Semana financiera: la volatilidad externa condicionó el desempeño de las acciones y los bonos argentinos

Wall Street redondeó una semana negativa.

Las acciones y los bonos argentinos sufrieron por la volatilidad de los mercados externos, donde impactaron en la operatoria los propios fundamentos bajistas como balances corporativos, las nuevas tarifas aplicadas por la administración de Donald Trump, la escalada bélica en Oriente Medio y el salto del precio del petróleo

A la vez, en el mercado de cambios local el dólar pronunció la suba, para anotar máximos nominales, y el dólar desaceleró el ritmo de compras en la plaza mayorista.

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El índice Dow Jones de Industriales perdió 0,4% desde el viernes anterior, el Nasdaq tecnológico cedió 3,1% y el promedio S&P 500 resignó 1,2 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó en las ruedas de jueves y viernes, aunque alcanzó a terminar con una ganancia semanal de 2,6% en pesos, en los 3.283.854 puntos. La suba en dólares se ajustó a un 0,7%, debido al ascenso de la paridad del “contado con liqui” implícito en activos a los 1.600 pesos. En la sesión del miércoles 22, el panel líder anotó un récord nominal en los 3.395.937 puntos.

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Entre los ADR y acciones argentinos operados en dólares en Wall Street los títulos bancarios cedieron entre 1% y 3%, mientras que Satellogic encabezó las caídas, con un 7,5 por ciento. Con la ayuda del salto del precio del petróleo, varias acciones ligadas al sector oil & gas tuvieron un comportamiento positivo, como Vista Energy (+9,7%) e YPF (+3,5%, a USD 51,40). También subieron Ternium (+5,4%), Pampa Energía (+5%) y Edenor (+3,4%).

El petróleo crudo se disparó un 18% semanal y el barril de referencia del Brent del Mar del Norte concluyó a USD 97,82 en los contratos para septiembre.

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Con este escenario, Max Capital destacó “la mejora en los términos de intercambio -la soja acumula una suba del 12% respecto de junio y el petróleo continúa al alza-, en un contexto de mayor aversión al riesgo que afectó tanto a las acciones como, en parte, a las monedas emergentes. No obstante, la mejora en los términos de intercambio debería prevalecer, favoreciendo al peso argentino y reduciendo la necesidad de intervención por parte del BCRA”.

“La reciente suba del petróleo mejora incluso más las perspectivas para la balanza de pagos , aunque al mismo tiempo podría ralentizar el proceso de desinflación”, consignó la consultora 1816.

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Balanz subrayó que “esta semana publicaron sus balances 86 empresas, las cuales representan cerca del 18,2% de la capitalización del S&P 500. Del total de los reportes conocidos, el 94,7% exhibió resultados mejores a lo previsto. Lo más relevante fueron los balances de dos de las siete magníficas: Alphabet (-8,8% semanal) y Tesla (-19%)”.

“El conflicto en Medio Oriente, al que el mercado daba ya como superado, volvió a ser protagonista. El precio del crudo tuvo una semana de fuerte alza, con el Brent alcanzando nuevamente los USD 100 por barril. Esto obviamente ha tenido un correlato en la yield curve de los bonos del Tesoro de EEUU, propiciando rendimientos negativos en los activos de riesgo”, precisó IEB.

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En el plano doméstico un dato saliente fue que la agencia Moody’s elevó la nota crediticia argentina de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva.

“El equity local tuvo, no obstante, una semana aceptable. Por un lado jugó a favor el cambio de calificación por parte de Moody’s que impulsó una nueva baja del riesgo país, dándole aire al equity argentino. Por otro lado, el sector Oil & Gas tuvo una nueva recuperación dados los mejores precios internacionales", añadieron los expertos de IEB.

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La cautela desatada en los mercados del exterior revirtió la tendencia positiva para los bonos argentinos y la consecuente baja del riesgo país, que tocó los 405 puntos el miércoles 22. Así, los títulos Globales en dólares retrocedieron 1,6% en promedio -bajan 0,9% en el mes- y los Bonares cayeron 1,3% -bajan 0,9% en julio-, al tiempo que el riesgo país de JP Morgan subió 20 unidades a 437 puntos básicos, un máximo desde el 11 de junio.

Dólar récord y compras del Central

El dólar mayorista finalizó operado en un récord nominal de 1.497 pesos. En la última semana el tipo de cambio oficial anotó un alza de 19 pesos o 1,3 por ciento. “Es el aumento semana más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio“, recordó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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En 2026 el dólar mayorista asciende 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación del período, estimada en cerca del 18 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.836,23, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 339,23 pesos o 22,7% de ese límite de flotación.

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El dólar al público, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también alcanzó un máximo nominal por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025. En la última semana el dólar minorista subió 20 pesos o 1,3 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.

En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1%, a $1.545 para la venta. Esta cotización tocó un récord intradiario en los 1.560 pesos el jueves.

La tendencia alcista también se registró en los dólares financieros. El “contado con liquidación” finalizó a $1.600,03 (+1,6% semanal), para acercarse al récord de $1.610 del 21 de octubre del año pasado.

Con una fuerte compra de USD 345 millones el viernes -que incluyó la absorción en bloque de bonos de Neuquén- el Banco Central totalizó compras semanales por USD 492 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 399 millones, a USD 49.183 millones, un máximo desde el 7 de julio.