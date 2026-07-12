El Salvador

El Salvador: condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos

Entre los crímenes por los que fueron hallados culpables los integrantes de ambas estructuras destacan homicidios, extorsiones agravadas y desapariciones forzadas en los departamentos de Cabañas y Usulután.

Guardar
Google icon
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 97 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, a penas de entre 10 y 60 años de prisión. (Foto: FGR)
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 97 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, a penas de entre 10 y 60 años de prisión. (Foto: FGR)

Las penas impuestas a 97 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, varían entre diez y sesenta años de prisión, según lo determinado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. Las autoridades atribuyen a este grupo una serie de delitos cometidos en los distritos de San Isidro e Ilobasco, en el departamento de Cabañas, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2024.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que relacionan a la estructura con actividades como homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, y desplazamiento forzado, entre otros. Las detenciones y el proceso judicial se desarrollaron en el contexto del régimen de excepción, implementado como parte de las estrategias de seguridad en el país.

PUBLICIDAD

Entre los sentenciados se encuentra Víctor Alfonso Arias Rodas, identificado como corredor de programa, quien recibió una condena de 60 años. Otro de los condenados, Immer De Jesús Mejía Molina, fue sentenciado a 45 años. La distribución de penas varía según el rol de cada persona dentro de la organización: diecisiete homeboys recibieron 45 años, dieciséis chequeos y tres observadores, 30 años, veinte integrantes con el rango de paros, también 30 años, y treinta y nueve colaboradores, 25 años.

La Fiscalía General de la República atribuyó a la estructura de la MS-13 homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, y desplazamiento forzado en San Isidro e Ilobasco, Cabañas. (Foto: FGR)
La Fiscalía General de la República atribuyó a la estructura de la MS-13 homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, y desplazamiento forzado en San Isidro e Ilobasco, Cabañas. (Foto: FGR)

Además, el tribunal dictó penas específicas por delitos vinculados al manejo de armas y tráfico ilícito. Jonás Abimael Sibrián Durán fue condenado a veinte años por suministro de armas y explosivos, mientras que Roberto Carlos Arias Mendoza recibió 15 años por delitos relacionados con armas de guerra. A la misma pena fueron sentenciados Óscar Antonio Rodríguez Gómez, José Armando Martínez Rivera, Carlos Enrique Rosa Rodríguez y Kevin Ernesto Cruz Sánchez, por portación o tenencia ilegal de armas de fuego.

PUBLICIDAD

Por posesión y tenencia con fines de tráfico, cinco personas, entre ellas Brandon Alexander Núñez Cárcamo y Óscar Samuel Barahona Lara, recibieron sentencias de diez años.

Según la Fiscalía, con este fallo se busca reparar el daño causado a las víctimas y dar cumplimiento a la labor institucional de velar por los intereses de la sociedad. Las autoridades consideran que estas acciones judiciales forman parte de un esfuerzo más amplio para reducir la incidencia de estructuras consideradas ilícitas en distintas regiones del territorio salvadoreño.

Condena a integrantes de la pandilla 18 en Usulután

En un caso paralelo, 39 miembros de la pandilla 18 sureños, cancha Jiquilisco, recibieron condenas de 30 a 45 años de cárcel luego de ser hallados responsables de diversos delitos cometidos en los distritos de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, en Usulután. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, Juez A, de San Miguel, impuso las sentencias tras analizar los hechos atribuidos a la estructura.

En un caso paralelo, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 39 miembros de la pandilla 18 sureños de Jiquilisco a entre 30 y 45 años por homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad en Usulután. (Foto: FGR)
En un caso paralelo, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 39 miembros de la pandilla 18 sureños de Jiquilisco a entre 30 y 45 años por homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad en Usulután. (Foto: FGR)

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los delitos imputados incluyen homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad. Entre los casos destacados figura el asesinato de un hombre ocurrido el 29 de noviembre de 2019 en Puerto El Triunfo. Según la investigación, la víctima fue atacada a balazos cuando comenzaba su jornada de pesca, después de negarse a entregar el arma que portaba; posteriormente, los agresores robaron el motor de su lancha.

Las autoridades también vincularon a la estructura con la desaparición de un pastor de una iglesia evangélica en 2020, quien fue privado de libertad en el distrito de Puerto El Triunfo y cuyo paradero permanece desconocido.

La sentencia distingue entre los roles de los condenados: nueve homeboys recibieron 45 años de prisión, mientras que treinta colaboradores fueron sentenciados a 30 años. Todos los integrantes permanecen recluidos en distintos centros penales, tras ser capturados durante la vigencia del régimen de excepción y las medidas de seguridad implementadas en el país.

Temas Relacionados

MS-13El Salvadorestado de excepciónCrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cámara de Comercio panameña cierra filas y llama a fortalecer la Zona Libre de Colón

El planteamiento surge luego de que un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito expusiera supuestas vulnerabilidades de las zonas francas

Cámara de Comercio panameña cierra filas y llama a fortalecer la Zona Libre de Colón

Honduras apuesta por semilla certificada para transformar la producción de arroz y reducir la dependencia de las importaciones

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en coordinación con productores nacionales, busca elevar la calidad del grano, incrementar la productividad y avanzar hacia una mayor autosuficiencia

Honduras apuesta por semilla certificada para transformar la producción de arroz y reducir la dependencia de las importaciones

República Dominicana inaugura moderno Play en Samaná, apuesta por el deporte juvenil

El acto reunió a decenas de residentes y autoridades para abrir una instalación renovada, con gradas techadas, iluminación para uso nocturno, verja perimetral y pintura, en respuesta a un reclamo sostenido de la zona

República Dominicana inaugura moderno Play en Samaná, apuesta por el deporte juvenil

Guatemala invertirá $3.4 millones para remodelar y ampliar una cárcel de máxima seguridad en Petén

Las autoridades prevén iniciar obras en mayo, tras ajustes técnicos en abril, y presentar el esquema como referencia para replicarlo en el país, con el antecedente oficial de Renovación uno sin ilícitos incautados

Guatemala invertirá $3.4 millones para remodelar y ampliar una cárcel de máxima seguridad en Petén

El Salvador: Capturan a sujeto con más de medio kilo de marihuana en Candelaria de La Frontera

La PNC lo detuvo tras un allanamiento en Candelaria de La Frontera e incautó una balanza, dinero en efectivo y dos celulares

El Salvador: Capturan a sujeto con más de medio kilo de marihuana en Candelaria de La Frontera

TECNO

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

Mito o verdad: la batería del celular carga más rápido en modo avión

Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

ENTRETENIMIENTO

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

La familia Beckham se reunió en Miami para apoyar a Inglaterra mientras Brooklyn vio el partido televisado

La condición que impuso Disney antes de filmar ‘El diario de la princesa’: “Tenemos que matar a un personaje”

Liam Gallagher y su mensaje tras el triunfo de Inglaterra: “Vamos a ganar este mundial”

La inesperada conexión entre “La familia Ingalls” de Netflix y Taylor Swift

MUNDO

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre en una votación decisiva para el futuro político de Netanyahu

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre en una votación decisiva para el futuro político de Netanyahu

Kuwait denunció daños en puestos fronterizos y una plataforma petrolera tras una nueva ofensiva del régimen iraní

Rituales de limpieza alrededor del mundo: distintas tradiciones ancestrales para marcar un nuevo comienzo

Emmanuel Macron advirtió sobre el resurgimiento de los “viejos demonios del antisemitismo” en Francia

Netanyahu respaldó a Trump frente a Irán: “No tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando ellos incumplen los compromisos”