En 45 fotos: así se vio el gol de Mac Allister en el partido Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial

La selección argentina se enfrentará con los europeos para ganarse un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Con una diferencia de un punto, la albiceleste sueña con enfrentarse a Inglaterra

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El cabeceo de Alexis Mac Allister para anotar el primer gol de Argentina contra Suiza
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A los nueve minutos del partido, la albiceleste se ilusiona con jugar la semifinal contra Inglaterra
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La reacción del arquero suizo, Gregor Kobel, al gol de Mac Allister
La reacción del arquero suizo, Gregor Kobel, al gol de Mac Allister
Mac Allister convirtió su primer gol durante su participación en el Mundial 2026
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El director técnico argentino, Lionel Scaloni
El director técnico argentino, Lionel Scaloni
El abrazo de Messi con Mac Allister, durante la victoria sobre la selección de Suiza
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El festejo de los jugadores argentinos, luego del primer gol del partido
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El festejo del Dibu Martínez
El festejo del Dibu Martínez
Alexis Mac Allister abrió el marcador tras una asistencia de Lionel Messi desde el córner izquierdo
Alexis Mac Allister abrió el marcador tras una asistencia de Lionel Messi desde el córner izquierdo
Argentina vs Suiza - Obelisco
Mientras se juega Argentina-Suiza, los hinchas argentinos comenzaron a llegar al Obelisco
El grito de victoria de Mac Allister y Messi
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Varios hinchas argentinos celebraron el gol desde Nueva York
Varios hinchas argentinos celebraron el gol desde Nueva York
El festejo de los hinchas argentinos desde un bar de Buenos Aires
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Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi
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El saludo entre Yakin y Scaloni antes del partido
El saludo entre Yakin y Scaloni antes del partido
El minuto de silencio en respeto por la muerte del jugador de fútbol sudafricano Jayden Adams
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El seleccionado argentino entonó el himno nacional
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Leandro Paredes se disputó una pelota contra Fabian Rieder
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Los hinchas suizos mientras enseñaban sus bufandas y banderas
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Julian Alvarez marcando al suizo Ricardo Rodriguez
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El seleccionado nacional previo a que se escuche el himno argentino
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El seleccionado suizo en los minutos previos a que empiece el partido
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La inauguración del encuentro entre Argentina-Suiza por cuartos de final
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Así salieron los equipos a la cancha
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Los jugadores suizos en una última charla previa a que suene el silbato
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El capitán argentino, Lionel Messi, durante el precalentamiento
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Así lucía el estadio durante el calentamiento de los seleccionados
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Los hinchas argentinos coparon el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas
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El mediocampista suizo Fabian Rieder durante el calentamiento
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La entrada en calor de "La Scaloneta" junto al equipo técnico
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El estadio de Kansas se tiñó de celeste y blanco
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La piernas del diez argentino durante la entrada en calor
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El árbitro Joao Pinheiro junto a sus asistentes
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Los hinchas argentinos con una réplica de la Copa del Mundo
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Un fan con una bandera con los rostros de Messi y Maradona
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El 10 de la selección suiza Granit Xhaka
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Un espectador con un cartel que rezaba: "Ya no soy ateo desde que vi a Messi"
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Así se vio el momento en el que presentaron a Messi junto al resto de la formación argentina
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La imagen de Maradona y Messi fue llevada por los hinchas argentinos
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El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez
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Uno de los hinchas eligió pintarse el rostro con los colores de la albiceleste
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Xhaka mientras recorría la cancha del Arrowhead Stadium
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La mascota que representa a Canada: Maple, el alce
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La hinchada argentina junto con sus bombos y banderas
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El técnico de Suiza Murat Yakin
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FOTOS: Reuters

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