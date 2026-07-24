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Ubisoft bate récords con Assassin’s Creed Black Flag Resynced y sobrepasa sus expectativas anuales

El remake de Assassin’s Creed Black Flag supera el millón de copias y reactiva el debate sobre el futuro de Ubisoft

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced, de Ubisoft.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced, de Ubisoft.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el reciente remake del clásico de Ubisoft, ha vendido 3,5 millones de copias en tan solo 14 días desde su lanzamiento. Esta cifra, confirmada en el informe financiero del primer trimestre de la compañía, supera ampliamente las expectativas de ventas anuales que la empresa había proyectado, marcando un logro importante para Ubisoft. El CEO Yves Guillemot describió el lanzamiento como una muestra clara del interés sostenido en la marca Assassin’s Creed, incluso frente a los desafíos económicos y las recientes reestructuraciones internas de la compañía.

Impacto de las ventas y percepción entre jugadores

La respuesta inicial del mercado a Assassin’s Creed Black Flag Resynced ha sido calificada como sorprendente incluso dentro de Ubisoft. En los primeros días tras su lanzamiento, el juego pasó de los 2 millones a más de 3 millones de copias en la primera semana, alcanzando los 3,5 millones en menos de quince días. Según Yves Guillemot, el título no solo ha sido un éxito en ventas, sino que también ha recibido la mejor valoración por parte de los jugadores y la crítica desde el lanzamiento del Black Flag original hace más de una década.

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Este resultado, según informes internos, demuestra el fuerte arraigo que el juego tiene entre los seguidores de la saga y una notable capacidad para atraer a nuevos jugadores, quienes encuentran en Resynced un remake que revitaliza una entrega considerada de culto. Además, la decisión de lanzar el juego a un precio inferior al de títulos completamente nuevos, 59,99 dólares frente a los habituales 69,99, no ha impedido que sea altamente rentable.

Consecuencias en Ubisoft y contexto de reestructuración

Sin embargo, el éxito de Black Flag Resynced contrasta con la situación general de Ubisoft, que durante el mismo periodo registró una caída del 9% en sus ingresos netos, alcanzando 256 millones de euros, aunque ligeramente por encima de sus propias previsiones. Paralelamente, la compañía ha realizado recortes y reestructuraciones: el informe financiero trimestral utiliza términos como “derechosización” para aludir a despidos y cierres de estudios, afectando sobre todo a equipos en Barcelona, Halifax y Estocolmo, con cerca de 380 empleos perdidos este año.

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Yves Guillemot ha indicado que la buena acogida de Black Flag Resynced representa los primeros frutos de una transformación empresarial que, aunque dolorosa, considera necesaria. No obstante, estas declaraciones aportan poco consuelo a los trabajadores afectados por los despidos, muchos de los cuales participaron en el desarrollo del juego o forman parte del núcleo histórico de Ubisoft. En Barcelona, algunos empleados protestaron tras el anuncio de los despidos, manifestando su inconformidad ante lo que consideran una contradicción entre el éxito comercial y la situación laboral interna.

Edward Kenway, un hombre rubio con atuendo de pirata, se agacha en un tejado de tejas rojas mirando una ciudad colonial con casas, iglesias y palmeras
Edward Kenway, protagonista de Assassin's Creed IV: Black Flag, se agacha en un tejado observando una vibrante ciudad colonial con edificios de época y palmeras bajo un cielo azul claro. (Ubisoft)

Economía de los remakes y perspectivas para el resto del año

Más allá del récord de ventas, Black Flag Resynced destaca por su singular enfoque económico dentro de la industria de videojuegos. El propio CEO explicó que los remakes tienen ventajas en costos, ya que se reutilizan recursos y activos del juego original, lo que contribuye a reducir los gastos de desarrollo y marketing. Sin embargo, al tener un precio de venta 10 dólares inferior al de títulos nuevos, el margen de beneficio por unidad es menor, aunque el alto volumen de ventas compensa esta diferencia. Guillemot prevé que todos los costes de desarrollo se recuperarán antes de que termine el trimestre, algo poco habitual en la industria.

En contraste, otros títulos de Ubisoft, como Rainbow Six Siege, han mantenido un rendimiento estable pero sin grandes incrementos, mientras que algunas divisiones han sufrido cierres o recortes. Invincible: Guarding the Globe también ha contribuido positivamente a los resultados financieros, demostrando la estrategia de diversificación que la empresa busca implementar pese a las dificultades organizativas.

Para los consumidores, el caso de Black Flag Resynced pone de manifiesto que las grandes franquicias siguen siendo capaces de liderar el mercado incluso en contextos económicos y laborales complejos. Asimismo, plantea la cuestión sobre cómo las transformaciones empresariales afectan tanto a la calidad de los productos como a la estabilidad de los profesionales responsables de su desarrollo.

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