En 45 fotos: así se vio el gol de Mac Allister en el partido Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial
La selección argentina se enfrentará con los europeos para ganarse un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Con una diferencia de un punto, la albiceleste sueña con enfrentarse a Inglaterra
11 Jul, 2026 09:10 p. m. EST
El cabeceo de Alexis Mac Allister para anotar el primer gol de Argentina contra Suiza A los nueve minutos del partido, la albiceleste se ilusiona con jugar la semifinal contra Inglaterra La reacción del arquero suizo, Gregor Kobel, al gol de Mac Allister Mac Allister convirtió su primer gol durante su participación en el Mundial 2026 El director técnico argentino, Lionel Scaloni El abrazo de Messi con Mac Allister, durante la victoria sobre la selección de Suiza El festejo de los jugadores argentinos, luego del primer gol del partido El festejo del Dibu Martínez Alexis Mac Allister abrió el marcador tras una asistencia de Lionel Messi desde el córner izquierdo Mientras se juega Argentina-Suiza, los hinchas argentinos comenzaron a llegar al Obelisco El grito de victoria de Mac Allister y Messi Varios hinchas argentinos celebraron el gol desde Nueva York El festejo de los hinchas argentinos desde un bar de Buenos Aires Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi El saludo entre Yakin y Scaloni antes del partido El minuto de silencio en respeto por la muerte del jugador de fútbol sudafricano Jayden Adams El seleccionado argentino entonó el himno nacional Leandro Paredes se disputó una pelota contra Fabian Rieder Los hinchas suizos mientras enseñaban sus bufandas y banderas Julian Alvarez marcando al suizo Ricardo Rodriguez El seleccionado nacional previo a que se escuche el himno argentino El seleccionado suizo en los minutos previos a que empiece el partido La inauguración del encuentro entre Argentina-Suiza por cuartos de final Así salieron los equipos a la cancha Los jugadores suizos en una última charla previa a que suene el silbato El capitán argentino, Lionel Messi, durante el precalentamiento Así lucía el estadio durante el calentamiento de los seleccionados Los hinchas argentinos coparon el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas El mediocampista suizo Fabian Rieder durante el calentamiento La entrada en calor de "La Scaloneta" junto al equipo técnico El estadio de Kansas se tiñó de celeste y blanco La piernas del diez argentino durante la entrada en calor El árbitro Joao Pinheiro junto a sus asistentes Los hinchas argentinos con una réplica de la Copa del Mundo Un fan con una bandera con los rostros de Messi y Maradona El 10 de la selección suiza Granit Xhaka Un espectador con un cartel que rezaba: "Ya no soy ateo desde que vi a Messi" Así se vio el momento en el que presentaron a Messi junto al resto de la formación argentina La imagen de Maradona y Messi fue llevada por los hinchas argentinos El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez Uno de los hinchas eligió pintarse el rostro con los colores de la albiceleste Xhaka mientras recorría la cancha del Arrowhead Stadium La mascota que representa a Canada: Maple, el alce La hinchada argentina junto con sus bombos y banderas El técnico de Suiza Murat Yakin
FOTOS: Reuters