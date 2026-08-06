México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

La selección Colombia femenina cayó en lanzamientos desde el punto penal ante México, la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombianas y mexicanas igualaron sin goles en los 90′ reglamentarios, y los goles llegaron en la prorroga.
Ingrid le dio la ilusión a Colombia de quedarse con la medalla de oro, al anotar el 1-0 al minuto 118. Sin embargo, al 90 +3, México igualó el partido con un gol desde la mitad de la cancha de tiro libre, que se le resbaló a la arquera colombiana de las manos. En los lanzamientos desde el punto penal, México se impuso por 4-1 y se coronó campeona del torneo.
Final del partido: México venció a Colombia en lanzamientos desde el punto penal y se coronó campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ganó la medalla de oro y el equipo colombiano se quedó con la de plata.
Penales: Colombia desperdició dos de los tres penales que ha cobrado. México ha acertado en todos.
Minuto 125: terminó la prórroga.
El campeón del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se definirá desde el punto penal.
Minuto 120: Gol de México.
De tiro libre desde la mitad de la cancha, la selección mexicana empató sobre la hora.
Minuto 119: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA.
Ingrid, la marcada con la número 9 en la Tricolor le da la medalla de oro al país en fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Comenzó el segundo tiempo de prórroga.
Si continúa el partido en empate, la medalla de oro se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.
Finalizó el primer tiempo de la prórroga.
La selección Colombia y México igualan sin goles en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Minuto 95: el partido se detiene para que el cuerpo médico de Colombia atienda a una de sus jugadoras. Tras la asistencia, el juego se reanudará con un balón a tierra a favor de México.
Inició la prórroga.
Ya juegan el tiempo extra Colombia y México en la fina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Minuto 90: finalizó el partido.
Colombia y México igualaron sin goles en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y ahora vendrá la prorroga.
Minuto 85: México reanudará el juego con un saque de meta cuando restan cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. El marcador sigue sin moverse y la final por la medalla de oro permanece igualada 0-0.
Minuto 79: México consigue su primer tiro de esquina del segundo tiempo y genera peligro. Natalia Curi conectó de cabeza tras el cobro, pero el balón se fue por encima del travesaño del arco defendido por Ximena