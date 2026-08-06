México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

Este es el momento en el cual la selección de México celebra su victoria ante Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Caribe Sports Chanel

La selección Colombia femenina cayó en lanzamientos desde el punto penal ante México, la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombianas y mexicanas igualaron sin goles en los 90′ reglamentarios, y los goles llegaron en la prorroga.

Ingrid le dio la ilusión a Colombia de quedarse con la medalla de oro, al anotar el 1-0 al minuto 118. Sin embargo, al 90 +3, México igualó el partido con un gol desde la mitad de la cancha de tiro libre, que se le resbaló a la arquera colombiana de las manos. En los lanzamientos desde el punto penal, México se impuso por 4-1 y se coronó campeona del torneo.