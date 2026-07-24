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Ketchup Entertainment estrena nuevo tráiler de Coyote vs Acme tras campaña en redes sociales

La esperada película mezcla sátira judicial y nostalgia, rescatada gracias a una movilización digital global

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Coyote vs. Acme presenta un nuevo tráiler.

Wile E. Coyote, emblemático antagonista de los Looney Tunes, es el protagonista de Coyote vs Acme, una película que combina animación y acción real en una sátira sobre el corporativismo. Originalmente cancelada por Warner Bros tras recortes internos y rescatada gracias a la presión de los fanáticos, esta producción llega finalmente a los cines bajo el sello de Ketchup Entertainment.

El nuevo tráiler, estrenado poco más de un mes antes del lanzamiento oficial en Estados Unidos, muestra a un Coyote cansado de los desastres provocados por los productos de la marca Acme y decidido a buscar justicia. Junto a él aparece un abogado interpretado por Will Forte, y el elenco incluye a Lana Condor y John Cena.

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Controversia corporativa y rescate cinematográfico

La historia de Coyote vs Acme es irónica considerando el mensaje que transmite. Cuando la directiva de Warner Bros decidió cancelar varias producciones ya terminadas para reducir costos, proyectos como Batgirl y la propia Coyote vs Acme fueron removidos del calendario de estrenos.

Sin embargo, a diferencia de otras películas, la presión popular en redes sociales y campañas bajo el hashtag #SaveCoyoteVsAcme captaron la atención de Ketchup Entertainment, empresa que adquirió los derechos y se arriesgó a exhibirla en cines. De esta manera, se evidencia el impacto real que la movilización de una comunidad de seguidores puede tener en la industria cinematográfica.

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La trama: sátira social y humor clásico

La trama de Coyote vs Acme gira en torno al cansancio de Wile E. Coyote, personaje que durante décadas ha sufrido accidentes debido a productos defectuosos de la empresa Acme en sus intentos por atrapar al Correcaminos. Sin rendirse, decide emprender una demanda legal en busca de compensación, lo que desencadena un proceso judicial en el que participan otros personajes populares de los Looney Tunes.

La película combina humor y sátira a lo largo de la historia, abordando con ingenio las complicaciones de enfrentarse a grandes corporaciones que rara vez asumen sus responsabilidades. Con las actuaciones de Will Forte, Lana Condor, John Cena y Eric Bauza, el filme recupera un argumento clásico: la lucha del individuo contra un adversario poderoso, presentándolo con un enfoque renovado que refleja el descontento social ante los abusos empresariales.

Coyote vs. Acme (Captura de tráiler oficial)
Coyote vs. Acme (Captura de tráiler oficial)

Repercusión en el público y expectativas para el estreno

Coyote vs Acme se ha convertido en un fenómeno incluso antes de su estreno debido a la interacción entre los fanáticos y las productoras en redes sociales. Muchos espectadores consideran esta situación como una reivindicación de su capacidad de influencia colectiva y esperan con interés el estreno programado en Estados Unidos para el 28 de agosto, tanto desde la nostalgia como desde el interés de nuevas generaciones.

El lanzamiento en Argentina está previsto para el 27 de agosto, lo que ampliará su proyección internacional. El caso pone en evidencia tendencias preocupantes dentro de la industria: decisiones corporativas que afectan al ámbito cultural y generan malestar entre los seguidores, en contraste con la capacidad de movilización digital para revertir tales decisiones. De esta manera, Coyote vs Acme no solo ofrece entretenimiento y crítica, sino que también establece un precedente acerca del poder de los seguidores en la era de las redes sociales.

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