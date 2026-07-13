Fuerte presencia argentina en la última escala europea sobre polvo de ladrillo

Once tenistas argentinos se presentan en los ATP de Bastad, Umag y Gstaad

Finalizada la gira sobre césped, que tuvo al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, como campeón del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon, los tenistas argentinos afrontan la última escala del año sobre polvo de ladrillo en los torneos ATP de Bastad, Gstaad y Umag. La semana siguiente será el turno de Kitzbuhel y Estoril, antes de dar inicio a la gira sobre canchas rápidas.

En el certamen de Bastad, uno de los preferidos históricamente por los jugadores argentinos y escenario en el que fueron campeones Mariano Zabaleta (2003 y 2004), Carlos Berlocq (2013) y Francisco Cerúndolo (2022), dirán presente varios representantes nacionales. Mariano Navone (48° del ranking ATP), cuarto cabeza de serie, comenzará su participación directamente en los octavos de final, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre el italiano Stefano Travaglia (150°) y el checo Martin Krumich (278°).

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En la mejor temporada de su carrera como profesional, Thiago Tirante (61°), nacido en La Plata hace 25 años, debutará frente al austríaco Sebastián Ofner (125°). Por su parte, Sebastián Báez (56°) se medirá con el sueco Max Dahlin (1360°), quien recibió una invitación para integrar el cuadro principal.

El único duelo entre argentinos tendrá como protagonistas a Facundo Díaz Acosta (110°) y Lautaro Midón (213°). El zurdo, campeón este año en los Challengers de Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla y Milán, viene de alcanzar las semifinales en Braunschweig, Alemania. Del otro lado estará el correntino, que disputará su segundo cuadro principal en un ATP Tour luego de superar con éxito los dos encuentros de la clasificación.

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Los dos primeros preclasificados ya saben lo que es conquistar el título en Bastad: el ruso Andrey Rublev (16°) se coronó en 2023, mientras que el italoargentino Luciano Darderi (18°) campeón de la última edición.

Marco Trungelliti debutó con un triunfo en Umag (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

En Umag, el santiagueño Marco Trungelliti (99°) debutó con un triunfo al superar al francés Kyrian Jacquet (130°) con un marcador de 6-2 y 6-3. En los octavos de final se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina (20°), segundo cabeza de serie.

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Tomás Etcheverry (30°), flamante conquistador del ATP de Río de Janeiro este año, iniciará su camino directamente en la segunda ronda gracias a su condición de tercer preclasificado. El platense aguardará por el vencedor del cruce entre el español Daniel Mérida (82°) y el esloveno Ziga Sesko (957°).

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (58°), semifinalista en la edición anterior, debutará ante el alemán Marko Topo (374°). Román Burruchaga (67°) se enfrentará al italiano Marco Cecchinato (175°), mientras que Federico Gómez (209°), proveniente de la clasificación, jugará frente al británico Niels McDonald (505°).

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El ATP de Gstaad, reconocido por su imponente vista panorámica de los Alpes suizos, vio consagrarse a varios argentinos a lo largo de su historia. Guillermo Vilas levantó el trofeo en 1974 y 1978; posteriormente lo hicieron José Luis Clerc (1982), Martín Jaite (1990), Gastón Gaudio (2005) y Pedro Cachin (2023).

Juan Manuel Cerúndolo (45°) será el único representante albiceleste en el cuadro principal del certamen suizo. El menor de los hermanos Cerúndolo, finalista en la última edición, debutará frente al checo Zdenek Kolar (153°). En caso de avanzar, se cruzará con el serbio Miomir Kecmanovic (59°), quien venció al local Kilian Feldbausch (262°) por 6-1, 1-6 y 6-3.

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