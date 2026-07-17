Claudio Úbeda recordó los inicios de Lautaro Martínez: “Con un par de ejercicios mostró diferencias”

El ex técnico remarcó que los formadores de las divisiones inferiores del fútbol argentino potencian cualidades técnicas, tácticas e identidad propia en cada jugador

Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, pasó por las divisiones inferiores de Racing antes de consolidarse como figura en el fútbol internacional. Claudio Úbeda, quien lo dirigió en la reserva del club y luego en la selección sub 20, recordó en Infobae en Vivo cómo se forjó el carácter del jugador, la influencia de su entorno y la importancia del proceso formativo en el fútbol argentino.

“Yo lo tuve cuando dirigí la reserva de Racing por el 2016. Él jugaba en reserva y es uno de los jugadores que hoy defiende la camiseta de la selección argentina”. Según el entrenador, la relación con Martínez fue “más profunda” que con otros futbolistas, ya que el delantero alternaba entrenamientos con la primera y partidos en reserva.

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La personalidad de Lautaro se convirtió en un factor determinante para su evolución. Úbeda lo definió como un jugador con “una personalidad muy fuerte desde muy chiquito”. Añadió: “En la reserva de Racing marcaba diferencia notablemente y por eso fue subido rápidamente a Primera División”.

Claudio Úbeda recordó que dirigió a Lautaro Martínez en la reserva de Racing y en la selección sub 20 durante su etapa formativa (Olé)

La formación de Lautaro Martínez en Racing

Durante su paso por la reserva, Martínez tenía “17, 18 años”, explicó Úbeda. El entrenador rememoró un episodio puntual: “Un lunes a la mañana jugaba la reserva contra Unión de Santa Fe e hizo un gol de mitad de cancha. Una salida de arquero, él logra recuperar la pelota a la mitad de la cancha, vio al arquero levantado, pateó de 45 metros e hizo un golazo”.

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Aquel partido atrajo la atención de un observador del Atlético de Madrid. “Vino una persona grande de edad a preguntarme por él. Era un scouting del Atlético Madrid, que como en todo el mundo recorren todas las divisiones inferiores del fútbol argentino buscando talentos”, relató Úbeda. El entrenador destacó que Martínez “con solo un par de ejercicios dentro de la cancha mostró diferencias”.

El crecimiento de Lautaro no solo se notó en sus capacidades futbolísticas. Úbeda precisó que el jugador “mejoró mucho su personalidad también, de saber usarla a favor del equipo. Hoy es un jugador excepcional”.

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La personalidad de Lautaro Martínez fue clave para su crecimiento y aceleró su llegada desde la reserva de Racing a la Primera División EFE/Jonathan Miranda

El papel de la personalidad y la familia en el desarrollo deportivo

Úbeda hizo hincapié en la autoexigencia de Martínez: “Entrenaba siempre al 100%, queriendo ser el mejor. Lo demostraba siempre en el día a día, que él quería crecer, quería llegar a primera”. Según el entrenador, ese rasgo marcó una diferencia clave en el proceso previo a la profesionalización.

Consultado sobre el entorno familiar, Úbeda fue enfático: “Si la familia no acompaña y no contiene en los momentos de infancia y de crecimiento, evidentemente es posible que después sea mucho más difícil poder llegar”.

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El entrenador reconoció la importancia del apoyo de los padres y valoró la historia personal de Martínez: “La verdad que se nos habrá caído una lágrima a todos y más los que lo hemos tenido cerca”.

El técnico subrayó que el acompañamiento familiar resulta un factor determinante para que los jugadores puedan superar las exigencias y sacrificios del camino hacia la elite.

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Un gol de Lautaro Martínez desde mitad de cancha en un partido de reserva de Racing ante Unión de Santa Fe llamó la atención de un scouting del Atlético de Madrid

La presión local y la experiencia en Europa

El fútbol argentino se caracteriza por una fuerte presión del público y los medios. Úbeda sostuvo que los jugadores “no pierden el argentinismo, no pierden el defender la camiseta como si fuese lo mejor que tenemos”.

En este sentido diferenció la presión de la hinchada de otras formas de exigencia: “La presión de la necesidad de los padres de poder llevarlos a los entrenamientos, de tener para poder comprarle los pasajes para que puedan viajar, una buena comida”.

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Según Úbeda, la competencia en inferiores en Argentina “no hay en otra parte del mundo”. Este entorno forja la personalidad de los futbolistas y les da herramientas para adaptarse a la exigencia internacional. “Es ahí donde el jugador se empieza a formar con esa personalidad combativa, agresiva, de querer siempre ganar”, expresó el entrenador.

Para Úbeda, los jóvenes que emigran al fútbol europeo mantienen la pasión y el carácter competitivo que adquirieron en el fútbol local.

Úbeda señaló que la presión y la competencia del fútbol argentino en divisiones inferiores forman futbolistas con personalidad para adaptarse a Europa REUTERS/Stringer

El rol de los formadores en las divisiones inferiores

Úbeda explicó que los entrenadores buscan potenciar las cualidades técnicas y tácticas de cada jugador. “Va mucho sobre las condiciones y las cualidades técnicas que tenga cada jugador, profundizar sobre eso. Por eso son importantes los formadores, porque muchas veces cambian de posición”, afirmó.

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Al mismo tiempo el entrenador compartió una experiencia personal en Rosario Central, donde un cambio de posición marcó su carrera. “La importancia de la etapa formativa, de los buenos entrenadores formadores que tenemos en el fútbol argentino también hacen a que estos chicos ya cuando den el salto a Europa vayan con una formación muy alta”.

Úbeda señaló que, en edades tempranas, los jugadores tienden a imitar a figuras conocidas, pero el foco de la formación sigue puesto en desarrollar una identidad propia y habilidades técnicas básicas.

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El entrenador sostuvo que la familia de Lautaro Martínez cumplió un papel central de contención durante la infancia y el crecimiento deportivo REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El liderazgo de Lionel Scaloni y el futuro de la selección

Al analizar el trabajo de Lionel Scaloni como seleccionador, Úbeda destacó: “Lo que lo hace diferente es su sencillez para tratar a los jugadores, a la prensa, a los dirigentes”. El entrenador remarcó que Scaloni convence a los jugadores a través del diálogo y el convencimiento, en lugar de imponer autoridad de manera estricta.

Úbeda consideró que la actual camada de jóvenes futbolistas tiene potencial para continuar en alto nivel: “La mayoría son jóvenes, disfrutémoslo. Otro mundial más se la bancan casi todos”. También opinó que el recambio generacional será posible gracias al talento que sigue surgiendo en las divisiones inferiores.

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