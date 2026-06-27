“Es mi ídolo”: la confesión de uno de los Mernosketti que reavivó el debate Messi vs. Cristiano en Infobae Mundial

Las comparaciones entre las dos estrellas del fútbol fueron expuestas en la mesa del equipo de analistas deportivos de Infobae

A lo largo de los años, la polémica sobre quién sería el mejor jugador de fútbol entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se instaló en el mundo deportivo como una incógnita que parecía no tener respuesta. Sin embargo, este viernes la confesión inesperada de uno de los Mernosketti sobre el portugués dejó atónito a Marcelo Tinelli. “Es mi ídolo”, afirmó Moski antes de desatar un debate en Infobae Mundial.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó al trío si se trataba de la primera vez que viajaban para ver la Copa del Mundo. Mientras que Bauletti relató su experiencia al presenciar partidos de la selección argentina en el Estadio Maracaná en 2014 y en el Estadio Monumental, Moski señaló que esa era su primera vez viendo a Messi en una Copa del Mundo.

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“Es la primera vez que veo a Messi. Ya lo había visto a Cristiano en la cancha de Madrid”, contestó Moski, lo que despertó la sorpresa en Tinelli. Por este motivo, el conductor indagó sobre la relación personal del streamer con la estrella de la selección de Portugal, a lo que el integrante del grupo respondió: “No, no, yo lo amo, lo amo”. Y Tinelli insistió: “¿Lo amás a Cristiano?”, a lo que reafirmó: “Sí, es mi ídolo”.

La contundente respuesta generó incomodidad y comentarios irónicos tanto de Tinelli como de Bauletti y Mernuel, quienes buscaron entender las razones detrás de la preferencia por sobre el campeón del mundo. Por esto, Tinelli preguntó: “¿Por qué el amor de un argentino a Cristiano Ronaldo?”, a lo que Moski explicó: “Yo siento que Messi es un talento natural, que yo nunca tuve talento natural para nada y Cristiano tiene la garra y la disciplina de ir para adelante desde otra perspectiva”.

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La reacción de Tinelli al escuchar la confesión de Moski

Sin embargo, la conversación se tornó aún más acalorada cuando Moski sostuvo que se sentía más identificado con el esfuerzo y la mentalidad de Cristiano Ronaldo. “Me inspira más”, sostuvo, que terminó por provocar una reacción de rechazo inmediata de Baulett.

Frente a esta situación, Tinelli pidió calma y buscó reconducir la charla hacia el análisis futbolístico, comparando atributos de ambos jugadores. A pesar de que a lo largo del intercambio, Moski reconoció que Messi le parecía mejor jugador e incluso mejor persona, aclaró que su inclinación personal tenía que ver con una cuestión de identificación.

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“Para mí, Messi es mejor jugador, mucho mejor jugador, incluso mejor persona, es mejor todo. Pero no sé”, confirmó Moski. No obstante, Tinelli intervino para preguntar si conocía a Cristiano en persona, a lo que Moski respondió que no, y argumentó que su admiración se fundamentaba en “la mentalidad ganadora” del portugués.

Fue así que la discusión avanzó hacia las diferencias entre talento natural y dedicación, con Tinelli sugiriendo que Cristiano Ronaldo había perfeccionado su juego a base de trabajo, mientras que Messi representaba el talento puro.

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La imagen muestra al futbolista Lionel Messi con la camiseta de Argentina y a Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal, en diferentes momentos de partidos. (REUTERS)

Esto llevó a Moski a que admitiera que también influía su tendencia a ir contra la corriente: “A mí no me gusta ir donde van todos. Entonces, si es todo ‘ay, cuál es Messi’...”. Tinelli lo acusó de “Contreras” y el grupo bromeó sobre la postura minoritaria de Moski.

De hecho, en un momento, Moski ilustró su carácter con una anécdota: “De chiquito, si iba al cine, hinchaba por el villano. Megamente, quería que gane el villano”.

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El debate dejó en evidencia que la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi trasciende el terreno deportivo y se convierte en una cuestión de identidad personal para muchos seguidores. Infobae Mundial, al exponer estas posiciones encontradas entre figuras reconocidas del espectáculo, renovó la vigencia de una polémica que sigue dividiendo opiniones en todo el mundo.