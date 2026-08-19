Economía
Agregar Infobae enGoogle

Cuál hubiera sido la inflación mayorista de julio sin el impacto de la baja de 9% en el precio del petróleo

El índice de precios al por mayor se ubicó por debajo del 1% el mes pasado, aunque algunos analistas atribuyen este resultado a un factor puntual y no ven el inicio de una tendencia sostenida

El precio del petróleo crudo y el gas se desplomó 9,2% en julio, según el Indec
El precio del petróleo crudo y el gas se desplomó 9,2% en julio, según el Indec
Guardar

La inflación mayorista mostró una suba de 0,8% en julio, lo que implicó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo. De este modo, resultó bastante menor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo mes llegó al 2,1%. En este caso, el hecho de que la variación empiece con 0 responde principalmente a un shock puntual vinculado con el precio del crudo y el gas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el dato del séptimo mes del año evidenció “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019″. Por su parte, el presidente Javier Milei celebró: “Y al final julio empezó con cero... Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”.

PUBLICIDAD

No obstante, Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, resaltó que la desaceleración estuvo explicada íntegramente por el fuerte retroceso del precio del petróleo crudo y el gas, que se desplomó 9,2% en el mes y restó 0,9 puntos porcentuales al índice. “Si se excluye este componente, los precios mayoristas hubieran aumentado 1,7% mensual”, dijo.

“Que la reversión del precio del crudo y el gas haya desacelerado el aumento de los costos internos es una buena noticia. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de interpretar el dato. La evolución de los precios mayoristas no anticipa necesariamente lo que ocurrirá con la inflación minorista. Aunque son índices relacionados, miden cosas distintas”, advirtió Casas.

PUBLICIDAD

La evolución de los precios mayoristas no anticipa necesariamente lo que ocurrirá con la inflación minorista
La evolución de los precios mayoristas no anticipa necesariamente lo que ocurrirá con la inflación minorista

El economista ejemplificó con lo sucedido en mayo de 2025: los precios mayoristas habían registrado una deflación del 0,3% mensual, mientras que los precios al consumidor avanzaron 1,5% mensual, y desde allí la inflación acumuló diez meses consecutivos de aceleración, hasta alcanzar el 3,4% mensual en marzo de este año.

Por ahora, Casas no ve una desaceleración tan pronunciada y generalizada en el resto de los costos domésticos. Por caso, los de la construcción se incrementaron 2,2% mensual en julio, en línea con la inflación general.

Por su parte, la consultora LCG analizó: “La inflación mayorista de julio desaceleró en el margen respecto del mes previo (0,8% vs. 1,1%) y vuelve progresivamente a los niveles previos a inicio de las tensiones en Medio Oriente. En efecto, siguió diluyéndose el impacto que había tenido la suba del petróleo y sus derivados. La deflación de los productos primarios (-2,2% vs. -1,2% en junio) fue impulsada principalmente por la caída de 9,2% en el petróleo crudo (luego de un -5,3% en junio)”.

También contribuyó la desaceleración de los productos importados (0,5% vs. 2,3% en junio), en un contexto de relativa estabilidad del dólar.

Entre ambos rubros compensaron la inflación de manufacturas y energía, que en julio se mantuvo más cerca del 2% mensual, con una variación del 1,8%.

El economista Federico Machado destacó que se trata de la cuarta vez en la gestión de Milei que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se ubica por debajo del 1%: las anteriores fueron en febrero de 2026, mayo de 2025, cuando fue negativo directamente; y diciembre de 2024.

Pasillo amplio de un supermercado mayorista con estantes altos llenos de productos empaquetados. Dos personas avanzan empujando carritos de compra.
Se trata de la cuarta vez en la gestión de Milei que el IPIM se ubica por debajo del 1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como las veces anteriores, este dato no refleja una caída de la inflación subyacente, sino un fenómeno particular: caída del petróleo del -9% y aumento de bienes importados del 0,5%. El promedio del resto de las categorías ronda un aumento del 3%”, sostuvo el especialista.

Hacia adelante, LCG proyectó: “En lo que va de agosto el tipo de cambio se mueve en el margen, sin superar los $1500, pero claramente administrado por el BCRA (vía menores compras en el MLC o vía intervenciones en futuros y títulos DLK). Sin mayores sobresaltos, y con el precio del petróleo más estable, cabría esperar que la inflación mayorista se estacione en torno a estos niveles”.

“La apertura comercial y la baja demanda siguen actuando como disciplinadores, pero con costos elevados en términos de actividad. Nuestra proyección para todo 2026 es 27%”, añadió la consultora.

Temas Relacionados

inflación mayoristapreciospetróleoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El creciente desempleo es la mayor amenaza política para Milei en la Argentina

La Argentina perdió 241.000 puestos de trabajo asalariados del sector privado desde que el Presidente asumió el cargo. La economía crece pero no genera empleo, según explica Bloomberg

El creciente desempleo es la mayor amenaza política para Milei en la Argentina

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina y cómo varían los gastos según la edad

Los incrementos se aceleraron y superaron al IPC general el séptimo mes del año. Cuánto pesan los bienes y los servicios en cada caso

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina y cómo varían los gastos según la edad

Ranking de paritarias: qué sectores le ganaron a la inflación en el último año y cuáles perdieron

Solo siete Convenios Colectivos de Trabajo tuvieron variaciones salariales superiores al IPC entre junio de 2025 e igual mes de este año. Cuatro rubros sufrieron pérdida mayores al 10 por ciento

Ranking de paritarias: qué sectores le ganaron a la inflación en el último año y cuáles perdieron

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

La fecha alcanza a varias prestaciones según la terminación del documento, con valores reajustados por movilidad e inflación y un bono extraordinario para haberes previsionales mínimos

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

El Gobierno modificó el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras y creó un nuevo registro para los prestadores

Para los trámites en proceso seguirá vigente la legislación anterior, pero a partir de ahora será necesario estar registrado en el nuevo sistema para poder participar de las actividades mineras

El Gobierno modificó el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras y creó un nuevo registro para los prestadores

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Thiago Tirante enfrentará a Jakub Mensik en busca de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

Impacto en la Fórmula 1: un piloto se perderá el GP de Países Bajos y provocará un intercambio entre escuderías

TELESHOW

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Murió a los 68 años Pucho Ponce, histórico bajista de Los Tekis

Mirtha Legrand habló de la serie de Moria Casán y fue tajante sobre la posibilidad de tener su propia biopic

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

INFOBAE AMÉRICA

Avance contra el cáncer de piel: una vacuna ARNm logró prevenir la reaparición o diseminación del melanoma

Avance contra el cáncer de piel: una vacuna ARNm logró prevenir la reaparición o diseminación del melanoma

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Sor Juana Inés de la Cruz, filósofa mexicana: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

Fábrica de cerveza uruguaya cerró planta por segunda vez en dos años: quiere concentrar su producción en Montevideo

Cómo es la plataforma global que expone la esclavitud de las misiones médicas cubanas