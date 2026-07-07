Deportes

El insólito blooper del arquero de Estados Unidos que le regaló el tercer gol a Bélgica en Seattle

Hans Vanaken recibió el balón con el arco rival completamente libre, remató de primera intención desde 30 metros y convirtió uno de los tantos más extraños de la Copa del Mundo, producto de un error del arquero Matthew Freese

Guardar
Google icon

El arquero Matthew Freese salió del área grande para anticipar como líbero, le pegó al piso cuando quiso rechazar y le regaló el tercer gol a Bélgica en el minuto 56 del partido por los octavos de final del Mundial 2026. El tanto, convertido por Hans Vanaken a puerta vacía desde unos 30 metros, liquidó las aspiraciones del local en el Estadio Seattle y dejó el marcador 3 a 1 para los Diablos Rojos.

Fue un contragolpe que empezó desde el fondo. Timothy Castagne recibió la pelota sobre la banda derecha bajo la presión de Folarin Balogun y Gio Reyna, y ante la imposibilidad de avanzar, tocó atrás hacia Thibaut Courtois. El arquero belga no dudó: lanzó un pelotazo largo, preciso y frontal buscando el espacio a espaldas de la línea defensiva de Estados Unidos, con Charles De Ketelaere como destinatario de esa corrida.

PUBLICIDAD

El balón picó y ganó velocidad sobre el césped del Seattle Stadium. Ahí fue donde la jugada tomó un giro que nadie en el banco de Mauricio Pochettino hubiera querido ver. Matthew Freese tomó la decisión de abandonar su área grande y avanzar hasta el sector derecho de su defensa para anticipar la llegada del balón, con la intención de actuar como un defensor más.

Cuando se hizo de la pelota y todos esperaban el pelotazo, el arquero dudó y cuando intentó despejar, le terminó pegando al piso, apareado por el delantero del Milan. El resultado fue un despeje fallido que dejó el arco de Estados Unidos completamente desguarnecido.

PUBLICIDAD

Manos en la cabeza y gestos de incredulidad, la reacción del equipo estadounidense luego del error de su arquero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Manos en la cabeza y gestos de incredulidad, la reacción del equipo estadounidense luego del error de su arquero (REUTERS/Agustin Marcarian)

De Ketelaere intervino forzando el error en la disputa, y la pelota le quedó servida a Vanaken, que acompañaba el contragolpe de frente. Sin dudarlo, el belga sacó un remate de primera intención desde unos 30 metros. Un zaguero estadounidense se deslizó sobre la línea de meta en un intento desesperado, pero el balón ya había encontrado el fondo de la red. El 1 a 3 en el marcador fue la fotografía de una acción que resumió el partido entero.

Tras la definición, Vanaken salió a festejar con sus compañeros. La cámara de la transmisión buscó entonces el plano de Freese: el arquero caminó cabizbajo, respiró profundo y su gesto reflejó la magnitud del error de cálculo que acababa de cometer.

El tanto no llegó de la nada. Desde el arranque del partido, Bélgica había mostrado superioridad. De Ketelaere abrió el marcador en el minuto 8 con un pase al centro del área asistido por Raskin, ante una zona defensiva estadounidense mal posicionada.

Estados Unidos logró el empate transitorio en el minuto 30 gracias a un disparo de Malik Tillman en un tiro libre que pasó por encima de la barrera, pero dos minutos más tarde, en el 32, De Ketelaere volvió a aparecer con un cabezazo para darle la ventaja a los belgas. El mediocampista de Atalanta firmó así un doblete antes del descanso.

Al inicio del complemento, el equipo de Pochettino intentó retomar el control del mediocampo y se acercó a la zona de ataque. Fue en ese contexto de presión alta de Estados Unidos que Bélgica encontró los espacios para lanzar el contragolpe que derivó en el blooper de Turner y en el tercer gol de los europeos.

Con el 3 a 1 en el marcador, el clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentará a España en la siguiente ronda.

Temas Relacionados

Selección Estados Unidos Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Deportes-ArgentinaHans VanakenMatthew Freese

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Al defensor Ruben Dias le molestó una situación en el contacto con los medios y decidió retirarse. Fue después del triunfo de la Roja por los octavos de final del Mundial 2026

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Tolami Benson reveló cómo es la vida con Bukayo Saka lejos del fútbol: “Llevamos una vida bastante privada”

La joven de 25 años describió al periódico británico The Sunday Times la rutina cotidiana que comparte con el delantero inglés, el compromiso de noviembre y su rechazo a convertir el matrimonio en un evento instagrameable

Tolami Benson reveló cómo es la vida con Bukayo Saka lejos del fútbol: “Llevamos una vida bastante privada”

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Edu Aguirre, cronista español, lamentó la derrota del elenco luso a manos de la selección de su país

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Unos 5.000 hinchas se concentraron en el Piedmont Park, histórico hipódromo del parque más grande de la ciudad, con marcha al estadio programada para el martes desde las 9 de la mañana

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El entrenador prevé modificar la alineación para el choque de este martes en Atlanta

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

DEPORTES

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Tolami Benson reveló cómo es la vida con Bukayo Saka lejos del fútbol: “Llevamos una vida bastante privada”

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

TELESHOW

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

INFOBAE AMÉRICA

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial