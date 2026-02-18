La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

La foto de Alejandro Garnacho en compañía de una mujer: se trata de la española Adriana Lobaz, quien también subió la misma postal a sus redes

Alejandro Garnacho volvió a quedar en el foco de la atención mediática en las últimas horas luego de la publicación del álbum de fotos de sus vacaciones en Egipto. El delantero hispanoargentino de 21 años compartió 18 postales de su descanso, pero hubo una puntual que disparó los análisis sobre un nuevo romance.

A bordo de un cuatriciclo y con el rostro tapado, el delantero del Chelsea se mostró en compañía de una mujer que lució el mismo atuendo y en una pose similar. Rápidamente los reflectores apuntaron a Adriana Lobaz, una joven de Zaragoza que subió la misma postal en su álbum de vacaciones por Egipto.

Según informó el periodista español Javi Hoyos en redes sociales, los álbums de las vacaciones juntos intensificaron las especulaciones sobre una relación más allá de la amistad. De acuerdo con lo detallado por Javi Hoyos en su cuenta de TikTok, “ya habíamos visto a esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga”. El periodista agregó que la situación cambió recientemente: “Ahora ambos han compartido la misma fotografía en Egipto y les hemos visto en el mismo hotel, la misma habitación, tomando el sol en una terraza, en un barco y en las pirámides”.

La exposición de imágenes y coincidencias en locaciones específicas provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la posible relación. El entorno del futbolista no ha ofrecido declaraciones oficiales, aunque las publicaciones de ambos en sus cuentas personales refuerzan la hipótesis de una nueva etapa sentimental para el jugador.

El contexto de la vida privada de Alejandro Garnacho ya había sido objeto de atención mediática desde el inicio de su relación con Eva García en 2020, cuando el delantero aún formaba parte de las categorías inferiores del Manchester United. Según consignó Javi Hoyos, “ella, a los 18 años, se mudó a Inglaterra para estar cerca del jugador y consolidar su relación, que ganó popularidad tras el destacado rendimiento de Garnacho en el terreno de juego”. En 2023, la pareja anunció que serían padres, un hecho que coincidió con rumores de crisis y que marcó un punto de inflexión en su vínculo.

Pocos meses después, surgieron versiones de una supuesta relación del futbolista con Valentina Centoira, vecina del mismo barrio. La joven publicó varias fotos y vídeos junto al delantero, lo que derivó en la reacción inmediata de Eva García, quien dejó de seguir a Garnacho y a su entorno en redes sociales. Ante la escalada de rumores, el jugador utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para afirmar: “No se crean todo lo que leen, por favor”.

A pesar de los intentos de desmentir la información, los rumores sobre conflictos sentimentales persistieron. Según detalló Javi Hoyos, “en San Valentín, Adriana Lobaz compartió unas rosas en redes y no hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor”. El periodista sostuvo que la relación entre Garnacho y Eva García concluyó después de varios años y tras rumores de infidelidades en distintas etapas.

En sus cuentas de Instagram, ambos protagonistas hicieron un carrusel de imágenes de lo que fueron sus días en Egipto y en varias de ellas se pudo comprobar que estuvieron en los mismos lugares y compartiendo las mismas cosas. Incluso los dos publicaron una fotografía juntos, con las caras tapadas, arriba de cuatriciclos en el desierto.

La vida sentimental de Alejandro Garnacho también estuvo vinculada a la influencer española Ona Gonfaus. En julio de 2025, ambos fueron vistos juntos, lo que reavivó especulaciones sobre un posible acercamiento. Este episodio sucedió después de que una situación similar el año anterior provocara el distanciamiento temporal de Eva García, aunque la pareja retomó el contacto, como quedó registrado en imágenes de sus vacaciones familiares en Tenerife.

En lo deportivo, el presente de Garnacho se caracteriza por su adaptación al Chelsea, donde sumó seis goles y tres asistencias en su primera temporada. Sin embargo, el delantero atraviesa una racha de siete partidos sin marcar ni asistir, lo que otorga relevancia a su breve escapada a Egipto como un posible respiro antes de una serie de partidos clave.

