El llanto desconsolado de Neymar tras la histórica derrota 6-0 que sufrió el Santos: “Nunca pasé por esto en mi vida”

El llanto de Neymar tras la derrota 6-0 del Santos FC ante Vasco da Gama

El Santos vivió una de las noches más dolorosas de su historia reciente al caer 6-0 ante el Vasco da Gama en el estadio Morumbi, un resultado que marcó la peor derrota sufrida por Neymar en toda su carrera y la mayor goleada encajada por el club como local en el Campeonato Brasileño. La magnitud del revés sacudió a la afición y provocó la destitución inmediata del entrenador Cleber Xavier, dejando a la institución en una crisis deportiva y emocional sin precedentes.

El marcador final no solo supuso un récord negativo para el Santos, sino que también estableció un hito en la trayectoria de Neymar, quien nunca antes había perdido un partido por seis goles de diferencia. Hasta ese momento, las derrotas más abultadas del delantero paulista habían sido por 4-0: una con el Santos ante el Barcelona en la final del Mundial de Clubes de 2011 y otra con el Barcelona frente al PSG en los octavos de final de la Champions League de 2017. El 0-6 ante el Vasco representó la mayor goleada recibida por el equipo de Pelé como anfitrión en la liga brasileña, superando cualquier antecedente en los 98 años de enfrentamientos entre ambos clubes. La derrota dejó al Peixe en la 15° posición de la tabla, con 21 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso.

La reacción de Neymar tras el pitido final reflejó el impacto del resultado. Visiblemente afectado, el delantero abandonó el campo entre lágrimas, cubriéndose el rostro con la camiseta, y recibió el consuelo de Fernando Diniz, entrenador del Vasco da Gama y ex seleccionador de Brasil. Frente a los medios, el delantero no ocultó su frustración: “Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”. El jugador, que busca regresar a la selección brasileña que ahora dirige Carlo Ancelotti, reconoció que la afición tenía motivos para expresar su descontento y describió la jornada como la mayor vergüenza de su vida.

La decepción de Neymar tras la caída ante Vasco da Gama (REUTERS/Thiago Bernardes)

La imagen de Neymar llorando en el césped, abrazado por Diniz, se convirtió en el símbolo de la humillación sufrida por el Santos. Gran parte de los 53.000 espectadores que acudieron al Morumbi con la esperanza de ver una actuación memorable de su ídolo terminaron dándole la espalda al equipo, incapaces de asimilar la magnitud de la derrota.

Las consecuencias de la histórica derrota no tardaron en llegar. Pocos minutos después del encuentro, el club anunció la rescisión del contrato de Cleber Xavier, quien no pudo resistir la presión tras el resultado. Alexandre Mattos, director deportivo del Santos, compareció ante la prensa para pedir disculpas a la afición y calificó la derrota como una “tragedia”.

“Es difícil disculparse con la afición, es un perdón. No tengo palabras para expresarlo. Fue una derrota completamente fuera de lo común, ya que entendemos la grandeza del club. Esto traerá algunos cambios, como la salida de Cleber, y estamos agradecidos. El cuerpo técnico seguirá con nosotros”, afirmó Mattos, quien también anticipó que el club buscará un nuevo entrenador en el mercado.

Neymar sufrió la peor derrota en su carrera (REUTERS/Thiago Bernardes)

En medio de la conmoción, Neymar compartió en sus redes sociales dos mensajes tras el 0-6. En primer lugar, puso una imagen suya en blanco y negro con el título “Santos no merece esto”. Además, publicó una captura de pantalla de la charla por WhatsApp de su hijo Davi Lucca, que lo apoyó tras la frustrante derrota. “Quiero que sepas que en estos momentos difíciles y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar aquí para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aún en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te quiero mucho”.

Mientras tanto, la directiva del Santos ya analiza posibles reemplazantes del saliente entrenador. El argentino Jorge Sampaoli, actualmente sin club y quien reside en Río de Janeiro, figura como la principal opción tras haber mantenido contactos previos con la institución. También se menciona a Juan Pablo Vojvoda, ex DT de Fortaleza, aunque fuentes cercanas al club sugieren que el técnico argentino no estaría dispuesto a asumir el cargo en este momento.

Los mensajes de Neymar tras la histórica derrota de Santos:

"Santos no merece esto", escribió el astro de Brasil

La charla por WhatsApp entre Neymar y su hijo tras el 0-6 que sufrió Santos