Elecciones Brasil 2026, en vivo: sin debate presidencial, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro afrontan la recta final

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron la campaña electoral con una fuerte disputa por la seguridad y la economía

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se mostraron cercanos al pueblo brasileño en los respectivos anuncios de propaganda electoral emitidos este jueves, en el último día permitido antes de los comicios del próximo domingo.

Bolsonaro cerró su último bloque de propaganda electoral con un mensaje centrado en su cercanía con el pueblo brasileño y una reforzada idea de cambio, con un llamado a dejar atrás el “viejo sistema” que rige a Brasil, sin lanzar ataques directos contra Lula.

Por su parte, Lula exhibió en su espacio de propaganda las políticas sociales que ha puesto en práctica en su Gobierno e hizo gala de otras que pretende impulsar, en especial, la reducción de la jornada laboral, para eliminar el trabajo los sábados.