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México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

La Tricolor repitió la medalla de plata que ya había obtenido en el 2014, al caer en lanzamientos desde el punto penal con el equipo mexicano

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Este es el momento en el cual la selección de México celebra su victoria ante Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Caribe Sports Chanel
Este es el momento en el cual la selección de México celebra su victoria ante Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Caribe Sports Chanel

La selección Colombia femenina cayó en lanzamientos desde el punto penal ante México, la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombianas y mexicanas igualaron sin goles en los 90′ reglamentarios, y los goles llegaron en la prorroga.

Ingrid le dio la ilusión a Colombia de quedarse con la medalla de oro, al anotar el 1-0 al minuto 118. Sin embargo, al 90 +3, México igualó el partido con un gol desde la mitad de la cancha de tiro libre, que se le resbaló a la arquera colombiana de las manos. En los lanzamientos desde el punto penal, México se impuso por 4-1 y se coronó campeona del torneo.

02:47 hsHoy

Final del partido: México venció a Colombia en lanzamientos desde el punto penal y se coronó campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ganó la medalla de oro y el equipo colombiano se quedó con la de plata.

02:45 hsHoy

Penales: Colombia desperdició dos de los tres penales que ha cobrado. México ha acertado en todos.

Minuto 125: terminó la prórroga.

El campeón del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se definirá desde el punto penal.

02:32 hsHoy

Minuto 120: Gol de México.

De tiro libre desde la mitad de la cancha, la selección mexicana empató sobre la hora.

02:28 hsHoy

Minuto 119: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA.

Ingrid, la marcada con la número 9 en la Tricolor le da la medalla de oro al país en fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Comenzó el segundo tiempo de prórroga.

Si continúa el partido en empate, la medalla de oro se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.

02:16 hsHoy

Finalizó el primer tiempo de la prórroga.

La selección Colombia y México igualan sin goles en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

02:06 hsHoy

Minuto 95: el partido se detiene para que el cuerpo médico de Colombia atienda a una de sus jugadoras. Tras la asistencia, el juego se reanudará con un balón a tierra a favor de México.

02:01 hsHoy

Inició la prórroga.

Ya juegan el tiempo extra Colombia y México en la fina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La selección Colombia va en búsqueda de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito FCF
La selección Colombia va en búsqueda de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito FCF
01:49 hsHoy

Minuto 90: finalizó el partido.

Colombia y México igualaron sin goles en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y ahora vendrá la prorroga.

01:45 hsHoy

Minuto 85: México reanudará el juego con un saque de meta cuando restan cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. El marcador sigue sin moverse y la final por la medalla de oro permanece igualada 0-0.

01:37 hsHoy

Minuto 79: México consigue su primer tiro de esquina del segundo tiempo y genera peligro. Natalia Curi conectó de cabeza tras el cobro, pero el balón se fue por encima del travesaño del arco defendido por Ximena

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