algunos vinculan la convocatoria con una próxima visita del Papa, pero señaló que no puede establecer si ese factor incide en el número de peregrinos sin conocer las razones individuales de cada uno.

Los grupos organizados por las parroquias representan solo el 20% del total de asistentes a la caminata

El operativo incluye atención sanitaria y 6.000 voluntarios

La organización dispondrá puestos sanitarios con atención gratuita ante cualquier inconveniente y contará con “seis mil voluntarios al servicio de los peregrinos”, informó Xatruch. Durante el recorrido también habrá puestos de agua y bebidas calientes.

PUBLICIDAD

El sacerdote recomendó que cada participante lleve su propia botella para facilitar la hidratación y reducir el uso de vasos descartables. También aconsejó no depender solo de los puestos instalados en la ruta y llevar alimentos livianos, como sándwiches, fruta y caramelos.

Para afrontar la caminata, pidió “descansar bien la noche anterior”, elegir ropa liviana y usar calzado apto para largas distancias. “Las ojotas son cómodas, pero no sirven para caminar sesenta kilómetros”, advirtió.

La organización recomendó el uso de calzado apto para largas distancias, ropa liviana y el descanso adecuado antes de la marcha

Ante el pronóstico de lluvias para la mañana del sábado, Xatruch aconsejó llevar gorra y una “campera que sea impermeable”. Recordó que una tormenta afectó la madrugada del domingo de la peregrinación anterior, aunque muchas personas continuaron su marcha hacia Luján.

PUBLICIDAD

La devoción por la Virgen

Xatruch relató que la historia de la Virgen de Luján se remonta a 1630. Según la tradición, un hombre de Santiago del Estero pidió a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen, que fue enviada por barco hasta el puerto de Buenos Aires junto con otra imagen.

Las cajas siguieron luego en carreta hacia Santiago del Estero. Durante una parada a orillas del río Luján, el vehículo no pudo avanzar con una de ellas y volvió a moverse cuando la bajaron. Quienes viajaban interpretaron que la imagen quería permanecer allí, cerca del lugar donde después se levantó la basílica.

PUBLICIDAD

El pronóstico de lluvias para el sábado motivó la sugerencia de llevar camperas impermeables y gorras durante el trayecto

El sacerdote también mencionó a Manuel, un africano esclavizado que viajaba en el barco y quedó al cuidado de la imagen. Según su relato, él contó la historia a quienes se acercaban. La tradición de la peregrinación, concluyó Xatruch, conserva esa decisión de ir “a la casa de la madre” para pedir y agradecer.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.