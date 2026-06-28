El boletín del triunfo de Argentina ante Jordania: la magia de Messi, en una noche especial para Lo Celso y Lautaro Martínez

Todos celebran con Messi el 3-1 de la Selección ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)

Con un equipo alternativo, la selección argentina cumplió con el compromiso y venció a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial que se juega en Norteamérica. La prueba le sirvió a Lionel Scaloni para ver a la mayoría de los futbolistas que no habían visto acción en los primeros dos encuentros de la Copa del Mundo.

Después de un primer tiempo en control total para la Albiceleste, sufrió su primer gol en contra en el torneo. A pesar de eso, dominó a placer el partido, tal cual se esperaba en la previa del encuentro que se jugó en el Dallas Stadium. Nico Paz fue de lo mejor del equipo cuando tuvo la pelota. Y para destacar: tanto Lo Celso como Lautaro convirtieron sus primeros tantos en una Copa del Mundo.

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A pedido de los miles de argentinos en el estadio, Messi ingresó cuando faltaban casi 30 minutos. ¿Y qué hizo el 10? Les dio lo que querían ver: su conquista N° 19 en la historia de los Mundiales para decorar el resultado. Mágico.

El boletín de la selección argentina ante Jordania:

Emiliano Martínez (6): Dibu fue un mero espectador de lo que fue un entrenamiento con público para la Selección. Fue uno de los titulares que mantuvo su lugar, pero no pudo mantener su valla invicta por el tanto de Al-Tamari en el inicio del complemento.

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Exequiel Palacios (6): Sorprendió su posición más de lateral que de volante, pero mostró el oficio para ocupar ese espacio de la cancha y darle el espacio que buscó Scaloni para los ataques de Simeone.

Nicolás Otamendi (6): El General del seleccionado campeón del mundo siempre cumple cada vez que lo llaman. Seguro y firme en los pocos avances que tuvo el combinado árabe en el partido, aunque salió a romper en la jugada del gol rival y dejó el huevo que Paredes no pudo relevar.

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Marcos Senesi (6): Reemplazó a Leo Balerdi en la lista final de 26 y tuvo la oportunidad de ser titular ante Jordania. Y su rendimiento estuvo a la altura de la elección del entrenador. No tuvo problemas en los duelos y le hicieron el penal para el 2-0 luego de que se quedó en el área para tomar el rebote tras el disparo de Lautaro Martínez.

Nicolás Tagliafico (5): Una garantía. Casi no sufrió en defensa porque los jordanos casi que no atacaron por su costado izquierdo, pero el lateral izquierdo del Olympique Lyon estuvo a la altura del partido que la selección argentina dominó de principio a fin. Lanzó el centro en la jugada del penal.

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Lautaro marcó su primer gol en un Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Giuliano Simeone (5): Al principio parecía que iba a ser el 4 de Argentina, pero en el planteo táctico de Scaloni, jugó más adelantado con la intención de poder darle rienda suelta a su juego. No estuvo fino en el último tramo de la cancha, pero aprobó en su debut mundialista.

Leandro Paredes (6): El puntal del equipo. El comienzo del juego pasó por el 5 de Boca Juniors y completó la mayor cantidad de pases de manera acertada. Hasta se animó a conducir en una etapa del juego.

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Giovanni Lo Celso (7): Golazo de tiro libre para el estreno en una Copa del Mundo para el zurdo del Betis. El volante abrió el marcador con una gran pegada y luego se asoció con el resto del equipo para intentar vulnerar a un conjunto que se abroqueló en su campo con la intención de sufrir lo menos posible. Salió por Thiago Almada.

Nico Paz (7): Pase, lo estábamos esperando. El futbolista del Como no hizo más que deleitar a los fanáticos presentes en el Dallas Stadium con su gambeta, regate y pase seguro. Fue el que más intentó cerca del área rival y sumó minutos valiosos para lo que se viene para el equipo de Scaloni. Un jugador a tener muy en cuenta en la fase eliminatoria del Mundial. Fue reemplazado por Mac Allister.

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Julián Álvarez (5): Mostró la presión de siempre en el ataque, pero no estuvo fino cuando le llegó la pelota a los pies. ¿Lo positivo? Sumó una buena cantidad de minutos, pero todavía le falta el gol. Ya va a llegar.

Lautaro Martínez (7): ¡Primer gol para el Toro en los Mundiales! Al final, después de aquellos tantos que no fueron en Qatar, el atacante ex Racing estuvo activo y aprovechó para ampliar la ventaja en el primer tiempo desde los 12 pasos. Por él ingresó Messi.

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Lionel Messi (8): El capitán se puso la cinta y la capa para volver a ser el héroe de todos los que lo fueron a ver a Dallas. Gol de tiro libre y uno más para su cuenta personal en la Copa del Mundo. Llegó a seis en tres partidos para seguir en lo más alto de la tabla de goleadores.

Thiago Almada (6): Se ubicó en el costado izquierdo del ataque e intentó asociarse con el resto de los volantes. No faltaron sus característicos enganches.

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Alexis Mac Allister (6): El volante del Liverpool entró en el campo y el equipo mejoró en el control de la pelota. Se asoció con Paredes y mostró su calidad de siempre con el balón en los pies.

Valentín Barco: Hizo su presentación en el Mundial y se mostró intenso y con ganas de participar en el circuito de juego.

Flaco López: Jugó los minutos finales e hizo su debut en el Mundial. Merodeó el gol.