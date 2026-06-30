Risas, abrazos y cantos: la intimidad del festejo de Paraguay tras las histórica victoria frente a Alemania en el Mundial

🇵🇾🏆 La intimidad del vestuario de Paraguay tras la HISTÓRICA clasificación a los octavos de final del Mundial. pic.twitter.com/IiVvgoR0IH — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Paraguay firmó una verdadera hazaña al eliminar a Alemania y acceder a los octavos de final del Mundial 2026. Los festejos, por supuesto, no terminaron en la cancha. Una vez en los vestuarios, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro dio rienda suelta a la alegría y los jugadores se congregaron para celebrar uno de los mejores resultados de su historia.

Las imágenes, divulgadas por TyC Sports, mostraron un clima de euforia colectiva, con abrazos y felicitaciones entre los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico, minutos después de que el árbitro diera por terminada una de las noches más recordadas en las páginas del fútbol guaraní.

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Además, se los pudo ver distendidos: revolearon camisetas y cantaron, aunque algunos lucieron cansados, producto de la batalla futbolística que acababan de brindar.

Lo que se vivió en ese vestuario fue el producto de 120 minutos de resistencia, orden táctico y una tanda de penales que la Albirroja dominó de principio a fin. Paraguay igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, aguantó la prórroga y se impuso 4-3 desde los doce pasos, con el arquero Orlando Gill como figura excluyente tras atajar dos disparos.

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El partido arrancó con Alemania como dueña del balón y Paraguay replegada en un bloque bajo. A los 5 minutos, Deniz Undav intentó definir por arriba de Gill pero erró la dirección. Die Mannschaft acumuló posesión sin generar peligro real, mientras la Albirroja esperaba su momento. A los 29 minutos, Leroy Sané se filtró por primera vez en la defensa paraguaya y llegó hasta el área, pero Gill le cerró el ángulo y el juez de línea anuló la jugada por posición adelantada.

El golpe llegó a los 41 minutos y lo dio Paraguay. Tras un tiro de esquina, Matías Galarza Fonda centró al corazón del área y Julio Enciso conectó de cabeza para dejar sin opciones a Manuel Neuer. Antes del pitazo del primer tiempo, Enciso volvió a aparecer: presionó a Joshua Kimmich, que le dejó corto el pase al arquero, pero Neuer salió rápido y resolvió el error.

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El segundo tiempo trajo el empate alemán. A los 53 minutos, Florian Wirtz centró desde la derecha y Kai Havertz peinó el balón para descolocar a Gill: 1-1. La igualdad golpeó al equipo de Gustavo Alfaro en el momento de mayor presión germana. A los 57 minutos, Enciso tuvo que abandonar la cancha por lesión y lo reemplazó Mauricio. A los 62, Jamal Musiala ingresó por Undav para darle más velocidad al juego alemán. A los 76, Havertz volvió a cabecear dentro del área, pero Gill respondió con solvencia. A los 87, Nick Woltemade entró por Sané para sumar presencia ofensiva en los minutos finales, aunque el 1-1 no se movió.

La prórroga tuvo su propio drama. A los 96 minutos, Gustavo Gómez se arrojó al piso para negarle el gol a Woltemade, que había rematado de media vuelta dentro del área. A los 101, Jonathan Tah cabeceó en el segundo palo tras un córner desde la derecha y venció a Gill: el festejo alemán duró segundos. El VAR llamó al árbitro Jalal Jayed, que anuló el tanto por una falta de Nick Anton sobre el arquero paraguayo. A los 105, Gill saltó más alto que todos para atrapar el balón en el aire cuando Havertz ya estaba dispuesto a cabecear. Los 120 minutos terminaron 1-1.

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La tanda arrancó con una ventaja inmediata para la Albirroja: Gill le tapó el primer disparo a Havertz. Mauricio abrió el marcador para Paraguay. Kimmich convirtió para Alemania con un tiro rasante; Gómez respondió para la Albirroja con precisión. Musiala puso el 2-2 con un remate al ras del piso; Galarza Fonda volvió a empatar la serie. La tensión escaló cuando Gill tapó el remate de Woltemade y Antonio Sanabria erró para Paraguay. Nadiem Amiri convirtió para mantener vivas las chances alemanas. Neuer le atajó el disparo a Balbuena. El cierre llegó con dos remates que quedarán en la memoria guaraní: Tah mandó su disparo por encima del travesaño, y José Canale no perdonó. Paraguay ganó 4-3 en penales.

Para Alemania, la derrota profundiza una deriva sin antecedentes en su historia mundialista. Entre 1954 y 2014, Die Mannschaft llegó al menos a cuartos de final en 16 torneos consecutivos.

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Desde la consagración en Brasil 2014, con el gol de Mario Götze ante Argentina en tiempo suplementario, acumula tres eliminaciones prematuras seguidas. En Rusia 2018 cayó en la fase de grupos por primera vez desde 1938: perdió ante México, ganó de milagro a Suecia con un gol de Toni Kroos en el descuento y cayó 2-0 ante Corea del Sur, que ya estaba eliminada. En Qatar 2022 repitió la caída en primera ronda, eliminada por diferencia de goles en una noche en que nueve tantos se marcaron en simultáneo y Japón le ganó a España en el partido paralelo.

Sus cuatro títulos mundiales —1954, 1974, 1990 y 2014— contrastan con tres fracasos consecutivos desde aquella noche del Maracaná.

La Albirroja aguarda ahora por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputa este martes.