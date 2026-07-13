“Ahora viene lo mejor”: el asado de la selección argentina en el Mundial 2026 antes de la semifinal contra Inglaterra

Antes del choque contra Inglaterra a las semifinales, el plantel albiceleste disfrutó de una nueva comida en grupo

En la antesala del choque por las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra, la delegación de la selección argentina llevó a cabo el último asado en Kansas City. En lo que forma parte de un “ritual” antes de los partidos en el plantel albiceleste, los futbolistas se juntaron por última vez en la jornada del lunes para la comida previa a un partido.

“Primer objetivo cumplido, 45 días en Kansas. Vamos a preparar el último asado de Kansas para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor”, comentó Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en un video en sus redes. El dirigente acompañó al cocinero Diego Iacovone a preparar el asado tradicional antes de los partidos.

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En los últimos días, Lionel Scaloni puso el foco en la importancia de los asados de la selección argentina y los definió como un ritual decisivo para construir grupo. “No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir”, argumentó el entrenador en la previa al duelo contra Suiza por los cuartos de final.

El propio director técnico explicó que esos espacios tienen un valor concreto en la vida interna del equipo. “Acortamos algunos entrenamientos para poder comer el asado, son cosas que valoramos mucho y creo que para otra gente no es importante o que solo vale lo que pasa en la cancha, pero el día de mañana lo recordarán”.

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Scaloni enlazó esa idea con su propia historia como futbolista: “Yo tengo imágenes de Malasia, que fue en el 97, y tengo a Pablo (Aimar) y Walter (Samuel) porque vivimos cosas fuertes. Más allá de cualquier resultado, son cosas que uno se va a llevar. Son momentos inolvidables, hacemos mucho hincapié en esas cosas porque hace al grupo y si hacemos un grupo somos todavía más fuertes”.

El santafesino también explicó que esa dimensión colectiva fue una de las razones por las que siguió ligado al fútbol tras su retiro. “El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida”.

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En esa misma línea, comparó su función actual con el lugar que ocupaba dentro de los planteles cuando era jugador. “Siempre fui un acompañador de grupos, nunca fui de los grandes jugadores y por eso me han llevado a un Mundial, he estado en clubes donde me llevaban porque era buen tipo, no porque jugaba bien”.

El Dibu Martínez mostró la intimidad del asado de la selección argentina previo al partido con Cabo Verde

Todos los asados de esta competencia estuvieron a cargo de Diego Iacovone, el cocinero histórico de la Selección, junto con Antonia Farías, que también trabaja en la concentración. Durante la estadía en Kansas City, manejó la parrilla en seis ocasiones.

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La dimensión del ritual también se mide en números: para esta Copa del Mundo, la delegación trasladó 500 kilos de carne a la ciudad en la que instaló su base desde el 1 de junio. La cifra contrasta con los 2.630 kg enviados desde Buenos Aires a Doha durante el Mundial de Qatar 2022 para una delegación de 72 personas.

Entre los cortes que viajaron más de nueve mil kilómetros y pasaron controles sanitarios para ingresar a Estados Unidos aparecen asado de tira, vacío, entraña, matambre y chorizos. Ese menú se completa con otros cortes destinados a la alimentación diaria que administra el nutricionista Luciano Spena: bife ancho, lomo, colita de cuadril y peceto. En Qatar, el pedido para la concentración campeona del mundo incluyó asado de tira con 485,3 kg, vacío con 376,7 kg, corazón de cuadril con 233,3 kg y nalga con 218,8 kg, mientras que no se permitieron achuras en Medio Oriente.

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Lautaro Martínez ayuda a poner la carne en la parrilla para un asado de la Selección

Iacovone describió además parte de la cocina del ritual durante una transmisión de AFA Estudio desde el Hotel Origin, la base argentina en esta Copa del Mundo. “Empezamos con carbón y terminamos con leña”, contó después de varias horas al frente de cuatro parrillas instaladas en uno de los patios.

El parrillero también relató el clima que acompaña esas jornadas. “Yo arranco con rock and roll, y después viene alguno y pone cumbia”, dijo sobre una escena que se repite en cada reunión. Entre las costumbres que se consolidaron durante el torneo aparece una que se repite en los videos publicados por la Asociación del Fútbol Argentino: Lautaro Martínez suele iniciar la música desde su teléfono y marcar el comienzo de la secuencia que luego circula en las cuentas oficiales.

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Otra presencia constante es la de Claudio Tapia, presidente de la AFA. No se limita a participar como comensal: ayuda a sumar brasas, da vuelta los cortes y controla que la cocción no se pase del punto que quiere cada uno. También suelen aparecer Nicolás Novello, jefe de prensa de la Selección, y el propio Scaloni, que antes del duelo con Cabo Verde se acercó a la parrilla y probó un pedazo de costillar. Farías trabaja codo a codo con Iacovone, mientras que Nico González y Alexis Mac Allister figuran entre los jugadores que no se pierden el encuentro.