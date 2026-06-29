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Ronaldo Nazário: “Me gustaría disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”

El exdelantero brasileño recordó su icónico look y el impacto que tuvo en miles de familias, en una entrevista donde también habló de Messi, Mbappé y los favoritos del Mundial

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En una entrevista con el diario francés L’Equipe, el brasileño dijo que lamenta haber impulsado un corte de pelo que miles de chicos imitaron (AFP)
En una entrevista con el diario francés L’Equipe, el brasileño dijo que lamenta haber impulsado un corte de pelo que miles de chicos imitaron (AFP)

Ronaldo Nazário, conocido mundialmente como “El Fenómeno”, volvió a ocupar el centro de la escena durante la cobertura del Mundial 2026. En una entrevista reciente concedida al diario deportivo francés L’Equipe, el exdelantero brasileño combinó el humor con la autocrítica y dejó una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios especializados.

Su mensaje apuntó directamente al célebre corte de cabello que lució en la final del Mundial de Corea y Japón, un estilo que inspiró a miles de jóvenes y que, con el paso del tiempo, se transformó en motivo de arrepentimiento para el propio Ronaldo.

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El peinado que se volvió símbolo y pesadilla para muchos padres

En 2002, Ronaldo Nazário apareció en la final del Mundial de Corea y Japón con la cabeza casi totalmente rapada y un prominente flequillo. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los símbolos más recordados de ese torneo. Según relató el propio, el motivo de ese corte surgió por una mezcla de superstición, distracción y deseo de aliviar la presión mediática sobre una lesión de rodilla que había puesto en duda su participación en la competición.

Alex Valera cumplió promesa y se hizo corte de cabello de Ronaldo Nazário tras tricampeonato con Universitario.
La charla difundida durante la cobertura del Mundial 2026 rescató un recuerdo de Corea-Japón 2002

“Antes que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”, declaró Ronaldo durante la entrevista recogida por L’Equipe. El exfutbolista explicó que muchos niños, inspirados por su figura y su éxito en el torneo, imitaron el estilo, lo que generó incomodidad y molestias en numerosas familias. Ronaldo reconoció sentirse responsable por esa “moda” inesperada: “Sé que muchos padres tuvieron que aguantar que sus hijos quisieran ese corte, lo siento mucho por ellos”, dijo.

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La imagen del brasileño con aquel peinado fue portada en medios internacionales y generó debates en programas deportivos y revistas de tendencias. El propio delantero, consultado sobre el tema en distintos momentos, reiteró su arrepentimiento y su sorpresa ante la repercusión que alcanzó su decisión estética.

El liderazgo de Ronaldo en el Mundial 2002 y su influencia actual

El Mundial de 2002 no solo se recuerda por el peinado del Fenómeno, sino también por su brillante actuación deportiva. El delantero lideró a la selección de Brasil y anotó ocho goles en el torneo, incluidos dos en la final frente a Alemania, que sellaron el triunfo por 2-0. Según la cobertura de medios europeos, aquella gesta consolidó a Ronaldo como uno de los grandes referentes futbolísticos de su generación.

El exfutbolista señaló que esos equipos sostienen un nivel competitivo alto, y remarcó que Alemania suele ser un rival peligroso para Brasil
El exfutbolista señaló que esos equipos sostienen un nivel competitivo alto, y remarcó que Alemania suele ser un rival peligroso para Brasil

“Me enfrenté a una lesión de rodilla irreversible, y solo una nueva preparación, combinando un trabajo físico y mental inmenso e incansable, podría llevarme donde quería estar”, afirmó en su conversación con el diario francés. El exjugador recordó que, tras superar las dudas sobre su estado físico, encontró en el trabajo psicológico y en la determinación personal la clave para volver al máximo nivel y conquistar su segundo Mundial.

A lo largo de los años, el legado de Ronaldo fue objeto de análisis tanto por su impacto deportivo como por su influencia fuera del campo. El propio exdelantero reflexionó en diversas ocasiones sobre la presión mediática, el peso de las expectativas y la dificultad de gestionar la fama en el fútbol de élite. Su figura continúa generando interés, especialmente durante las grandes competiciones internacionales, donde suele ofrecer análisis y opiniones sobre los protagonistas actuales.

Favoritos en el Mundial 2026 y comparación con nuevas figuras

Durante la entrevista concedida a L’Equipe, el exfutbolista también compartió su visión sobre las selecciones que considera favoritas para conquistar la actual edición del Mundial. El exjugador señaló a Francia, España y Argentina como equipos con “fútbol excelente y muy competitivos”, mientras que advirtió sobre la peligrosidad habitual de Alemania como posible rival de la selección brasileña en la lucha por el título.

El brasileño explicó que la elección estética combinó superstición y una estrategia para aliviar la presión mediática sobre un problema físico (Captura/YouTube)
El brasileño explicó que la elección estética combinó superstición y una estrategia para aliviar la presión mediática sobre un problema físico (Captura/YouTube)

En relación a las figuras que dominan el presente futbolístico, destacó a Lionel Messi y Kylian Mbappé como referentes que trascienden las estadísticas. “Messi es uno de los mejores jugadores de la historia y sigue siendo una figura influyente y decisiva hasta el día de hoy. En cuanto a Mbappé, su estilo de juego me recuerda al mío en la cima de mi carrera”, sostuvo el exdelantero brasileño. Según L’Equipe, para Ronaldo, ambos jugadores merecen figurar entre los máximos goleadores históricos de la competición y representan la continuidad de las grandes leyendas del deporte.

La entrevista, reproducida por el diario deportivo francés y citada por diversos portales deportivos, subraya la vigencia mediática y el respeto que conserva el ídolo brasileño como voz autorizada en el universo del fútbol internacional. Sus palabras, tanto sobre el pasado como sobre el presente, reavivan el interés sobre una carrera marcada por el éxito y por episodios que, como su famoso peinado, pasaron a la historia cultural del deporte.

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