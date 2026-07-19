El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

El video que publicó la AFA horas antes de la final en la que Argentina buscará su cuarto título mundial ante España

La Selección Argentina está a un paso de escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol. Este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España con la posibilidad de convertirse en bicampeona del mundo, una hazaña que ninguna selección logra desde hace 64 años. En ese contexto de máxima expectativa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video que rápidamente conmovió a los fanáticos y se volvió viral en las redes sociales.

Con la inconfundible música de la película Rocky como banda sonora, el material combina imágenes de la actual campaña mundialista con videos de la infancia de los futbolistas, escenas de los festejos populares y el fervor de los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en Estados Unidos. El resultado es un relato cargado de identidad, orgullo y pertenencia.

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“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor”, comienza la narración, mientras se observan imágenes de Lionel Messi y sus compañeros caminando hacia el campo de juego. El mensaje repasa el recorrido reciente del seleccionado y destaca su capacidad para sobreponerse a las adversidades.

“Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, continúa la voz en off, en una clara referencia a los desafíos que atravesó el equipo antes de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

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Uno de los momentos más emotivos llega cuando el video enfoca a Messi. Las imágenes alternan entre registros de su infancia y algunas de sus mejores acciones en el Mundial 2026. “Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, expresa el relato, mientras se observan jugadas del capitán argentino.

El homenaje no se limita a las figuras consagradas. También pone el foco en los comienzos de cada jugador, en aquellos años en los que soñaban con vestir la camiseta albiceleste. “Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria”, señala la narración mientras aparecen videos familiares y fotografías de los futbolistas cuando apenas daban sus primeros pasos en el fútbol.

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Lionel Messi, el ídolo que va por otra final con la Selección. Foto: REUTERS

La producción audiovisual también rescata algunos de los elementos que forman parte de la identidad argentina fuera de la cancha. Las imágenes muestran reuniones familiares, asados, encuentros entre amigos y celebraciones espontáneas en distintos rincones del país.

“Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara”, dice el texto, acompañado por escenas de hinchas emocionados en plazas, bares y calles argentinas.

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A lo largo del video aparecen además los seguidores que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección durante todo el torneo. Las tribunas teñidas de celeste y blanco reflejan el fenómeno de una hinchada que volvió a convertirse en protagonista mundial.

La pieza también rinde homenaje a figuras fundamentales de la historia del fútbol argentino. “Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás se olvidarán”, afirma la narración.

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Las imágenes muestran a Diego Maradona, a César Luis Menotti y a una de las postales más difundidas del torneo: la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, exhibida por Giovani Lo Celso durante la competencia.

El video avanza con algunas de las jugadas más recordadas de la campaña mundialista. El sacrificio defensivo, los goles decisivos y las remontadas aparecen reflejados en frases como “los que no dan una por perdida” y “el que demostró amor propio en cada batalla”.

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También hay espacio para destacar el carácter competitivo de un equipo que hizo de la resiliencia una marca registrada. “El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”, resume la narración.

En el tramo final, las imágenes muestran abrazos, festejos y momentos de unión dentro del plantel. La emoción de Messi, el respaldo de Lionel Scaloni y la comunión entre jugadores e hinchas sirven como cierre de una producción pensada para alimentar la ilusión colectiva.

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“Los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir”, señala el relato antes de llegar a la frase final que sintetiza el espíritu del equipo.

“Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo”. Con ese mensaje, la AFA resumió el sentimiento de millones de argentinos que esperan la final frente a España. El desafío es enorme, pero también lo es la confianza de una generación que ya hizo historia y que ahora busca quedarse, una vez más, en la cima del mundo.

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