Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Manchester United quiere dar un golpe en el mercado de fichajes con un colombiano: seguiría a una figura de la Tricolor

El conjunto del técnico Michael Carrick, que volvió a la Champions League, está interesado en un jugador que disputó el Mundial 2026

Manchester United
Manchester United buscaría en el mercado de fichajes a un colombiano muy cotizado en Europa - crédito Manchester United
Guardar

Manchester United es uno de los equipos llamados a pelear por la Premier League en la próxima temporada, luego de finalizar tercero en el último año, revivir con un equipo en reconstrucción liderado por el técnico Michael Carrick, que pasó de ser interino a entrenador en propiedad.

Los Red Devils ahora le apostarían a un colombiano en el mercado de fichajes, pues se conoció que le seguirían la pista a un futbolista que llamó la atención desde el Mundial 2026 y aún no define su destino, pese a que cuenta con una oferta de una escuadra histórica.

Cabe recordar que Falcao García fue el primer y, por ahora, único cafetero que vistió la camiseta del Manchester United, en la temporada 2014/2015, marcó cuatro goles y cinco asistencias en 29 partidos y se fue porque el técnico de ese entonces, Louis Van Gaal, no lo tenía en cuenta.

PUBLICIDAD

“Se vinculó al Manchester United”

Hace once años el conjunto inglés no cuenta con un colombiano en sus filas, desde el “Tigre”, y aunque tuvo opciones como las de James Rodríguez, al final se enfocó en otros perfiles en medio de su crisis de resultados que, hasta hoy, le costaron trece temporadas sin título de liga.

Según el medio británico Sports Witness, Jhon Lucumí apareció en la carpeta de los Red Devil porque no se concretó su llegada a la Juventus y, “más recientemente, se vinculó al Manchester United con su contratación”, que se unió a la lista de interesados en el defensor.

Manchester United
Manchester United viene de ser tercero en la Premier League y clasificó a fase de liga en la Champions - crédito Manchester United

“El contrato actual del colombiano finalizará en el verano de 2027, lo que lo convierte en una valiosa oportunidad de traspaso. El jugador ha rechazado ofertas para renovar su contrato, ya que el año pasado también manifestó su deseo de marcharse”, mencionó el medio, aunque añadió que “dado que el Bologna parece interesado en su venta, un traspaso al Nottingham Forest sigue siendo una posibilidad”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el portal Transfermarkt resaltó que hoy por hoy, esa opción parece tener más fuerza, recalcando que Bologna quiere venderlo y que otros elencos de la Premier League están tras sus servicios, tema que obligaría al equipo de Michael Carrick a moverse rápido en las posibles tratativas. En este momento son tres los equipos ingleses que buscan a Lucumí, listado en el que no aparece Sunderland, un viejo “pretendiente”.

Jhon Lucumí lleva cuatro años en Bologna, que necesita venderlo ahora porque en 2027 se le acaba contrato y saldría libre - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Jhon Lucumí lleva cuatro años en Bologna, que necesita venderlo ahora porque en 2027 se le acaba contrato y saldría libre - crédito Raquel Cunha/REUTERS

“El equipo que más ponga dinero por Jhon Lucumí será el ganador y eso podría suceder en cualquier momento. Para los italianos y para el propio jugador es una urgencia cambiar de aires, trato que estaría sobre los 20 millones de euros. Si Manchester United se decide, fichar a Lucumí no sería tan difícil, pues las pretensiones económicas de Bologna han bajado y hasta el 15 de julio había una cláusula de 28 millones por su venta, tema contractual que expiró sin ningún ofertante final. Por ese motivo, la cifra de venta es negociable para cualquiera de los más de ocho clubes interesados”, señaló.

Como, otra opción en Italia

Juventus fue el equipo que empezó con más fuerza a negociar con el Bologna por el colombiano, incluso antes del Mundial 2026 lo habría tenido en carpeta de opciones, pero todo indica que los acercamientos se enfriaron y aún no llega a un acuerdo con el otro club.

En medio de esa situación, el Como habría aparecido para negociar con Jhon Lucumí, según la información del periodista Fabrizio Romano, que en su cuenta de X mencionó que “inician conversaciones abiertas por Lucumí como nuevo objetivo en la posición de central, ya que el defensor colombiano podría dejar Bologna”.

Jhon Lucumí
Como, otro conjunto que jugará la Champions, entraría en las negociaciones por Jhon Lucumí - crédito @FabrizioRomano/X

El comunicador añadió que “Juventus también está interesado en Lucumí desde junio y sigue atento a la situación”, aunque sin saber en qué estado se encuentran sus negociaciones y si pagará algo superior a los 20 millones o esperará a que la otra parte ceda en sus pretensiones.

Temas Relacionados

Manchester UnitedJhon LucumíJhon Lucumí Manchester UnitedBolognaMercado de fichajesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior

El recordado volante argentino relató cómo fueron las negociaciones que lo llevaron al cuadro rojiblanco en 2004

Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior

Viaje de James Rodríguez a Italia fue aplazado por emergencia del avión: estos son los detalles

El volante, que se encuentra como agente libre, tenía un evento en el país europeo, pero se presentó una situación que cambió sus planes

Viaje de James Rodríguez a Italia fue aplazado por emergencia del avión: estos son los detalles

Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

El exfutbolista colombiano aseguró que estuvo mal que Alberto Suárez ventilara lo que le había contado Jhon Durán sobre la polémica pelea en el camerino de la selección Colombia

Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

De cara a la asamblea extraordinaria de la Dimayor, el periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre la exigencia de ese grupo de equipos

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

El bogotano relató que el plan de desestabilizar al atacante no funcionó y que, por el contrario, el argentino empezó a aparecer en cada acción, hasta generar peligro constante frente al arco colombiano

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Paola Turbay contó que fue víctima de los ladrones en Europa: “Nos robaron absolutamente todo”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Deportes

Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior

Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior

Viaje de James Rodríguez a Italia fue aplazado por emergencia del avión: estos son los detalles

Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”