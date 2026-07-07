El insólito blooper del arquero de Estados Unidos que le regaló el tercer gol a Bélgica en Seattle

¡BÉLGICA ESTIRÓ LA VENTAJA!



A los 57', Vanaken puso el 3 a 1 de los europeos sobre Estados Unidos. pic.twitter.com/3Msfwd0nEY — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

El arquero Matthew Freese salió del área grande para anticipar como líbero, le pegó al piso cuando quiso rechazar y le regaló el tercer gol a Bélgica en el minuto 56 del partido por los octavos de final del Mundial 2026. El tanto, convertido por Hans Vanaken a puerta vacía desde unos 30 metros, liquidó las aspiraciones del local en el Estadio Seattle y dejó el marcador 3 a 1 para los Diablos Rojos.

Fue un contragolpe que empezó desde el fondo. Timothy Castagne recibió la pelota sobre la banda derecha bajo la presión de Folarin Balogun y Gio Reyna, y ante la imposibilidad de avanzar, tocó atrás hacia Thibaut Courtois. El arquero belga no dudó: lanzó un pelotazo largo, preciso y frontal buscando el espacio a espaldas de la línea defensiva de Estados Unidos, con Charles De Ketelaere como destinatario de esa corrida.

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El balón picó y ganó velocidad sobre el césped del Seattle Stadium. Ahí fue donde la jugada tomó un giro que nadie en el banco de Mauricio Pochettino hubiera querido ver. Matthew Freese tomó la decisión de abandonar su área grande y avanzar hasta el sector derecho de su defensa para anticipar la llegada del balón, con la intención de actuar como un defensor más.

Cuando se hizo de la pelota y todos esperaban el pelotazo, el arquero dudó y cuando intentó despejar, le terminó pegando al piso, apareado por el delantero del Milan. El resultado fue un despeje fallido que dejó el arco de Estados Unidos completamente desguarnecido.

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Manos en la cabeza y gestos de incredulidad, la reacción del equipo estadounidense luego del error de su arquero (REUTERS/Agustin Marcarian)

De Ketelaere intervino forzando el error en la disputa, y la pelota le quedó servida a Vanaken, que acompañaba el contragolpe de frente. Sin dudarlo, el belga sacó un remate de primera intención desde unos 30 metros. Un zaguero estadounidense se deslizó sobre la línea de meta en un intento desesperado, pero el balón ya había encontrado el fondo de la red. El 1 a 3 en el marcador fue la fotografía de una acción que resumió el partido entero.

Tras la definición, Vanaken salió a festejar con sus compañeros. La cámara de la transmisión buscó entonces el plano de Freese: el arquero caminó cabizbajo, respiró profundo y su gesto reflejó la magnitud del error de cálculo que acababa de cometer.

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El tanto no llegó de la nada. Desde el arranque del partido, Bélgica había mostrado superioridad. De Ketelaere abrió el marcador en el minuto 8 con un pase al centro del área asistido por Raskin, ante una zona defensiva estadounidense mal posicionada.

Estados Unidos logró el empate transitorio en el minuto 30 gracias a un disparo de Malik Tillman en un tiro libre que pasó por encima de la barrera, pero dos minutos más tarde, en el 32, De Ketelaere volvió a aparecer con un cabezazo para darle la ventaja a los belgas. El mediocampista de Atalanta firmó así un doblete antes del descanso.

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Al inicio del complemento, el equipo de Pochettino intentó retomar el control del mediocampo y se acercó a la zona de ataque. Fue en ese contexto de presión alta de Estados Unidos que Bélgica encontró los espacios para lanzar el contragolpe que derivó en el blooper de Turner y en el tercer gol de los europeos.

Con el 3 a 1 en el marcador, el clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentará a España en la siguiente ronda.

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