Tras alzar la MLS Cup con el Inter Miami, Messi logró su 47° título y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia

Messi sumó el 47° título de su carrera profesional

Inter Miami escribió un capítulo dorado en su historia al consagrarse por primera vez campeón de la MLS Cup tras vencer al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium. Las Garzas se impusieron por 3-1 sobre el elenco liderado por el alemán Thomas Müller. De esta manera, Lionel Messi, que brindó dos asistencias en la final, alcanzó su 47° título personal en su carrera y se afianzó como el futbolista más ganador de todos los tiempos.

La final en Fort Lauderdale se definió en un choque emocionante. El equipo dirigido por Javier Mascherano se puso en ventaja gracias al tanto en propia puerta del colombiano Édier Ocampo, aunque la visita igualó el trámite con la conversión de Ali Ahmed. 20 minutos antes del cierre, apareció De Paul para poner el 2-1 parcial tras una asistencia de La Pulga. No conforme con esto, el capitán de la selección argentina se despachó con un nuevo pase gol para que Tadeo Allende defina solo contra el arquero y estampe el 3-1 definitivo.

Inter Miami accedió a la final de la liga estadounidense luego de imponerse en la Conferencia Este sobre New York City, mientras que en las fases anteriores dejó en el camino a Nashville SC y Cincinnati FC. Al igual que a lo largo de toda la temporada, Messi fue fundamental para la conquista de la MLS. Luego de finalizar como el máximo artillero y asistidor de la fase regular, enalteció sus registros en los playoffs: sumó seis tantos y nueve pases gol.

Cabe recordar que el pasado sábado Messi sumó un nuevo trofeo a su vitrina de campeón con la conquista de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) tras la victoria del Inter Miami sobre New York City en el Chase Stadium. Sin embargo, se abrió un amplio debate sobre si dicha consagración debía contarse como un título oficial o no, lo que le hubiera permitido alcanzar su 47° estrella personal hace una semana.

Mahonri Mendoza, Coordinadora Senior de Comunicaciones Internacionales de la MLS, le restó valor al título y confirmó que “el trofeo al Campeón de la Conferencia es un reconocimiento”. Además, aclaró que no otorga clasificación a la Concacaf Champions Cup ni se entregaron medallas a los jugadores, distinción reservada para la final de la MLS Cup. También subrayó que la copa de conferencia sirve principalmente como acceso a la definición del torneo.

Su último título con Barcelona fue la Copa del Rey 2020/2021 (Foto: Reuters)

Por este motivo, se podría llegar como conclusión de que Messi mantuvo 46 títulos en su palmarés y alcanzó los 47 títulos tras la conquista de la MLS Cup sobre Vancouver Whitecaps. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo estiró la brecha distancia con sus principales perseguidores: Dani Alves (43), Andrés Iniesta (40) y Marquinhos (40) en el podio histórico.

El rosarino, en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona, alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Messi alzando su sexto título con la selección argentina en la Copa América (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Su palmarés a lo largo de la 196 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Pero además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.

La breve estadía en PSG de 75 presentaciones le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Leo en la conquista de su última Ligue 1 con París Saint Germain (Foto: Reuteds/Benoit Tessier)

Leo logró apoderarse de la tercera copa en los Estados Unidos tras vencer a Vancouver Whitecaps. Las Garzas lograron la Eastern Conference, que si bien no cuenta como título oficial, le abrió la puerta a disputar una estrella de campeón absoluto de la MLS y ganar por primera vez de su historia el certamen. Tras 88 encuentros con Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup.

Hay que tener en cuenta que históricamente existió otro debate sobre la Supercopa de España del 2005 en la que el Blaugrana goleó 3-0 la ida al Betis y perdió 1-2 la vuelta. La Pulga, que ya formaba parte del plantel que logró arribar a esa definición, no estuvo en la ida por enfermedad y en la vuelta por decisión del DT Frank Rijkaard. Si bien muchos omiten contarle esa corona a sus estadísticas por no haber sido citado, el argentino fue parte de todo el proceso para llegar a lo más alto del podio.

El rosarino celebró la MLS Supporters’ Shield con Jordi Alba, Suárez y Busquets (Crédito: Inter Miami CF)

En el ámbito de Argentina, Leo además le saca 10 títulos de distancia a Ángel Di María (37) y 20 a Nicolás Otamendi y Franco Armani (27), los únicos tres jugadores además de La Pulga que todavía siguen en actividad dentro del Top Ten de futbolistas albicelestes con más coronaciones. Hay que tener presente que el Fideo recientemente sumó un título a su palmarés luego de la decisión de la Liga Profesional darle una copa de campeón de Liga a Rosario Central por ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Además, Lionel Messi tiene pautada otra definición con la selección argentina en marzo del 2026 con la Finalíssima que se programará ante España.

Messi alza el trofeo de conferencia tras ganar el pasado fin de semana la final, aunque este no cuenta como oficial (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS

1. Lionel Messi 47

2. Ángel Di María 37

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 29

5. Nicolás Otamendi 27

6. Franco Armani 27

7. Javier Mascherano 25

8. Alfredo Di Stéfano 25

9. Esteban Cambiasso 25

10. Walter Samuel 23

TODAS LAS FINALES DE LIONEL MESSI

1- Argentina 2-1 Nigeria - Mundial Sub 20: Campeón (02/07/2005)

2- Barcelona 1-0 Espanyol - Supercopa de España (17/08/2006)*

3- Barcelona 3-0 Espanyol - Supercopa de España: Campeón (20/08/2006)

4- Barcelona 0-3 - Supercopa de Europa: Subcampeón (25/08/2006)

5- Argentina 0-3 Brasil - Copa América: Subcampeón (15/07/2007)

6- Argentina 1-0 Nigeria - Juegos Olímpicos (Sub 23): Campeón (23/08/2008)

7- Barcelona 4-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (13/05/2009)

8- Barcelona 2-0 Manchester United - Champions League: Campeón (27/05/2009)

9- Barcelona 3-0 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Campeón (23/08/2009)

10- Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk - Supercopa de Europa: Campeón (28/08/2009)

11- Barcelona 2-1 Estudiantes de La Plata - Mundial de Clubes: Campeón (19/12/2009)

12- Barcelona 1-3 Sevilla - Supercopa de España Ida (14/08/2010)*

13- Barcelona 4-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (21/08/2010)

14- Barcelona 0-1 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (20/04/2011)

15- Barcelona 3-1 Manchester United - Champions League: Campeón (28/05/2011)

16- Barcelona 2-2 Real Madrid - Supercopa de España (14/08/2011)*

17- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España: Campeón (17/08/2011)

18- Barcelona 2-0 Porto - Supercopa de Europa: Campeón (26/08/2011)

19- Barcelona 4-0 Santos - Mundial de Clubes: Campeón (18/12/2011)

20- Copa del Rey 2011-2012 - Barcelona - Athletic - Campeón (25/05/2012)

21- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España (23/08/2012)*

22- Barcelona 1-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (29/08/2012)

23- Barcelona 1-1 Atlético Madrid - Supercopa de España (21/08/2013)*

24- Barcelona 0-0 Atlético Madrid - Supercopa de España: Campeón (28/08/2013)

25- Barcelona 1-2 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (16/04/2014)

26- Argentina 0-1 Alemania - Mundial 2014: Subcampeón (13/07/2014)

27- Barcelona 3-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (30/05/2015)

28- Barcelona 3-1 Juventus - Champions League: Campeón (06/06/2015)

29- Argentina 0 (1)-(4) 0 Chile Copa América: Subcampeón (04/07/2015)

30- Barcelona 5-4 Sevilla - Supercopa de Europa: Campeón (11/08/2015)

31- Barcelona 0-4 Athletic Bilbao - Supercopa de España (14/08/2015)*

32- Barcelona 1-1 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/08/2015)

33- Barcelona 3-0 River Plate - Mundial de Clubes: Campeón (20/12/2015)

34- Barcelona 2-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (22/05/2016)

35- Argentina 0 (2)-(4) 0 Chile - Copa América: Subcampeón (26/06/2016)

36- Barcelona 2-0 Sevilla - Supercopa de España (14/08/2016)*

37- Barcelona 3-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (17/08/2016)

38- Barcelona 3-1 Alavés - Copa del Rey: Campeón (27/05/2017)

39- Barcelona 1-3 Real Madrid - Supercopa de España (13/08/2017)*

40- Barcelona 0-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (16/08/2017)

41- Barcelona 5-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (21/04/2018)

42- Barcelona 2-1 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (12/08/2018)

43- Barcelona 1-2 Valencia: Copa del Rey: Subcampeón (25/05/2019)

44- Barcelona 2-3 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/01/2021)

45- Barcelona 4-0 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (17/04/2021)

46- Argentina 1-0 Brasil - Copa América: Campeón (10/07/2021)

47- Argentina 3-0 Italia - Finalissima: Campeón (01/06/2022)

48- PSG 4-0 Nantes - Supercopa de Francia: Campeón (31/07/2022)

49- Argentina 3 (4)-(2) 3 - Mundial de Qatar: Campeón (18/12/2022)

50- Inter Miami 1 (10)-(9) 1 Nashville - Leagues Cup: Campeón (19/08/2023)

51- Argentina 1-0 Colombia - Copa América: Campeón (14/07/2024)

52- Inter Miami 0-3 Seattle Sounders - Leagues Cup: Subcampeón (31/08/2025)

53- Inter Miami 5-1 New York City - Conferencia Este MLS: campeón (29/11/2025)**

54- Inter Miami 3-1 Vancouver Whitecaps - MLS Cup: (06/12/2025)

* Partido de ida de la final de la Supercopa de España

** No contó como título oficial