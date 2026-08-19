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Frío, niebla y estabilidad: así será el clima en el AMBA durante la semana

El SMN indicó también que siete provincias están bajo alertas amarillas por lluvias y fuertes vientos

El SMN señaló que todavía persistirán los días nublados en el AMBA (Archivo)
El SMN señaló que todavía persistirán los días nublados en el AMBA (Archivo)
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El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana sin lluvias y con temperaturas bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La previsión señala la persistencia de condiciones estables en toda la región y que siete provincias están bajo alertas meteorológicas.

Según informó el SMN, la jornada del miércoles comenzó con bancos de niebla matinales y una temperatura que oscilará entre 6°C y 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. Los vientos soplarán del sector oeste con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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Para el jueves, el informe oficial indica que la temperatura máxima ascenderá a 17°C, mientras que la mínima será de 8°C. No se prevén lluvias y el viento mantendrá intensidades moderadas, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde, siempre bajo condiciones de nubosidad variable.

Desde el viernes hasta el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional detalla que las temperaturas seguirán en descenso, destacando valores mínimos de 4°C y máximas que no superarán los 13°C. El cielo se mostrará mayormente despejado y la probabilidad de precipitaciones permanecerá en 0%. Los vientos rotarán del oeste al sur y no se anticipan ráfagas significativas.

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Durante el inicio de la próxima semana, las condiciones se mantendrán similares. El lunes 24 y el martes 25, las temperaturas oscilarán entre 6°C y 17°C. La nubosidad irá en aumento hacia el martes, pero el SMN no prevé lluvias en ese período. Los vientos serán leves y de dirección variable, lo que contribuirá a la sensación térmica baja.

Entre los datos destacados del parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se subraya que no se esperan precipitaciones en ninguno de los días analizados y que las temperaturas mínimas alcanzarán valores propios del invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tabla con el pronóstico del tiempo para siete días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muestra temperaturas, viento, ráfagas y probabilidad de precipitación
Un pronóstico del tiempo de siete días presenta las temperaturas, el viento y la probabilidad de precipitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires transita así una semana caracterizada por la estabilidad atmosférica, el descenso térmico y la ausencia de lluvias.

En la provincia de Buenos Aires se registran grandes bancos de niebla en el sector este y centro, por lo que se pide extremar precauciones a la hora de conducir. Luego, el cielo estará parcialmente nublado en todo el territorio bonaerense.

Las condiciones se replicarán hasta el viernes a la tarde, donde se registrarán chaparrones en gran parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú. Dichas precipitaciones se mantendrán hasta el sábado. Y el domingo volverá la estabilidad en toda la provincia, con un firmamento parcialmente nublado.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con provincias en verde y amarillo, iconos meteorológicos de lluvia, nieve y viento, y fecha de emisión del 19 de agosto de 2026
Un mapa de Argentina muestra las alertas meteorológicas por viento para el miércoles 19 de agosto de 2026, emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN indicó que las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Chubut están bajo alerta amarilla por lluvias. Este tipo de advertencia refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, las provincias de Salta y Jujuy cuentan con alerta amarilla por fuertes vientos. En estos casos, se solicita mantenerse a resguardo, retirar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución al conducir.

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