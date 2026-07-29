Manchester United quiere dar un golpe en el mercado de fichajes con un colombiano: seguiría a una figura de la Tricolor

Manchester United buscaría en el mercado de fichajes a un colombiano muy cotizado en Europa - crédito Manchester United

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Manchester United es uno de los equipos llamados a pelear por la Premier League en la próxima temporada, luego de finalizar tercero en el último año, revivir con un equipo en reconstrucción liderado por el técnico Michael Carrick, que pasó de ser interino a entrenador en propiedad.

Los Red Devils ahora le apostarían a un colombiano en el mercado de fichajes, pues se conoció que le seguirían la pista a un futbolista que llamó la atención desde el Mundial 2026 y aún no define su destino, pese a que cuenta con una oferta de una escuadra histórica.

Cabe recordar que Falcao García fue el primer y, por ahora, único cafetero que vistió la camiseta del Manchester United, en la temporada 2014/2015, marcó cuatro goles y cinco asistencias en 29 partidos y se fue porque el técnico de ese entonces, Louis Van Gaal, no lo tenía en cuenta.

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“Se vinculó al Manchester United”

Hace once años el conjunto inglés no cuenta con un colombiano en sus filas, desde el “Tigre”, y aunque tuvo opciones como las de James Rodríguez, al final se enfocó en otros perfiles en medio de su crisis de resultados que, hasta hoy, le costaron trece temporadas sin título de liga.

Según el medio británico Sports Witness, Jhon Lucumí apareció en la carpeta de los Red Devil porque no se concretó su llegada a la Juventus y, “más recientemente, se vinculó al Manchester United con su contratación”, que se unió a la lista de interesados en el defensor.

Manchester United viene de ser tercero en la Premier League y clasificó a fase de liga en la Champions - crédito Manchester United

“El contrato actual del colombiano finalizará en el verano de 2027, lo que lo convierte en una valiosa oportunidad de traspaso. El jugador ha rechazado ofertas para renovar su contrato, ya que el año pasado también manifestó su deseo de marcharse”, mencionó el medio, aunque añadió que “dado que el Bologna parece interesado en su venta, un traspaso al Nottingham Forest sigue siendo una posibilidad”.

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Por su parte, el portal Transfermarkt resaltó que hoy por hoy, esa opción parece tener más fuerza, recalcando que Bologna quiere venderlo y que otros elencos de la Premier League están tras sus servicios, tema que obligaría al equipo de Michael Carrick a moverse rápido en las posibles tratativas. En este momento son tres los equipos ingleses que buscan a Lucumí, listado en el que no aparece Sunderland, un viejo “pretendiente”.

Jhon Lucumí lleva cuatro años en Bologna, que necesita venderlo ahora porque en 2027 se le acaba contrato y saldría libre - crédito Raquel Cunha/REUTERS

“El equipo que más ponga dinero por Jhon Lucumí será el ganador y eso podría suceder en cualquier momento. Para los italianos y para el propio jugador es una urgencia cambiar de aires, trato que estaría sobre los 20 millones de euros. Si Manchester United se decide, fichar a Lucumí no sería tan difícil, pues las pretensiones económicas de Bologna han bajado y hasta el 15 de julio había una cláusula de 28 millones por su venta, tema contractual que expiró sin ningún ofertante final. Por ese motivo, la cifra de venta es negociable para cualquiera de los más de ocho clubes interesados”, señaló.

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Como, otra opción en Italia

Juventus fue el equipo que empezó con más fuerza a negociar con el Bologna por el colombiano, incluso antes del Mundial 2026 lo habría tenido en carpeta de opciones, pero todo indica que los acercamientos se enfriaron y aún no llega a un acuerdo con el otro club.

En medio de esa situación, el Como habría aparecido para negociar con Jhon Lucumí, según la información del periodista Fabrizio Romano, que en su cuenta de X mencionó que “inician conversaciones abiertas por Lucumí como nuevo objetivo en la posición de central, ya que el defensor colombiano podría dejar Bologna”.

Como, otro conjunto que jugará la Champions, entraría en las negociaciones por Jhon Lucumí - crédito @FabrizioRomano/X

El comunicador añadió que “Juventus también está interesado en Lucumí desde junio y sigue atento a la situación”, aunque sin saber en qué estado se encuentran sus negociaciones y si pagará algo superior a los 20 millones o esperará a que la otra parte ceda en sus pretensiones.

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