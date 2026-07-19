Sorpresa en Francia por la frase de Didier Deschamps tras su último partido como entrenador: “Había un ambiente tan insoportable”

Deschamps anunció su salida de la Selección de Francia (Reuters)

La salida de Didier Deschamps marca el final de una era en la selección francesa de fútbol. Tras catorce años al frente del equipo nacional, el entrenador confirmó su decisión de dejar el cargo tras la derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Deschamps aseguró que su decisión de abandonar la selección francesa responde a lo que considera el bien del equipo nacional, y no a una motivación personal. Así lo declaró en una entrevista concedida a la cadena M6, donde se mostró visiblemente emocionado.

Según informó M6, Didier Deschamps detalló que la decisión de dejar el banquillo nacional fue tomada después de un proceso de reflexión. “Tenía la situación bajo control. Decidí que tenía que parar. Y si lo decidí, no fue por mí, se lo digo con toda sinceridad, fue por el bien del equipo francés. Quizás no lo haya dicho, pero les digo con toda honestidad, no tomé esta decisión por mí. Porque había un ambiente tan insoportable conmigo, que el equipo francés no se lo merece”, expresó el técnico. Deschamps, que asumió el mando en 2012, destacó que la presión y el ambiente generado alrededor de su figura influyeron en su determinación de dar un paso al costado.

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Durante la entrevista, el entrenador insistió en que no se trató de una reacción apresurada. “No fue algo repentino. Lo pensé. Desde que se anunció, las cosas han mejorado mucho para la selección francesa. Tengo el control, me gusta tenerlo. Podría haber tomado la decisión antes del Mundial, durante el Mundial. No quise hacerlo porque respeto demasiado a la selección francesa”, explicó Deschamps a M6.

El mensaje de Mbappé a Deschamps

En una de las noches más intensas de su carrera, Deschamps recordó su paso al frente del conjunto galo: “La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión durante 14 años”. Su voz, quebrada por la emoción, subrayó el compromiso con el que asumió el desafío de liderar a los Bleus. “No hay nada por encima de esta camiseta”, destacó el exfutbolista.

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El entrenador también adelantó que, tras el cierre de este ciclo, mantendrá distancia respecto a la selección. “A partir de esta noche, me abstendré de hablar sobre la selección francesa”, afirmó, mencionando un “deber de discreción”, según recogió M6.

Acerca de su futuro inmediato, Didier Deschamps evitó dar precisiones, aunque descartó retirarse del fútbol. “Voy a centrarme en mí mismo. No he tenido muchas oportunidades de descansar con mi familia. No sé qué me depara el futuro, pero será algo diferente, aunque también será algo bueno. Lo haré con la misma pasión y el mismo corazón”, explicó el técnico, quien introdujo una nota de humor al añadir: “No me voy a convertir en pastelero ni en político ni nada por el estilo. Seguiré vinculado al fútbol; hay diferentes posibilidades”. Al ser consultado sobre si su futuro podría estar en un club o en otra selección nacional, Deschamps respondió: “No descarto nada”.

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El ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección francesa incluyó la conquista del Mundial de Rusia 2018, el subcampeonato en Qatar 2022 y la semifinal alcanzada en la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con medios franceses como L’Equipe y RMC, el técnico dejará su puesto, y todo apunta a que Zinedine Zidane será su sucesor.

Deschamps ganó un Mundial como futbolista y luego como entrenador de Francia

Su despedida de la selección llegó junto a las palabras de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid y capitán del equipo nacional, dedicó una carta a Deschamps antes del último partido. “Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos”, escribió el jugador. Además, reconoció el aporte del entrenador en la renovación y los logros del equipo: “Poner palabras en lo que has traído durante 14 años es muy difícil. Has sido un jugador importante en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”.

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“Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber estado junto a una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo me quedan recuerdos maravillosos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, sentenció.