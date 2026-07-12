Inician pruebas para tarifa integrada en el transporte público de la capital dominicana

La Empresa Metropolitana de Transporte puso en marcha en Santo Domingo un plan piloto con una tarifa integrada de 35 pesos dominicanos para usar Metro, Teleférico y autobuses. (Cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) puso en marcha un plan piloto que introduce una tarifa integrada de 35 pesos dominicanos para el uso combinado del Metro, el Teleférico y los autobuses en Santo Domingo. La iniciativa busca simplificar el pago y facilitar los traslados en la capital, donde miles de personas utilizan estos servicios a diario en República Dominicana.

En la actualidad, el sistema de transporte público de la República Dominicana se caracteriza por la coexistencia de distintos operadores, tarifas y modos de pago. Los usuarios que necesitan combinar varios medios de transporte, como el Metro y un corredor de autobuses, deben realizar pagos individuales por cada trayecto, lo que incrementa los costos, pero en muchas ocasiones también complica la experiencia de viaje. La falta de integración tarifaria ha sido señalada como una de las principales dificultades para quienes dependen de la movilidad pública en la ciudad.

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La tarifa integrada de la EMT busca simplificar el pago y facilitar los traslados de los usuarios del transporte público en República Dominicana. (EFE)

El plan piloto presentado por la EMT propone unificar el costo del viaje para quienes utilicen, dentro de un período de 90 minutos, los tres sistemas de transporte masivo: Metro, Teleférico y autobuses de los corredores. El pago único de 35 pesos dominicanos (aproximadamente $0.60 de dólar) representa un ahorro de 25 pesos respecto al costo actual de utilizar los tres servicios por separado. Aquellos que solo usan uno de los medios de transporte continuarán pagando 20 pesos, tarifa que permanece inalterada.

La medida contempla que el pago del pasaje electrónico pueda realizarse a través de distintos mecanismos, incluidos la tarjeta del Metro, la plataforma digital SD GO y tarjetas bancarias de crédito o débito. Esta flexibilidad busca adaptarse a las necesidades de los usuarios y agilizar el acceso al sistema.

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De acuerdo con la información publicada por Listín Diario, la tarifa integrada evitará que los pasajeros realicen pagos adicionales mientras transiten entre los distintos servicios públicos, siempre que lo hagan dentro del tiempo estipulado. Una vez agotados los 90 minutos, el sistema requerirá un nuevo pago para permitir la continuidad del trayecto.

Una mujer, vista de espaldas, sube a un autobús beige con franjas rojas y azules, mientras otros pasajeros esperan en la acera de una calle urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de implementar esta prueba surge en un contexto donde el transporte público de Santo Domingo enfrenta desafíos significativos. La congestión vehicular, los tiempos de espera y el gasto acumulado en traslados diarios afectan a una parte importante de la población. El gobierno y la EMT han identificado la integración tarifaria como una estrategia para promover el uso del transporte público y reducir el incentivo del transporte informal y particular.

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El plan piloto, que comenzó este fin de semana, permitirá evaluar en la práctica la efectividad de la tarifa única y la aceptación por parte de los usuarios. Las autoridades esperan que la medida incentive la combinación de distintos medios de transporte, optimice los tiempos de viaje y ofrezca un alivio económico para quienes dependen de la movilidad urbana.

Se prevé que los resultados del piloto sirvan para ajustar detalles operativos antes de una eventual implementación definitiva de la tarifa integrada. El modelo se inspira en experiencias internacionales donde la integración de pagos favoreció la eficiencia y el acceso al transporte masivo.

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Personas de diversas edades y vestimentas esperan en una parada de autobús en Santo Domingo, República Dominicana, bajo la luz de la tarde, mostrando la vibrante vida cotidiana urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Empresa Metropolitana de Transporte ha señalado que la medida forma parte de una política más amplia orientada a modernizar el sistema de movilidad urbana y responder a las demandas de una ciudad en crecimiento. La iniciativa busca posicionar a Santo Domingo como una capital más conectada y accesible para todos sus habitantes.