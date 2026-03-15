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La respuesta de la Conmebol a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

El partido iba a disputarse en Qatar, pero la opción quedó descartada por el conflicto en Medio Oriente. Y las entidades que rigen el fútbol en Sudamérica y Europa no llegaron a un acuerdo

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Alejandro Domínguez, titular de la
Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, incluso viajó a Buenos Aires para reunirse con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para buscar una solución (Crédito: AFA)

La cancelación de la Finalíssima entre Argentina y España fue confirmada oficialmente, poniendo fin a días de negociaciones infructuosas. El partido, que debía enfrentar el 27 de marzo en Doha a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, quedó suspendido indefinidamente como consecuencia de la inestabilidad política en Medio Oriente y la imposibilidad de acordar una sede.

La Finalíssima de 2026 entre ambas selecciones no se disputará porque la UEFA y Conmebol, en representación de la Asociación del Fútbol Argentino, no lograron pactar una nueva fecha ni sede a raíz de la situación en la región.

Opciones y desacuerdos que llevaron a la cancelación

La UEFA argumentó que ninguna de las alternativas resultó aceptable para la Asociación del Fútbol Argentino. El partido estaba originalmente programado para el Lusail Stadium de Doha, pero el deterioro del contexto regional obligó a replantear la sede.

La entidad que rige al fútbol europeo quiso imponer como opción alternativa disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde España sería abiertamente local. La Asociación del Fútbol Argentino descartó esta posibilidad y la Confederación Sudamericana apoyó la moción. De hecho, Claudio Tapia, presidente de la AFA, lanzó una contrapropuesta jugarlo en el Estadio Monumental.

La segunda propuesta consistió en organizar una serie a doble partido, con un encuentro en Madrid el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires durante una futura ventana internacional, ofreciendo una división equitativa en la venta de entradas. Tampoco prosperó.

Hubo sedes alternas que tampoco cerraron, como Roma y Lisboa, que Argentina aceptaba. La última posibilidad fue aplazar la Finalíssima hasta después del Mundial. Sin embargo, España no tenía fechas disponibles por razones de calendario.

Tras el anuncio de la UEFA, la Conmebol lanzó un comunicado con su versión sobre la cancelación. “La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado, el poco tiempo disponible”, subrayó la entidad sudamericana en el escrito, publicado en su sitio oficial.

Messi y Lamine Yamal no
Messi y Lamine Yamal no se batirán a duelo por la Finalissima. ¿Se verán las caras en el Mundial?

El comunicado completo de la Conmebol

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Qatar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Qatar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.

Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.

Consecuencias deportivas para Argentina y España

La cancelación repercute directamente en la última ventana internacional previa al Mundial 2026, donde el encuentro estaba planeado como prueba clave. Además de la Finalíssima, Argentina iba a enfrentar a Qatar y España tenía previsto medirse con Egipto en aquellos días, encuentros que ahora adquieren mayor relevancia.

Ambas selecciones dispondrán de una ventana FIFA del 1 al 9 de junio para disputar los últimos amistosos antes del debut en el Mundial de Estados Unidos y México. España compartirá grupo con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, comenzando su actuación el 15 de junio en Atlanta. Argentina jugará en Kansas City y Dallas frente a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio.

El equilibrio en el historial elevaba el interés por un hipotético duelo. Argentina y España acumulan seis victorias cada uno en catorce enfrentamientos, con dos empates. El último antecedente fue el amistoso previo al Mundial de Rusia 2018, cuando España ganó 6-1 en Madrid.

Antecedentes de la Finalíssima

La Finalíssima surge del acuerdo entre la UEFA y la Conmebol para reunir a los campeones de Europa y Sudamérica en un duelo de alto nivel. En la edición inaugural de la nueva era en 2022, Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley y sumó un título internacional de prestigio.

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