Cuál es la cuota mensual inicial que cobran los principales bancos por un crédito hipotecario UVA de USD 100.000

Las tasas de interés que ofrecen los bancos para créditos hipotecarios UVA varían según la entidad y la condición de cliente o no cliente del solicitante. (Getty)

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El sistema de créditos hipotecarios UVA tiene una amplia oferta de bancos públicos, privados y provinciales. La cuota inicial que debe afrontar quien solicita un préstamo de este tipo varía de forma considerable según la entidad elegida, con diferencias que en algunos casos superan el millón de pesos entre la opción más económica y la más cara.

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Empiria sobre un crédito hipotecario UVA de USD 100.000, la entidad que ofrece la cuota inicial más baja actualmente es el Banco de Neuquén, con un pago mensual de 878.640 pesos para quienes acreditan haberes en el banco. Le sigue Banco de Rosario, con una cuota de $934.100 y el Banco Nación, con 977.600 pesos de cuota, siempre hablando de un préstamo de 100.000 dólares. Estas tres entidades son las únicas que se ubican por debajo del millón de pesos mensuales para este monto de crédito.

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Un poco más arriba se ubica BBVA, con una cuota de $1.059.310, seguido por Banco Ciudad, con $1.119.570, e ICBC, con 1.165.500 pesos. Más adelante en la lista aparecen Patagonia, con una cuota de $1.246.350, y Credicoop, con $1.267.210 cada 100.000 dólares.

En una franja intermedia se encuentra Macro, con una cuota de $1.314.750. Grupo Petersen y BanCor comparten idéntico valor, de $1.353.360, mientras que Banco del Sol pide 1.363.080 pesos de cuota inicial. Luego se ubican tres entidades con el mismo monto: Comafi, Galicia y Santander, cada una con una cuota de $1.412.180 para sus clientes.

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Por encima de ese nivel se encuentra Banco de Corrientes, con una cuota inicial de $1.451.980 para el préstamo tomado como ejemplo, y Brubank, con 1.558.350 pesos. Cierran la lista los valores más altos del relevamiento: Banco Hipotecario, con una cuota de $1.582.000, Banco de Chubut, con $1.628.030 y Supervielle, que exhibe la cuota más elevada de todas las entidades relevadas, con 2.120.370 pesos mensuales.

La diferencia entre el valor más bajo y el más alto de la lista supera 1,2 millones de pesos por mes para un mismo monto de crédito, lo que confirma que la elección de la entidad financiera resulta determinante a la hora de calcular el costo mensual de un préstamo hipotecario UVA.

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Tasas, montos máximos e ingresos requeridos

Además de la cuota, cada banco establece condiciones propias para acceder al crédito. Entre ellas, se puede mencionar la tasa de interés que se agrega a la variación de las UVAs, el monto máximo que se puede solicitar y el ingreso mínimo exigido para calificar. El relevamiento de Empiria Consultores, elaborado por Federico González Rouco, detalla esos parámetros para cada entidad.

En el caso de Banco de Neuquén, por ejemplo, la tasa de interés varía de 3,5% a 8,5% para los clientes, mientras que para quienes no son clientes esos valores van de 4,5% a 9,5%, dependiendo del monto solicitado y otras características. El monto máximo a financiar es de $150 millones para la otra, y el ingreso mínimo requerido, calculado sobre la mejor línea disponible, es de $2.928.800 para un crédito de 100.000 dólares.

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Banco Nación, por su parte, ofrece una tasa de 6,7% para clientes y de 12% para quienes no lo son. El monto máximo que otorga la entidad es de 210.000 UVAs, y el ingreso mínimo requerido para acceder a la mejor línea equivale a 3.910.380 pesos.

El ingreso mínimo exigido para acceder a un crédito hipotecario puede variar en más de $5,5 millones, dependiendo del banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los privados, se puede mencionar como ejemplo el caso de BBVA, que aplica una tasa de 7,5% para clientes y de 17% para no clientes, sin límite de monto establecido para el crédito. El ingreso mínimo exigido, sobre la base de un préstamo de USD 100.000, es de 4.237.240 pesos.

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Condiciones adicionales que varían según la entidad

El relevamiento de la consultora también incluye otras variables que inciden en el acceso al crédito, como la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante y el porcentaje máximo de financiamiento que otorga cada banco sobre el valor de la propiedad. En la mayoría de los casos, la relación cuota-ingreso se ubica en torno al 25%, aunque algunas entidades permiten una relación de hasta 30%.

En cuanto al porcentaje de financiamiento, la mayoría de los bancos otorga entre el 70% y el 80% del valor de la vivienda, aunque existen variaciones según la línea elegida y la condición del solicitante como cliente o no cliente de la entidad. Los plazos máximos de devolución también difieren de un banco a otro, con extremos que van de los 15 a los 30 años según la entidad y el tipo de línea seleccionada.

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El conjunto de estas variables —cuota, tasa, monto máximo, ingreso requerido, relación cuota-ingreso, porcentaje de financiamiento y plazo— compone el panorama completo que debe evaluar quien busca acceder a un crédito hipotecario UVA en la actualidad, con una oferta bancaria que, según el relevamiento, presenta diferencias significativas entre una entidad y otra.