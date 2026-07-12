El Salvador: condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 97 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, a penas de entre 10 y 60 años de prisión. (Foto: FGR)

Las penas impuestas a 97 integrantes de la clica Francis Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, varían entre diez y sesenta años de prisión, según lo determinado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. Las autoridades atribuyen a este grupo una serie de delitos cometidos en los distritos de San Isidro e Ilobasco, en el departamento de Cabañas, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2024.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que relacionan a la estructura con actividades como homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, y desplazamiento forzado, entre otros. Las detenciones y el proceso judicial se desarrollaron en el contexto del régimen de excepción, implementado como parte de las estrategias de seguridad en el país.

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Entre los sentenciados se encuentra Víctor Alfonso Arias Rodas, identificado como corredor de programa, quien recibió una condena de 60 años. Otro de los condenados, Immer De Jesús Mejía Molina, fue sentenciado a 45 años. La distribución de penas varía según el rol de cada persona dentro de la organización: diecisiete homeboys recibieron 45 años, dieciséis chequeos y tres observadores, 30 años, veinte integrantes con el rango de paros, también 30 años, y treinta y nueve colaboradores, 25 años.

La Fiscalía General de la República atribuyó a la estructura de la MS-13 homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, y desplazamiento forzado en San Isidro e Ilobasco, Cabañas. (Foto: FGR)

Además, el tribunal dictó penas específicas por delitos vinculados al manejo de armas y tráfico ilícito. Jonás Abimael Sibrián Durán fue condenado a veinte años por suministro de armas y explosivos, mientras que Roberto Carlos Arias Mendoza recibió 15 años por delitos relacionados con armas de guerra. A la misma pena fueron sentenciados Óscar Antonio Rodríguez Gómez, José Armando Martínez Rivera, Carlos Enrique Rosa Rodríguez y Kevin Ernesto Cruz Sánchez, por portación o tenencia ilegal de armas de fuego.

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Por posesión y tenencia con fines de tráfico, cinco personas, entre ellas Brandon Alexander Núñez Cárcamo y Óscar Samuel Barahona Lara, recibieron sentencias de diez años.

Según la Fiscalía, con este fallo se busca reparar el daño causado a las víctimas y dar cumplimiento a la labor institucional de velar por los intereses de la sociedad. Las autoridades consideran que estas acciones judiciales forman parte de un esfuerzo más amplio para reducir la incidencia de estructuras consideradas ilícitas en distintas regiones del territorio salvadoreño.

Condena a integrantes de la pandilla 18 en Usulután

En un caso paralelo, 39 miembros de la pandilla 18 sureños, cancha Jiquilisco, recibieron condenas de 30 a 45 años de cárcel luego de ser hallados responsables de diversos delitos cometidos en los distritos de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, en Usulután. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, Juez A, de San Miguel, impuso las sentencias tras analizar los hechos atribuidos a la estructura.

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En un caso paralelo, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 39 miembros de la pandilla 18 sureños de Jiquilisco a entre 30 y 45 años por homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad en Usulután. (Foto: FGR)

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los delitos imputados incluyen homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad. Entre los casos destacados figura el asesinato de un hombre ocurrido el 29 de noviembre de 2019 en Puerto El Triunfo. Según la investigación, la víctima fue atacada a balazos cuando comenzaba su jornada de pesca, después de negarse a entregar el arma que portaba; posteriormente, los agresores robaron el motor de su lancha.

Las autoridades también vincularon a la estructura con la desaparición de un pastor de una iglesia evangélica en 2020, quien fue privado de libertad en el distrito de Puerto El Triunfo y cuyo paradero permanece desconocido.

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La sentencia distingue entre los roles de los condenados: nueve homeboys recibieron 45 años de prisión, mientras que treinta colaboradores fueron sentenciados a 30 años. Todos los integrantes permanecen recluidos en distintos centros penales, tras ser capturados durante la vigencia del régimen de excepción y las medidas de seguridad implementadas en el país.