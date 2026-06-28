Deportes

El boletín del triunfo de Argentina ante Jordania: la magia de Messi, en una noche especial para Lo Celso y Lautaro Martínez

El equipo de Lionel Scaloni venció al combinado árabe por 3-1 en el cierre del Grupo J y logró puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ahora, a pensar en Cabo Verde

Guardar
Google icon
Todos celebran con Messi el 3-1 de la Selección ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)
Todos celebran con Messi el 3-1 de la Selección ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)

Con un equipo alternativo, la selección argentina cumplió con el compromiso y venció a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial que se juega en Norteamérica. La prueba le sirvió a Lionel Scaloni para ver a la mayoría de los futbolistas que no habían visto acción en los primeros dos encuentros de la Copa del Mundo.

Después de un primer tiempo en control total para la Albiceleste, sufrió su primer gol en contra en el torneo. A pesar de eso, dominó a placer el partido, tal cual se esperaba en la previa del encuentro que se jugó en el Dallas Stadium. Nico Paz fue de lo mejor del equipo cuando tuvo la pelota. Y para destacar: tanto Lo Celso como Lautaro convirtieron sus primeros tantos en una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

A pedido de los miles de argentinos en el estadio, Messi ingresó cuando faltaban casi 30 minutos. ¿Y qué hizo el 10? Les dio lo que querían ver: su conquista N° 19 en la historia de los Mundiales para decorar el resultado. Mágico.

El boletín de la selección argentina ante Jordania:

Emiliano Martínez (6): Dibu fue un mero espectador de lo que fue un entrenamiento con público para la Selección. Fue uno de los titulares que mantuvo su lugar, pero no pudo mantener su valla invicta por el tanto de Al-Tamari en el inicio del complemento.

PUBLICIDAD

Exequiel Palacios (6): Sorprendió su posición más de lateral que de volante, pero mostró el oficio para ocupar ese espacio de la cancha y darle el espacio que buscó Scaloni para los ataques de Simeone.

Nicolás Otamendi (6): El General del seleccionado campeón del mundo siempre cumple cada vez que lo llaman. Seguro y firme en los pocos avances que tuvo el combinado árabe en el partido, aunque salió a romper en la jugada del gol rival y dejó el huevo que Paredes no pudo relevar.

Marcos Senesi (6): Reemplazó a Leo Balerdi en la lista final de 26 y tuvo la oportunidad de ser titular ante Jordania. Y su rendimiento estuvo a la altura de la elección del entrenador. No tuvo problemas en los duelos y le hicieron el penal para el 2-0 luego de que se quedó en el área para tomar el rebote tras el disparo de Lautaro Martínez.

Nicolás Tagliafico (5): Una garantía. Casi no sufrió en defensa porque los jordanos casi que no atacaron por su costado izquierdo, pero el lateral izquierdo del Olympique Lyon estuvo a la altura del partido que la selección argentina dominó de principio a fin. Lanzó el centro en la jugada del penal.

Lautaro marcó su primer gol en un Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Lautaro marcó su primer gol en un Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Giuliano Simeone (5): Al principio parecía que iba a ser el 4 de Argentina, pero en el planteo táctico de Scaloni, jugó más adelantado con la intención de poder darle rienda suelta a su juego. No estuvo fino en el último tramo de la cancha, pero aprobó en su debut mundialista.

Leandro Paredes (6): El puntal del equipo. El comienzo del juego pasó por el 5 de Boca Juniors y completó la mayor cantidad de pases de manera acertada. Hasta se animó a conducir en una etapa del juego.

Giovanni Lo Celso (7): Golazo de tiro libre para el estreno en una Copa del Mundo para el zurdo del Betis. El volante abrió el marcador con una gran pegada y luego se asoció con el resto del equipo para intentar vulnerar a un conjunto que se abroqueló en su campo con la intención de sufrir lo menos posible. Salió por Thiago Almada.

Nico Paz (7): Pase, lo estábamos esperando. El futbolista del Como no hizo más que deleitar a los fanáticos presentes en el Dallas Stadium con su gambeta, regate y pase seguro. Fue el que más intentó cerca del área rival y sumó minutos valiosos para lo que se viene para el equipo de Scaloni. Un jugador a tener muy en cuenta en la fase eliminatoria del Mundial. Fue reemplazado por Mac Allister.

Julián Álvarez (5): Mostró la presión de siempre en el ataque, pero no estuvo fino cuando le llegó la pelota a los pies. ¿Lo positivo? Sumó una buena cantidad de minutos, pero todavía le falta el gol. Ya va a llegar.

Lautaro Martínez (7): ¡Primer gol para el Toro en los Mundiales! Al final, después de aquellos tantos que no fueron en Qatar, el atacante ex Racing estuvo activo y aprovechó para ampliar la ventaja en el primer tiempo desde los 12 pasos. Por él ingresó Messi.

Lionel Messi (8): El capitán se puso la cinta y la capa para volver a ser el héroe de todos los que lo fueron a ver a Dallas. Gol de tiro libre y uno más para su cuenta personal en la Copa del Mundo. Llegó a seis en tres partidos para seguir en lo más alto de la tabla de goleadores.

Thiago Almada (6): Se ubicó en el costado izquierdo del ataque e intentó asociarse con el resto de los volantes. No faltaron sus característicos enganches.

Alexis Mac Allister (6): El volante del Liverpool entró en el campo y el equipo mejoró en el control de la pelota. Se asoció con Paredes y mostró su calidad de siempre con el balón en los pies.

Valentín Barco: Hizo su presentación en el Mundial y se mostró intenso y con ganas de participar en el circuito de juego.

Flaco López: Jugó los minutos finales e hizo su debut en el Mundial. Merodeó el gol.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial 2026CopaMundial2026Lionel MessiLautaro MartínezNicolás PazGiovanni Lo CelsoSelección Argentina Mundial 2026Lionel Scaloniideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

La Albiceleste se impuso 3-1 con los tantos de Lo Celso, Lautaro Martínez y la Pulga, quien jugó la media hora final. Mousa Altamari descontó para los asiáticos. El campeón del mundo volverá a jugar el próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

La Scaloneta jugará contra Cabo Verde por 16avos de final el viernes 3 de julio desde las 19 horas en Miami. Recién podría enfrentar a potencias como Francia, Alemania, Países Bajos y España en un teórico último partido

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Quedaron definidos todos los cruces y el mapa de los playoffs de la Copa del Mundo 2026

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

La Albiceleste, con un equipo alternativo, se impuso por 3 a 1 para cerrar con puntaje ideal el Grupo J del Mundial 2026

Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

El capitán ingresó desde el banco de suplentes, anotó el 3-1 y sumó su sexto grito en la Copa del Mundo

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

DEPORTES

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

TELESHOW

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Los famosos vivieron a pleno la previa del partido de La Scaloneta entre maquillajes, banderazos y looks argentinos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos