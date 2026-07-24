Xbox lanza streaming gratuito con anuncios previos en medio de crisis de hardware y precios

FILE PHOTO: A Microsoft Xbox video game logo is seen at the Electronic Entertainment Expo, or E3, in Los Angeles, California, United States, June 17, 2015. Virtual reality gaming, once a distant concept, became the new battleground at this year's E3 industry convention, with developers seeking to win over fans with their immersive headsets and accessories. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

La multinacional Microsoft, a través de su división Xbox, ha comenzado a probar un nuevo sistema de streaming gratuito de videojuegos en la nube. Este servicio, disponible por ahora únicamente para los miembros del programa Xbox Insider, les permite a los jugadores transmitir juegos que ya poseen durante sesiones de hasta una hora, siempre que acepten ver anuncios publicitarios antes de jugar. Esta medida surge en medio de una crisis global de suministros de hardware, impulsada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, lo que dificulta el acceso a consolas y provoca un aumento en los precios.

El avance de la inteligencia artificial generativa ha generado una serie de consecuencias imprevistas para los consumidores de videojuegos. Un efecto particularmente notable ha sido la escasez de componentes esenciales para consolas como la Xbox Series. Microsoft, propietaria de Xbox, no solo desarrolla hardware y servicios de juegos, sino que también desempeña un papel clave en la crisis. Su fuerte inversión en infraestructura de inteligencia artificial, a través de alianzas con OpenAI y su propio software Azure y Copilot, ha dirigido recursos y una parte considerable de chips y memorias hacia centros de datos dedicados a inteligencia artificial. Esto ha ocasionado que los componentes necesarios para la producción de consolas tengan una demanda mucho mayor fuera del sector de videojuegos, incrementando así el precio de las consolas para el consumidor final.

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Como respuesta, Microsoft implementó recientemente un aumento en los precios de sus consolas Xbox, argumentando que los costos de la memoria han aumentado. Ante este panorama, la empresa ha optado por buscar alternativas que permitan a los jugadores acceder a su catálogo, sobre todo en mercados donde la disponibilidad y asequibilidad del hardware es cada vez más limitada.

El nuevo sistema de streaming presentado por Xbox propone un acceso alternativo, aunque limitado y con ciertas condiciones: los anuncios se muestran solo antes de que comience la partida, evitando interrupciones durante el juego. La sesión, de carácter gratuito, tiene un límite de una hora; al concluir, el usuario debe decidir si quiere ver otro anuncio para seguir jugando, descargar el juego si el dispositivo lo permite o suscribirse al servicio de pago Xbox Game Pass para eliminar la publicidad y ampliar la duración de las sesiones.

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A diferencia de modelos anteriores de publicidad en videojuegos, como la inserción de anuncios en escenarios deportivos de títulos populares o la promoción de productos internos en plataformas como League of Legends, este sistema recurre a anuncios tipo “pre-roll”, es decir, se presentan únicamente antes de empezar la partida. El objetivo es reducir el posible malestar entre los jugadores. Xbox enfatiza que esta modalidad es totalmente opcional y que el usuario puede en cualquier momento elegir otras formas de juego, ya sea mediante una suscripción o descargando el título localmente.

Desde la empresa aseguran que la publicidad seguirá cinco principios: debe beneficiar al jugador, no interrumpir la experiencia de juego, mantener la misma calidad visual que el contenido, dejar claro cuándo se trata de anuncios y adaptar la publicidad a las expectativas específicas de cada plataforma. Sin embargo, persisten dudas entre analistas y usuarios sobre el valor real que aporta ver anuncios para jugar títulos que ya forman parte de su biblioteca.

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La reacción dentro de la comunidad de jugadores es diversa. Algunos consideran que esta iniciativa ofrece una solución para acceder a videojuegos de calidad sin necesidad de adquirir hardware costoso. Otros critican que, incluso quienes ya poseen los derechos sobre ciertos juegos, deban ver publicidad para poder utilizarlos a través del streaming. Además, preocupa la posibilidad de que la normalización de estos anuncios en servicios de entretenimiento digital avance hacia modelos aún más invasivos en el futuro.

Cabe señalar que la opción de streaming gratuito podría ser relevante en regiones donde la crisis de hardware es más aguda y el poder adquisitivo restringe el acceso a consolas nuevas. En estos lugares, la alternativa de jugar en la nube desde dispositivos anteriores, como la Xbox One, o desde tabletas y computadoras, podría abrir el acceso a videojuegos de última generación a un mayor número de personas. No obstante, la efectividad y aceptación de este modelo dependerán fundamentalmente de la frecuencia y duración de las sesiones gratuitas, así como de la calidad y relevancia de los anuncios mostrados.

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El uso de publicidad en plataformas de videojuegos no es algo nuevo. Empresas como Electronic Arts han señalado recientemente el enorme potencial de negocio que representa la publicidad integrada, desarrollando sus propias plataformas de anuncios y experimentando con nuevos formatos. Para las compañías, la publicidad significa una fuente adicional de ingresos, más aún en un contexto donde los precios de los servicios de suscripción y los costos de desarrollo siguen en aumento.

Sin embargo, la diferencia principal en los modelos actuales es el énfasis en que los anuncios no deben interferir con la jugabilidad ni afectar negativamente la experiencia del usuario. Xbox, en su comunicación oficial, pone especial atención en este punto, buscando disipar el temor entre los jugadores a un futuro en el que los anuncios dificulten sus partidas o limiten el uso de los juegos que ya poseen. Todavía está por verse si este enfoque se mantendrá a medida que la iniciativa crezca y la presión económica sobre el sector persista.

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El resultado de esta fase de pruebas definirá si el modelo puede ampliarse o si necesitará ajustes de acuerdo con las opiniones de la comunidad. Por ahora, la empresa adopta una actitud de escucha, enfatizando la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo para perfeccionar el sistema de anuncios previos, con el objetivo de beneficiar tanto a los jugadores como al ecosistema Xbox.