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Contra quién jugará México los octavos de final: su próximo rival sería europeo o africano

Javier Aguirre tiene por delante un partido determinante, pero sus posibles rivales son grandes potencias en el futbol

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Contra quién jugará México si le gana a Ecuador: este podría ser su siguiente rival (REUTERS/Annegret Hilse)
Contra quién jugará México si le gana a Ecuador: este podría ser su siguiente rival (REUTERS/Annegret Hilse)

La Selección Mexicana está por afrontar un partido decisivo en este Mundial 2026, el Tri buscará su pase a octavos de final ante Ecuador, un rival que exigirá a México una gran calidad en la cancha para frenar el ataque de La Tricolor; ambas selecciones se ubicaron dentro de las mejores 32 clasificadas, además, los ecuatorianos vienen de vencer a Alemania 2 - 1, resultado que les brindó confianza.

El Tri llega con nueve puntos, seis goles a favor y la portería en cero como líder del Grupo A, mientras los ecuatorianos avanzan como terceros del Grupo E con cuatro unidades y marca de dos anotaciones a favor y dos en contra.

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Aunque aún restan 90 minutos de partido —y en ese tiempo todos los escenarios son posibles— en la posibilidad de que México derrote a Ecuador, su siguiente rival no será sencillo, el camino que tendría Javier Aguirre por delante lo obligaría a enfrentarse a grandes potencias.

¿Quién sería el rival de México si avanza a octavos de final?

¿Quién sería el rival de México si avanza a octavos de final? (REUTERS/Daniel Becerril)
¿Quién sería el rival de México si avanza a octavos de final? (REUTERS/Daniel Becerril)

Hasta este momento de las eliminatorias de dieciseisavos, en las combinaciones posibles para los octavos de final, México podría enfrentarse a Inglaterra o República del Congo; el vencedor de ese encuentro sería el rival de la Selección Mexicana en la siguiente ronda.

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Aunque el Congo ha hecho un gran papel en el Mundial 2026 al empatar 1 - 1 con Portugal y vencer a Uzbekistán 3 - 1 en la última fecha que le dio el pase a la ronda de dieciseisavos, al enfrentarse a los ingleses sus posibilidades son mínimas de avanzar a la etapa de octavos de final.

Con esta combinación, y luego que México derrotó a Ecuador en el Azteca, Inglaterra sería el rival del Tri nuevamente en el escenario del Estadio Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio.

Si México lograra la hazaña de avanzar hasta cuartos de final, podría medirse ante Brasil o Noruega ( REUTERS/Pedro Nunes)
Si México lograra la hazaña de avanzar hasta cuartos de final, podría medirse ante Brasil o Noruega ( REUTERS/Pedro Nunes)

Si México lograra la hazaña de avanzar hasta cuartos de final, podría medirse ante Brasil o Noruega, dependiendo de los otros resultados posibles en la ronda de dieciseisavos y octavos de final.

Historial de encuentros entre Ecuador y México

El cruce fue el segundo entre ambos en una Copa del Mundo: el único antecedente se registraba en Corea-Japón 2002, cuando México remontó para ganar 2-1 en la fase de grupos.

El equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, aseguró el primer puesto del Grupo A con tres triunfos. En su debut vence 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; después supera 1-0 a Corea del Sur con tanto de Luis Romo, y cierra con un 3-0 sobre Chequia con anotaciones de Mateo Chávez, Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Ecuador avanza como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos irregular, pero llega reforzado por su último resultado: un 2-0 ante Alemania con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Antes cae 1-0 frente a Costa de Marfil y empata 0-0 con Curasao.

El antecedente mundialista entre México y Ecuador ocurre en la segunda jornada de la fase de grupos de Corea-Japón 2002. Ese día, Ecuador se adelanta al minuto cinco con un cabezazo de Agustín Delgado Chalá, México empata al 28 con Jared Borgetti y concreta la remontada con un disparo de larga distancia de Gerardo Torrado al 56.

México consiguió el pase a Octavos de Final. FOTO: REUTERS/Eloisa Sanchez
México consiguió el pase a Octavos de Final. FOTO: REUTERS/Eloisa Sanchez

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