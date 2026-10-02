América Latina

Elecciones Brasil 2026, en vivo: sin debate presidencial, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro afrontan la recta final

Cerca de 158 millones de brasileños están convocados a votar en las elecciones del domingo, en las que además de elegir presidente, definirán 27 gobernadores estatales. Además renovarán la Cámara de los Diputados y dos tercios del Senado

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Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron la campaña electoral con una fuerte disputa por la seguridad y la economía
Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron la campaña electoral con una fuerte disputa por la seguridad y la economía

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se mostraron cercanos al pueblo brasileño en los respectivos anuncios de propaganda electoral emitidos este jueves, en el último día permitido antes de los comicios del próximo domingo.

Bolsonaro cerró su último bloque de propaganda electoral con un mensaje centrado en su cercanía con el pueblo brasileño y una reforzada idea de cambio, con un llamado a dejar atrás el “viejo sistema” que rige a Brasil, sin lanzar ataques directos contra Lula.

Por su parte, Lula exhibió en su espacio de propaganda las políticas sociales que ha puesto en práctica en su Gobierno e hizo gala de otras que pretende impulsar, en especial, la reducción de la jornada laboral, para eliminar el trabajo los sábados.

Estas son las noticias más relevantes:

11:02 hsHoy

La Corte electoral de Brasil ordenó borrar mensajes falsos sobre la virgen patrona

El tribunal electoral de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre la virgen patrona del país, en medio de una polémica que acapara la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo.

Lula lleva una leve ventaja en las encuestas, aunque ambos aparecen empatados para un eventual balotaje el 25 de octubre.

La controversia estalló la semana pasada, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguraban que, de llegar al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida el título de patrona de Brasil.

Esas versiones se basaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, sin vínculo directo con el candidato, que buscaba limitar el patronato de la virgen a los católicos y que fue archivado al año siguiente.

10:44 hsHoy

Bolsonaro llamó cobarde a Lula y apeló al voto útil para resolver la elección el domingo

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil. REUTERS/Brian Snyder
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil. REUTERS/Brian Snyder

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llamó este jueves “cobarde” al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva por “huir” de los debates y apeló al voto útil para “resolver” la disputa presidencial del domingo en la primera vuelta.

El primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro se pronunció la noche de este jueves en una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de desistir de participar en el debate presidencial organizado por la TV Globo, que posteriormente fue cancelado.

A tres días de las elecciones, Bolsonaro instó a los electores a concentrar sus apoyos en su candidatura como la única alternativa capaz de vencer al actual mandatario y candidato a la reelección, Lula da Silva.

“Vamos a dar el voto inteligente este domingo, con todo respeto a los otros competidores en la disputa presidencial. Solamente Flávio Bolsonaro tiene condiciones de vencer a Lula ya en la primera vuelta, para comenzar a arreglar este país a partir del próximo lunes”, expresó.

10:27 hsHoy

Lula dijo que no fue al debate porque el formato es “infructífero” y permite “bromitas”

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), habla durante un mitin de campaña en Belém, Brasil. REUTERS/Marx Vasconcelos
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), habla durante un mitin de campaña en Belém, Brasil. REUTERS/Marx Vasconcelos

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que decidió no asistir al debate electoral previsto para hoy porque el formato es “infructífero” y permite “bromitas” de rivales de poco peso.

Lula criticó, durante una entrevista para el pódcast Flow tres días antes de la primera vuelta, que el formato decidido por la TV Globo no ofrece “continuidad” al candidato, porque este tiene que esperar bastante tiempo para poder responder a un rival.

“Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates”, le dijo el mandatario a Igor Rodrigues, quien condujo la entrevista en un tono relajado.

El líder progresista, que no ha participado en ningún debate durante esta campaña, declaró que es común que los candidatos en busca de relevancia hagan “gracietas”, pese a que la elección para presidente es “algo serio”.

En ese sentido, Lula defendió que se realicen diferentes debates en función del peso electoral de cada aspirante para tener “una disputa con iguales”.

10:07 hsHoy

Una jueza prohibió a TV Globo exhibir el atril vacío de Lula en el último debate electoral

Un estudio de televisión con personas detrás de atriles frente a una pantalla con el texto Band Eleições
Candidatos y moderadores participan en un debate electoral televisado en Brasil para el proceso de 2026. (Captura de pantalla)

Una jueza del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) prohibió a TV Globo exhibir el atril vacío del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el último debate que retransmitirá la emisora este jueves en vísperas de las elecciones del domingo.

La decisión fue tomada con carácter de urgencia por la magistrada Estela Aranha, que también impidió que los otros candidatos que van a participar en el debate, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, formulen preguntas dirigidas al púlpito vacío de Lula.

El líder progresista de 80 años rechazó asistir a la cita y dará una entrevista a un pódcast casi a la misma hora del debate.

La jueza atendió así un recurso de la campaña de Lula, al interpretar que mostrar el atril vacío del aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) es un intento de dejar en evidencia al gobernante a las puertas de la primera vuelta de los comicios.

También señaló en su fallo que la intención de Globo “tiene el potencial de crear una situación de desequilibrio” entre los candidatos y resaltó que la participación de estos en los debates organizados por los medios de comunicación es “facultativa”.

09:52 hsHoy

Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral

La controversia religiosa surgió la semana pasada, cuando se viralizaron publicaciones en redes sociales que afirmaban que, si llegaba al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida su condición de patrona del país. El candidato negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir “fake news”

Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral
Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral

La justicia electoral de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre Nossa Senhora Aparecida, la virgen patrona del país, en medio de una polémica que domina las últimas horas de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue los comicios “muy de cerca”.

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09:52 hsHoy

Tras la cancelación del debate, Flávio Bolsonaro afirmó que Lula será “expulsado de la Presidencia” en las elecciones del domingo

“Te llamé, Lula, para el debate más de dos veces. Tú huiste. Es contigo con quien queremos debatir, restregarte en la cara la verdad, tu incompetencia, corrupción”, afirmó el candidato a la presidencia

Flávio Bolsonaro afirmó que Lula será “expulsado de la Presidencia” tras las elecciones del domingo (REUTERS)
Flávio Bolsonaro afirmó que Lula será “expulsado de la Presidencia” tras las elecciones del domingo (REUTERS)

El candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro afirmó el jueves por la noche que Luiz Inácio Lula da Silva será “expulsado de la Presidencia este domingo” y pidió a sus electores un “voto de revuelta” para intentar ganar las elecciones en primera vuelta, durante una transmisión en vivo con aliados tras desistir de participar en el debate de TV Globo.

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09:52 hsHoy

Cancelaron el último debate presidencial de Brasil tras las bajas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a días de las elecciones

La emisora Globo anunció la medida una hora antes del inicio previsto de la transmisión, luego de que la jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) Estela Aranha prohibiera a la cadena mostrar el atril vacío del actual presidente durante la emisión

Atriles vacíos de los candidatos Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva el día de un debate presidencial previo a las elecciones nacionales en São Paulo, Brasil, el 23 de agosto de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)
Atriles vacíos de los candidatos Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva el día de un debate presidencial previo a las elecciones nacionales en São Paulo, Brasil, el 23 de agosto de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)

La cadena Globo canceló este jueves el último debate presidencial antes de las elecciones del domingo tras una serie de decisiones judiciales que alteraron las reglas acordadas para el encuentro. La emisora anunció la medida una hora antes del inicio previsto de la transmisión.

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