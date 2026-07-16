Organizaciones judías reconocieron a la Cámara de Casación por su trabajo contra el antisemitismo y la discriminación

La ADL, la DAIA y la AAJRA mantuvieron un encuentro con la Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal recibió el 14 de julio a representantes de la Anti-Defamation League (ADL), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) en un encuentro institucional destinado a fortalecer los vínculos de cooperación y promover el diálogo sobre la lucha contra la discriminación y el antisemitismo. Al finalizar la reunión, las entidades expresaron su reconocimiento por la labor desarrollada por el máximo tribunal penal del país en esas materias.

El encuentro se realizó en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal y estuvo encabezado por su presidente, Diego Barroetaveña, junto a los jueces Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos.

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Por la ADL participaron la vicepresidenta para Asuntos Internacionales, Marina Rosenberg; la directora del Equipo para América Latina, Liat Altman; y la directora de ADL Argentina, Sofía Segalis. En representación de la DAIA asistieron el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el vocal e integrante de la Secretaría Jurídica, León Chaia. Por la AAJRA estuvieron presentes su presidente, Hernán Najenson, la jueza nacional Laura Kvitko y la funcionaria del Ministerio Público de la Defensa Mariana Kohan, integrantes de la comisión directiva de la entidad.

Los representantes de la ADL, la DAIA y la AAJRA agradecieron la labor desarrollada por la Cámara Federal de Casación Penal

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron perspectivas sobre las funciones y los desafíos institucionales de cada organismo y manifestaron su voluntad de mantener y profundizar los canales de comunicación y cooperación en temas de interés común.

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En ese marco, se repasaron distintas iniciativas impulsadas por la Cámara Federal de Casación Penal vinculadas con la lucha contra la discriminación, el antisemitismo y los discursos de odio.

Entre ellas, se recordó que durante la presidencia de Mariano Borinsky, en 2024, el tribunal adhirió a la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), considerada una herramienta de referencia internacional para la identificación y prevención de manifestaciones antisemitas.

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También se destacó que, ese mismo año y después de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, la Cámara organizó en la Sala AMIA una capacitación sobre discursos de odio. Más adelante, en el marco del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA, publicó un compendio con material sobre esa temática.

Durante el encuentro además se recordó que la Cámara Federal de Casación Penal recibió un reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) por convertirse en una de las primeras instituciones en adherir al proyecto “Puentes Institucionales”. La iniciativa fue impulsada por la AAJRA junto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y estuvo orientada a la capacitación de operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, el antirracismo, el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la identificación y el abordaje de los discursos de odio.

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Las autoridades intercambiaron perspectivas sobre las funciones y los desafíos institucionales

Según se informó, el convenio fue suscripto durante la presidencia de Mariano Borinsky y permitió que cientos de operadores judiciales visitaran el Museo del Holocausto de Buenos Aires como parte de esas actividades de formación.

Otro de los puntos mencionados durante la reunión fue la colocación, en diciembre de 2024, de una placa conmemorativa en el edificio de Comodoro Py. La inscripción solicitó el regreso de las personas secuestradas, muchas de ellas argentinas, y fue presentada como un símbolo de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y una reafirmación del compromiso de la Justicia argentina con la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

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Asimismo, durante el encuentro se puso de relieve el compromiso sostenido de los jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo con lo informado, su actuación jurisdiccional y las distintas iniciativas institucionales contribuyeron al desarrollo de una jurisprudencia relevante en materia de discriminación y antisemitismo y consolidaron el rol del tribunal en la promoción de los valores democráticos, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Como cierre de la reunión, los representantes de la ADL, la DAIA y la AAJRA agradecieron la labor desarrollada por la Cámara Federal de Casación Penal en estas materias y destacaron que la Argentina “es pionera en temáticas como las desarrolladas”. A su vez, la Cámara entregó un reconocimiento institucional a la ADL por su trayectoria y un compendio de fallos relevantes dictados por el tribunal. Finalmente, la ADL otorgó un reconocimiento a la Cámara por el trabajo realizado en la promoción de los valores de convivencia, inclusión y lucha contra el antisemitismo.

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